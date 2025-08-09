Ceilândia x Água Santa: Palpite, Onde Assistir, Série D, 09/08
Ceilândia x Água Santa: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ceilândia e Água Santa se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Maria de Lourdes Abadia, no Distrito Federal, às 16h00 (horário de Brasília).
A fase é decisiva. O Ceilândia aposta no fator casa para tentar sair na frente no confronto, enquanto o Água Santa, mais tradicional, tenta construir vantagem mesmo fora em um duelo que promete ser equilibrado.
Ceilândia x Água Santa: Nossas 3 Melhores Dicas
Empate Anula Aposta: Água Santa – odd pagando 1.75 na Bet365
Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.70 na Superbet
Ambas marcam: Não – odd pagando 1.80 na Novibet
Os jogos de mata-mata da Série D são geralmente decididos nos detalhes. Os três palpites abaixo refletem esse padrão, considerando o equilíbrio das equipes e a importância do confronto.
🔥 Empate Anula Aposta: Água Santa – odd pagando 1.75
Apesar do mando do Ceilândia, o Água Santa tem histórico mais recente em divisões superiores e elenco com mais rodagem. Essa aposta protege em caso de empate e ainda paga bem se o time paulista vencer fora de casa.
🔥 Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.70
Mata-mata de Série D costuma ser travado, com poucos espaços e muito jogo físico. O Ceilândia tende a ser mais cauteloso em casa, e o Água Santa deve explorar o contra-ataque, o que limita a expectativa de gols.
🔥 Ambas marcam: Não – odd pagando 1.80
Se o jogo seguir o padrão das fases finais, ao menos uma das equipes deve passar em branco. A pressão da fase eliminatória e a cautela tática aumentam a probabilidade de placar zerado para um dos lados.
Ceilândia x Água Santa: Onde assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Ceilândia x Água Santa
- ℹ️ Jogo: Ceilândia x Água Santa pela Série D do Brasileirão
- 📅 Data: 09/08/2025
- 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Maria de Lourdes Abadia, Ceilândia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Ceilândia x Água Santa: Palpite com base na análise
Ceilândia
Ponto Forte: O ataque é o grande destaque da equipa. Com 24 gols marcados em 15 jogos, o Ceilândia tem uma média de 1.60 gols por partida, mostrando um poder ofensivo muito eficaz. A defesa também se destaca, tendo sofrido apenas 15 gols.
Ponto Fraco: A equipe mostra uma certa inconsistência, com 2 derrotas, indicando que pode ser superada.
Água Santa
Ponto Forte: O Água Santa também tem um ataque competente, com 21 gols marcados em 15 jogos, o que demonstra a sua capacidade de criar e converter oportunidades.
Ponto Fraco: A inconsistência é o principal problema. Com 5 derrotas e 6 vitórias, a equipa tem dificuldades em somar pontos de forma regular. A defesa, com 19 gols sofridos, é mais vulnerável que a do Ceilândia.
Ceilândia x Água Santa: Escalações prováveis
Ceilândia: Edmar Sucuri; Paulinho Ferdinan, Euller Viana, Lucas Piauí, Badhuga; Lagoa, Regino Sousa, Lucas Silva, Tarta; Romarinho, Kennedy.
Água Santa: Luan Ribeiro; Eduardo, Gabriel Vidal, Willian Bahia, Joílson; Villian Guilherme, Luan Santos, Cesinha, Bruno Vinicius; Felipinho, Lucas Duni.
🎯 Jogo Responsável
O futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares