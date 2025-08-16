- D
- E
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- D
Ceará x RB Bragantino: Palpite, Odds +5, +15 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)
Confira palpite para Ceará e RB Bragantino, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Ceará e RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena Castelão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.
O Ceará, 12º colocado, busca a vitória em casa para subir na tabela, enquanto o RB Bragantino, 8º, tenta se manter na parte de cima. A partida promete ser um confronto equilibrado, como demonstram as estatísticas e o histórico recente.
Palpite para Ceará x RB Bragantino
- ⚽ Palpite 1: Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.61 na Novibet
- ⚽ Palpite 2: 1º Gol - Casa - Odd de 1.75 na Esportes da Sorte
- ⚽Palpite 3: Total de Gols no 1º Tempo - Abaixo de 0.5 - Odd de 2.46 na Betnacional
*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets
Total de Gols - Abaixo de 2.5
As estatísticas mostram que os ataques das duas equipes são bastante parelhos e com médias de gols marcados que não são altas (Ceará 1.0 vs RB Bragantino 1.2). Além disso, o histórico de confrontos diretos é marcado por placares baixos e muitos empates, incluindo três placares de 2x2 e um de 0x0 nos últimos cinco anos. A tendência é que o jogo seja bastante disputado no meio de campo, com poucas chances claras de gol.
1º Gol - Casa
O RB Bragantino concedeu gols primeiro em 7 das últimas 11 partidas do Brasileirão Série A 2025. Assim, é possível que o Ceará aproveite o fator casa para pressionar em busca do gol
Total de Gols no 1º Tempo - Abaixo de 0.5
Com as médias de gols marcados e sofridos de ambas as equipes sendo baixas, é provável que o jogo comece de forma mais truncada e com poucas finalizações nos primeiros 45 minutos. Isso torna o mercado de "gols no primeiro tempo" uma boa opção.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Ceará x RB Bragantino - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 16/08/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Arena Castelão, Fortaleza
- 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Ceará x RB Bragantino
- 🎯 Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.77 na Stake
- 🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 5.5 - Odd de 2.20 na Novibet
- 🎯 Marcar a Qualquer momento - Pedro Raul - Odd de 2.95 na Superbet
Palpite Odds Altas Ceará x RB Bragantino
- 🚀 Resultado Correto - 1x1 - Odd de 5.40 na Esportes da Sorte
- 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.50 na Novibet
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Ceará/Empate - Odd de 15.40 na Betnacional
Quem vai ganhar Ceará x RB Bragantino
Com base nas odds das casas de aposta, o Ceará é o favorito para vencer a partida, com odds que geralmente variam de 2.05 a 2.20. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.40. Já uma vitória do RB Bragantino é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.
Isso indica que o fator casa do Ceará é determinante para as casas de apostas, apesar do equilíbrio das estatísticas. Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Ceará x RB Bragantino:
- Vitória Ceará - Odd de 2.10 na Superbet
- Empate - 3.25 na Superbet
- Vitória RB Bragantino - 3.80 na Superbet
Histórico entre Ceará x RB Bragantino
O histórico de confrontos diretos entre Ceará e RB Bragantino nos últimos anos aponta para uma grande tendência de empates. Das cinco partidas disputadas nos últimos três anos, três terminaram em igualdade, sendo duas delas com o placar de 2-2. O RB Bragantino conquistou uma vitória por 1-0, enquanto o Ceará não venceu o adversário nesse período.
Últimos 5 jogos do Ceará
- ❌ Palmeiras 2x1 Ceará
- 🟡 Ceará 1x1 Flamengo
- ✅ Cruzeiro 1x2 Ceará
- ❌ Ceará 0x2 Mirassol
- ❌ Internacional 1x0 Ceará
Últimos 5 jogos do RB Bragantino
- ❌ RB Bragantino 1x3 Internacional
- ❌ RB Bragantino 0x1 Botafogo (Copa do Brasil)
- ❌ Atlético-MG 2x1 RB Bragantino
- ❌ Botafogo 2x0 RB Bragantino (Copa do Brasil)
- ❌ Fortaleza 3x1 RB Bragantino
Ceara x RB Bragantino: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ceara x RB Bragantino: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ceara x RB Bragantino: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- V
- E
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- D
Ceilândia Vence
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- D
- E
Nice Vence
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- D
Cercle Brugge Vence
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
Seattle Sounders Vence
- D
- V
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- E
- D
Groningen Vence
- D
- E
- E
- V
- V
- D
- E
- D
- D
- D
Leeds Vence
- V
- E
- V
- D
- D
- V
- E
- E
- D
- E
Mildenhall Town Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- E
Tigres UANL Vence