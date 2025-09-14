Assine UOL
Celta Vigo
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
La Liga - Spain
Girona
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 10:04

Celta de Vigo x Girona: Palpite Odd +3, Onde Assistir, Escalações, La Liga (14/09)

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Celta de Vigo x Girona: Palpite Odds +3 para o jogo da 4ª rodada da La Liga, no Estádio de Balaídos, em Vigo, na Espanha. A bola rola neste domingo (14/09), às 12h00. O confronto promete ser emocionante, com as duas equipes buscando a vitória para subir na tabela.


Neste artigo, você encontrará as melhores dicas de apostas, análise dos times, onde assistir ao jogo e muito mais. Vamos juntos nessa análise!


Celta Vigo x Girona Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te dar as melhores dicas de apostas, analisamos o momento de cada time, seus resultados recentes e o histórico de confrontos. Confira nossas sugestões:



  • 🎯 Vitória do Celta Vigo - Odd 2.20

  • 🎯 Ambos Marcam: Sim - Odd 1.90

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - Odd 2.05


Com base nas estatísticas e no desempenho recente, essas são as nossas principais dicas para você apostar e se divertir. As odds podem mudar, então fique de olho!


💰 Palpites de Odds Baixas Celta Vigo x Girona


Se você busca segurança e quer começar com o pé direito, confira algumas opções com odds mais conservadoras, mas com boas chances de acerto:



  • 🟢 Celta Vigo ou Empate - Odd 1.45 (Risco: Baixo)


Apostar no Celta Vigo com a dupla chance pode ser uma ótima pedida, considerando o histórico recente das equipes e o fator casa.


⚖️ Palpites de Odds Médias Celta Vigo x Girona


Para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno, temos algumas sugestões com odds interessantes:



  • 🟡 Ambos os Times Marcam - Odd 1.90 (Risco: Médio)

  • 🟡 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.05 (Risco: Médio)


Essas opções oferecem boas chances de lucro, com base na análise do desempenho ofensivo e defensivo das equipes.


🚀 Palpites de Odds Altas Celta Vigo x Girona


Para os apostadores mais ousados, que tal tentar a sorte em palpites com maior potencial de retorno?



Apesar de ser um palpite de maior risco, a vitória do Girona pode render um bom lucro, caso a equipe surpreenda.


Celta Vigo x Girona: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Celta Vigo x Girona

  • Campeonato: La Liga

  • Data: 14 de setembro de 2025

  • Horário: 12:00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio de Balaídos, Vigo, Espanha

  • Onde Assistir: Disney+


Como Celta Vigo e Girona Chegam Para o Confronto


O Celta Vigo busca consolidar sua posição em casa e iniciar bem a temporada. A equipe quer mostrar sua força desde o início da La Liga.


Já o Girona, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Nossa Opinião para Celta Vigo x Girona


Acreditamos que o jogo será disputado, com o Celta de Vigo buscando impor seu ritmo em casa e o Girona tentando surpreender. A análise dos resultados recentes e o histórico de confrontos nos dão uma base para os palpites, mas é importante acompanhar as notícias de última hora para ter certeza das escalações.

Celta Vigo x Girona: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Celta Vigo x Girona: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2024 La Liga
Girona
2 - 2
Celta Vigo
2024 La Liga
Celta Vigo
1 - 1
Girona
2023 La Liga
Celta Vigo
0 - 1
Girona
2023 La Liga
Girona
1 - 0
Celta Vigo
2022 La Liga
Celta Vigo
1 - 1
Girona

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Celta Vigo
Empate
Girona

Jogo Responsável


🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas

