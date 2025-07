Celje x AEK Larnaca: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa - 24/07

Celje x AEK Larnaca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O duelo marca um confronto entre equipes que buscam chegar à fase de grupos da competição. O Celje joga em casa e tenta largar na frente, enquanto o AEK Larnaca aposta na experiência internacional para tentar surpreender fora de seus domínios.

Celje x AEK Larnaca Palpites - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Empate - odd pagando 3.00 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.72 na Novibet







Palpite 3 - Primeiro Tempo: Empate - odd pagando 2.10 na Novibet





Esses três palpites foram pensados com base no perfil dos times que costumam fazer partidas mais travadas em eliminatórias europeias. O equilíbrio tende a prevalecer.

Empate - odd pagando 3.00

Com o Celje atuando em casa, mas enfrentando um adversário experiente como o AEK Larnaca, o empate aparece como um cenário possível. As equipes devem se estudar bastante ao longo do jogo.

Além disso, em fase de qualificação, os times costumam adotar posturas mais conservadoras. A odd alta para o empate justifica o risco.

Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.72

Esse é um clássico mercado para quem acompanha as fases iniciais da Liga Europa. Partidas entre equipes medianas europeias costumam ter menos chances claras de gol.

Com ambos os times mais preocupados em não se expor, a linha de menos de 2.5 gols é bem coerente para esse tipo de jogo.

Primeiro Tempo: Empate - odd pagando 2.10

Outro caminho interessante é apostar no empate somente no primeiro tempo. A tendência é de jogo mais estudado nos minutos iniciais, com ambas as equipes analisando o rival.

É um mercado que costuma render boas odds e encaixa com o padrão de jogo das eliminatórias europeias.

Celje x AEK Larnaca: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo que precisa saber de Celje x AEK Larnaca: