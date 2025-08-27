Assine UOL
Celta Vigo
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
La Liga - Spain
Real Betis
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3.4
2
3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.28
x
3.47
2
3.18
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3.4
2
3.05
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3.4
2
3.05
Apostar agora
Odds atualizadas a 27.08.2025 às 15:30

Celta de Vigo x Real Betis: Palpite Odds Altas +8, +12, Onde Assistir, La Liga, 27/08

Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Celta de Vigo x Real Betis: Palpite Odds Altas +8, +12 para o confronto desta quarta-feira (27/08), às 16h00, no Estádio Balaídos, pela 3ª rodada da La Liga. O duelo coloca frente a frente duas equipes que costumam protagonizar confrontos equilibrados, com tendência para jogo aberto e chances dos dois lados.


Celta de Vigo x Real Betis: Palpite com odds baixas


🔎 Seleção de mercados mais seguros, ideais para quem prefere menor risco.



  • ⚽ Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.25

  • 🔥 Palpite: Ambas as equipes marcam – Sim – odd 1.67

  • 🎯 Palpite: Celta de Vigo ou empate (dupla hipótese) – odd 1.31

  • 🛡️ Palpite: Menos de 4 gols no total – odd 1.17

  • 📊 Palpite: Mais de 2.0 gols – odd 1.37


🔎 O histórico recente mostra jogos com alta média de gols e ataques produtivos dos dois lados. O mercado de gols aparece como o mais sólido, já que Celta e Betis têm defesas instáveis. A proteção na dupla hipótese favorece os donos da casa pelo "fator Balaídos".


Celta de Vigo x Real Betis: Palpite com odds médias


🔎 Opções de risco moderado, com boas chances de retorno.



  • ⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 1.78

  • 🔥 Palpite: Vitória do Celta de Vigo – odd 2.12

  • 🎯 Palpite: Iago Aspas marca a qualquer momento – odd 2.81

  • ⚽ Palpite: Vitória do Betis – odd 3.57

  • 🛡️ Palpite: Celta vence sem sofrer gols – odd 3.65


🔎 O Celta é favorito leve nas casas de apostas, mas o Betis tem elenco capaz de equilibrar as ações. O 1x1 surge como resultado recorrente neste tipo de confronto. O fator casa pode pesar para o Celta no segundo tempo, com Aspas como referência ofensiva. Já a opção de vitória do Celta sem sofrer gols tem valor elevado para quem confia no fator casa.


Celta de Vigo x Real Betis: Palpite com odds altas


🔎 Mercados de maior risco, mas que oferecem retorno elevado.



  • 🔥 Palpite: Resultado exato 2x1 para o Celta – odd 8.16

  • 🎯 Palpite: Resultado exato 2x2 – odd 12.30

  • 📊 Palpite: Betis vence e ambas as equipes marcam – odd 6.25

  • 🛡️ Palpite: Intervalo/Final Empate → Celta de Vigo – odd 5.34

  • 📊 Palpite: Placar correto 1x1 – odd 6.10


🔎 A imprevisibilidade torna as apostas ousadas atraentes. O Betis pode surpreender em Balaídos, mas os placares de 2x1 ou 2x2 também refletem a tendência de confronto equilibrado. 


🔥 Super Palpite Celta de Vigo x Real Betis


⭐ Palpite: Mais de 2.5 gols + Ambas as equipes marcam – odd 2.14


🔎 Explicação: O estilo ofensivo de ambas as equipes e as falhas defensivas aumentam muito a probabilidade de um jogo com gols de lado a lado. A combinação desses dois mercados é consistente e reflete bem o padrão recente dos confrontos diretos.


🏟️ Ficha do Jogo



  • ⚽️ Jogo: Celta de Vigo x Real Betis

  • 🗓️ Data: Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

  • Horário: 16h00 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Balaídos, Vigo (Espanha)

  • 🏆 Competição: La Liga 2025/26 – 3ª rodada


📺 Onde Assistir Celta de Vigo x Real Betis


A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+. Casas de apostas também oferecem acompanhamento em tempo real via streaming integrado, como a Superbet ou a Bet365.

Ver mais Ver menos

Celta Vigo x Real Betis: Palpite do Dia

Celta Vigo Vence
Superbet logo
2.35
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Al Taawon - Al-Nassr
2
1.33
Rīgas FS - Hamrun Spartans
1
1.59
Utrecht - Zrinjski
1
1.41
Múltipla
2.98
x
Aposta
20
=
Ganhos
59.63
Apostar agora

Celta Vigo x Real Betis: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Celta Vigo x Real Betis: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 La Liga
Celta Vigo
3 - 2
Real Betis
2024 La Liga
Real Betis
2 - 2
Celta Vigo
2023 La Liga
Real Betis
2 - 1
Celta Vigo
2023 La Liga
Celta Vigo
2 - 1
Real Betis
2022 La Liga
Real Betis
3 - 4
Celta Vigo

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Celta Vigo
Empate
Real Betis

⚠️ Jogo Responsável


Apostar deve ser uma atividade controlada e consciente:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não comprometam sua vida financeira.

  • 📉 Não aumente as apostas em caso de perdas sucessivas.

  • ⏱️ Defina tempo máximo para cada sessão de apostas.

  • 🧠 Evite jogar em momentos de pressão emocional ou sob influência.

  • 👥 Busque apoio profissional caso perceba sinais de vício.

  • ➡️ Lembre-se: o objetivo principal das apostas deve ser o entretenimento.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Sigma Olomouc
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Malmo FF
  • E
  • V
  • E
  • V
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Everton
  • V
  • D
  • D
  • E
  • D
-
Mansfield Town
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Everton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lens
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Stade Brestois 29
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V

Lens Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Baník Ostrava
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D
-
Celje
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Baník Ostrava Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico San Luis
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Toluca
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Toluca Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cercle Brugge
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
-
St. Truiden
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Universitatea Craiova
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Istanbul Basaksehir
  • E
  • D
  • E
  • E
  • E

Universitatea Craiova Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte