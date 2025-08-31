Assine UOL
Celta Vigo
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
La Liga - Spain
Villarreal
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E
Odds atualizadas a 31.08.2025 às 11:07

Celta Vigo x Villarreal: Palpite Odds Altas +8, +10, Onde Assistir, La Liga, 31/08

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Celta x Villarreal: palpite com odds altas +8, +10, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo (31/08), às 12h00. O duelo acontece no Estádio de Balaídos, em Vigo, pela 3ª rodada da La Liga. O confronto promete equilíbrio, já que o Celta busca afirmação em casa e o Villarreal chega embalado após bons resultados recentes.


Celta x Villarreal: Palpite com odds baixas


🔎 Para quem busca segurança, os mercados de odds baixas oferecem cenários de maior probabilidade, ideais para apostas de menor risco.



  • ⚽ Palpite: Mais de 1.5 gols na partida – odd 1.21

  • 🟡 Palpite: Dupla hipótese (Celta ou Villarreal) – odd 1.29

  • 🛡️ Palpite: Villarreal com handicap +1.5 – odd 1.15

  • 🔥 Palpite: Ambas as equipes marcam – Sim – odd 1.57

  • 🎯 Palpite: Villarreal para marcar ao menos 1 gol – odd 1.22


🔎 Esses mercados indicam jogo aberto, já que tanto Celta quanto Villarreal costumam criar boas chances. O mercado de gols é o mais previsível, e a dupla hipótese cobre bem o equilíbrio esperado.


Celta x Villarreal: Palpite com odds médias


🔎 Aqui entram opções de risco moderado, com retorno mais atrativo para quem confia no desempenho ofensivo e nas estatísticas recentes.



  • ⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 1.67

  • 🔥 Palpite: Empate no intervalo – odd 2.01

  • 🎯 Palpite: Villarreal vence com ambos marcam – odd 2.34

  • 🟢 Palpite: Iago Aspas marca a qualquer momento – odd 2.98

  • 🛡️ Palpite: Empate anula aposta Villarreal – odd 1.76


🔎 O Villarreal vive bom momento ofensivo, mas o Celta, em casa, sempre encontra espaços para marcar. A tendência é de equilíbrio, especialmente no primeiro tempo. O mercado de “jogador para marcar” traz valor extra com Aspas.


Celta x Villarreal: Palpite com odds altas


🔎 Para quem busca apostas ousadas, os mercados de odds altas (3.00+) oferecem cenários de maior risco, mas com potencial de lucro expressivo.



  • ⚽ Palpite: Placar exato 2x2 – odd 10.76

  • 🔥 Palpite: Villarreal vence e ambas marcam – odd 4.21

  • 🎯 Palpite: Celta vence e ambas marcam – odd 4.72

  • 🟡 Palpite: Empate e ambas marcam – odd 4.28

  • 💣 Palpite: Villarreal vence por 2x1 – odd 8.51


🔎 As duas equipes têm características ofensivas e defesas que sofrem gols. Por isso, mercados combinando resultado com “ambas marcam” oferecem odds altas e plausíveis. O empate 2x2 também reflete o histórico de confrontos equilibrados.


🔥 Super Palpite Celta x Villarreal


⭐ Palpite: Mais de 2.5 gols + Ambas marcam – odd 1.96



🔎 Explicação: As duas equipes chegam em boa forma ofensiva, e os números recentes sugerem forte probabilidade de gols dos dois lados. Combinar “mais de 2.5 gols” com “ambas marcam” junta a tendência de jogo aberto com ótimo valor para quem busca equilíbrio entre risco e retorno.


🏟️ Ficha do Jogo



  • ⚽️ Jogo: Celta x Villarreal

  • 🗓️ Data: Domingo, 31 de agosto de 2025

  • Horário: 12h00 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Balaídos, Vigo (Espanha)

  • 🏆 Competição: La Liga – 3ª rodada


📺 Onde Assistir Celta x Villarreal


A partida terá transmissão ao vivo no Disney + (streaming). Também é possível acompanhar via casas de apostas que oferecem serviço de streaming, como a Superbet ou a Bet365.

Celta Vigo x Villarreal: Palpite do Dia

Celta Vigo x Villarreal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Celta Vigo x Villarreal: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2024 La Liga
Celta Vigo
3 - 0
Villarreal
2024 La Liga
Villarreal
4 - 3
Celta Vigo
2023 La Liga
Celta Vigo
3 - 2
Villarreal
2023 La Liga
Villarreal
3 - 2
Celta Vigo
2022 La Liga
Villarreal
3 - 1
Celta Vigo

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige responsabilidade e consciência:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que pode perder sem comprometer seu dia a dia.

  • 📉 Evite entrar em sequência de perdas tentando recuperar no impulso.

  • ⏱️ Defina limites de tempo e de valor antes de apostar.

  • 🧠 Jamais aposte sob efeito de emoções fortes ou pressão.

  • 👥 Se sentir dificuldade em controlar, procure apoio profissional.

  • ➡️ Transforme as apostas em entretenimento, sempre com equilíbrio e estratégia.

