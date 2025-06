Ceilândia x Mixto: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 28/06

Confira palpites e saiba onde assistir Ceilândia x Mixto, jogo no Estádio Maria de Lourdes Abadia, no dia 28 de junho de 2025 às 14:30, válido pelo Grupo 5 da Serie D do Campeonato Brasileiro.



















O Ceilândia, vice-líder com 17 pontos, busca a vitória em casa para se aproximar da Aparecidense e manter-se firme no top-4.

Já o Mixto, logo atrás na 4ª posição com 16 pontos, chega embalado e quer ultrapassar o rival direto.

Com os dois times entre os melhores ataques do grupo, a expectativa é de um jogo equilibrado e com boas chances de gol, valendo posição e vantagem na briga pelo mata-mata.



















Ceilândia x Mixto Palpites de Hoje Serie D





⚽️ Ambas Equipes Marcam (BTTS) - 1.83

Mercado oferece cerca de 1.80–1.83 com Mixto em 67–83% dos jogos com BTTS e Ceilândia em 50–70%







⚽️ Total de Gols – Mais de 2.5 - 2.20

A odd para Over 2.5 está em torno de 2.15 - 2.20 nas casas, com 50% a 66% dos jogos das equipes ultrapassando essa linha.





🚩 Total de Cartões - Mais de 4.5 -1.90

Jogos com confronto direto e emoção normalmente acumulam 5+ cartões; o mercado costuma pagar próximo de 1.90 para lá.



Ceilândia x Mixto Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming. Aproveite e faça suas apostas enquanto assiste à partida!