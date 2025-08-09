Ceilândia x Água Santa: Palpite, Onde Assistir, Série D, 09/08

Ceilândia x Água Santa: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ceilândia e Água Santa se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Maria de Lourdes Abadia, no Distrito Federal, às 16h00 (horário de Brasília).

A fase é decisiva. O Ceilândia aposta no fator casa para tentar sair na frente no confronto, enquanto o Água Santa, mais tradicional, tenta construir vantagem mesmo fora em um duelo que promete ser equilibrado.