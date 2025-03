Celta x Las Palmas: Palpite La Liga, Onde Assistir e Escalações | 31/03

Frágil desempenho fora (0.79 PPG)

Defesa preocupante (2ª pior do campeonato)

Ataque limitado mas com perigo em contra-ataques

Fatores Decisivos

Pressão Posicional do Celta: Dominância histórica em casa deverá se confirmar

Dominância histórica em casa deverá se confirmar Transições Defensivas do Las Palmas: Dificuldades em conter ataques organizados

Dificuldades em conter ataques organizados Momento das Equipas: Celta invicto há 6 jogos vs. crise visitante (11 sem vencer

Tudo aponta para um jogo com intensidade ofensiva, onde o Celta deverá controlar as ações e criar mais oportunidades, enquanto o Las Palmas tentará explorar bolas paradas e contra-ataques rápidos. O histórico sugere um encontro movimentado, com ambas as equipes a contribuírem para o marcador.

Celta x Las Palmas: Onde Assistir, Data e Hora