Ceara
  • D
  • E
  • V
  • D
  • D
Serie A - Brazil
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
RB Bragantino
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
Ceará x RB Bragantino: Palpite, Odds +5, +15 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira palpite para Ceará e RB Bragantino, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Ceará e RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena Castelão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. 


O Ceará, 12º colocado, busca a vitória em casa para subir na tabela, enquanto o RB Bragantino, 8º, tenta se manter na parte de cima. A partida promete ser um confronto equilibrado, como demonstram as estatísticas e o histórico recente. 


Palpite para Ceará x RB Bragantino



  • ⚽ Palpite 1: Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.61 na Novibet

  • ⚽ Palpite 2: 1º Gol - Casa - Odd de 1.75 na Esportes da Sorte

  • ⚽Palpite 3:  Total de Gols no 1º Tempo - Abaixo de 0.5 - Odd de 2.46 na Betnacional


*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets


Total de Gols - Abaixo de 2.5


As estatísticas mostram que os ataques das duas equipes são bastante parelhos e com médias de gols marcados que não são altas (Ceará 1.0 vs RB Bragantino 1.2). Além disso, o histórico de confrontos diretos é marcado por placares baixos e muitos empates, incluindo três placares de 2x2 e um de 0x0 nos últimos cinco anos. A tendência é que o jogo seja bastante disputado no meio de campo, com poucas chances claras de gol.


1º Gol - Casa


O RB Bragantino concedeu gols primeiro em 7 das últimas 11 partidas do Brasileirão Série A 2025. Assim, é possível que o Ceará aproveite o fator casa para pressionar em busca do gol


Total de Gols no 1º Tempo - Abaixo de 0.5


Com as médias de gols marcados e sofridos de ambas as equipes sendo baixas, é provável que o jogo comece de forma mais truncada e com poucas finalizações nos primeiros 45 minutos. Isso torna o mercado de "gols no primeiro tempo" uma boa opção.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Ceará x RB Bragantino - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Arena Castelão, Fortaleza

  • 📺 Onde Assistir:  Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Ceará x RB Bragantino



  • 🎯 Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.77 na Stake

  • 🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 5.5 - Odd de 2.20 na Novibet

  • 🎯 Marcar a Qualquer momento - Pedro Raul - Odd de 2.95 na Superbet


Palpite Odds Altas Ceará x RB Bragantino



  • 🚀 Resultado Correto - 1x1 - Odd de 5.40 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.50 na Novibet

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Ceará/Empate - Odd de 15.40 na Betnacional


Quem vai ganhar Ceará x RB Bragantino


Com base nas odds das casas de aposta, o Ceará é o favorito para vencer a partida, com odds que geralmente variam de 2.05 a 2.20. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.40. Já uma vitória do RB Bragantino é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50. 


Isso indica que o fator casa do Ceará é determinante para as casas de apostas, apesar do equilíbrio das estatísticas. Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Ceará x RB Bragantino:



  • Vitória Ceará - Odd de 2.10 na Superbet 

  • Empate - 3.25 na Superbet

  • Vitória RB Bragantino - 3.80 na Superbet


Histórico entre Ceará x RB Bragantino


O histórico de confrontos diretos entre Ceará e RB Bragantino nos últimos anos aponta para uma grande tendência de empates. Das cinco partidas disputadas nos últimos três anos, três terminaram em igualdade, sendo duas delas com o placar de 2-2. O RB Bragantino conquistou uma vitória por 1-0, enquanto o Ceará não venceu o adversário nesse período.


Últimos 5 jogos do Ceará



  • ❌ Palmeiras 2x1 Ceará

  • 🟡 Ceará 1x1 Flamengo

  • ✅ Cruzeiro 1x2 Ceará

  • ❌ Ceará 0x2 Mirassol

  • ❌ Internacional 1x0 Ceará 


Últimos 5 jogos do RB Bragantino



  • ❌ RB Bragantino 1x3 Internacional

  • ❌ RB Bragantino 0x1 Botafogo (Copa do Brasil)

  • ❌ Atlético-MG 2x1 RB Bragantino

  • ❌ Botafogo 2x0 RB Bragantino (Copa do Brasil)

  • ❌ Fortaleza 3x1 RB Bragantino

Ceara x RB Bragantino: Palpite do Dia

Ceara Vence
Superbet logo
2.07
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Ceara x RB Bragantino: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ceara x RB Bragantino: Confrontos Diretos

0 Vitórias
4 Empates
1 Vitórias
2025 Serie A
RB Bragantino
2 - 2
Ceara
2022 Serie A
RB Bragantino
1 - 1
Ceara
2022 Serie A
Ceara
0 - 1
RB Bragantino
2021 Serie A
Ceara
2 - 2
RB Bragantino
2021 Serie A
RB Bragantino
0 - 0
Ceara

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ceara
Empate
RB Bragantino

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

UOL - Admin

Palpites