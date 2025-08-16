Ceará x RB Bragantino: Palpite, Odds +5, +15 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)

Confira palpite para Ceará e RB Bragantino, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Ceará e RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena Castelão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.

O Ceará, 12º colocado, busca a vitória em casa para subir na tabela, enquanto o RB Bragantino, 8º, tenta se manter na parte de cima. A partida promete ser um confronto equilibrado, como demonstram as estatísticas e o histórico recente.

Palpite para Ceará x RB Bragantino



⚽ Palpite 1: Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.61 na Novibet



⚽ Palpite 2: 1º Gol - Casa - Odd de 1.75 na Esportes da Sorte



⚽Palpite 3: Total de Gols no 1º Tempo - Abaixo de 0.5 - Odd de 2.46 na Betnacional



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Total de Gols - Abaixo de 2.5

As estatísticas mostram que os ataques das duas equipes são bastante parelhos e com médias de gols marcados que não são altas (Ceará 1.0 vs RB Bragantino 1.2). Além disso, o histórico de confrontos diretos é marcado por placares baixos e muitos empates, incluindo três placares de 2x2 e um de 0x0 nos últimos cinco anos. A tendência é que o jogo seja bastante disputado no meio de campo, com poucas chances claras de gol.

1º Gol - Casa

O RB Bragantino concedeu gols primeiro em 7 das últimas 11 partidas do Brasileirão Série A 2025. Assim, é possível que o Ceará aproveite o fator casa para pressionar em busca do gol

Total de Gols no 1º Tempo - Abaixo de 0.5

Com as médias de gols marcados e sofridos de ambas as equipes sendo baixas, é provável que o jogo comece de forma mais truncada e com poucas finalizações nos primeiros 45 minutos. Isso torna o mercado de "gols no primeiro tempo" uma boa opção.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Ceará x RB Bragantino - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 16/08/2025



🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Arena Castelão, Fortaleza



📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Ceará x RB Bragantino



🎯 Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.77 na Stake



🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 5.5 - Odd de 2.20 na Novibet



🎯 Marcar a Qualquer momento - Pedro Raul - Odd de 2.95 na Superbet



Palpite Odds Altas Ceará x RB Bragantino



🚀 Resultado Correto - 1x1 - Odd de 5.40 na Esportes da Sorte



🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.50 na Novibet



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Ceará/Empate - Odd de 15.40 na Betnacional



Quem vai ganhar Ceará x RB Bragantino

Com base nas odds das casas de aposta, o Ceará é o favorito para vencer a partida, com odds que geralmente variam de 2.05 a 2.20. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.40. Já uma vitória do RB Bragantino é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.

Isso indica que o fator casa do Ceará é determinante para as casas de apostas, apesar do equilíbrio das estatísticas. Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Ceará x RB Bragantino:



Vitória Ceará - Odd de 2.10 na Superbet



Empate - 3.25 na Superbet



Vitória RB Bragantino - 3.80 na Superbet



Histórico entre Ceará x RB Bragantino

O histórico de confrontos diretos entre Ceará e RB Bragantino nos últimos anos aponta para uma grande tendência de empates. Das cinco partidas disputadas nos últimos três anos, três terminaram em igualdade, sendo duas delas com o placar de 2-2. O RB Bragantino conquistou uma vitória por 1-0, enquanto o Ceará não venceu o adversário nesse período.

Últimos 5 jogos do Ceará



❌ Palmeiras 2x1 Ceará



🟡 Ceará 1x1 Flamengo



✅ Cruzeiro 1x2 Ceará



❌ Ceará 0x2 Mirassol



❌ Internacional 1x0 Ceará



Últimos 5 jogos do RB Bragantino