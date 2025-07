Ceará x Mirassol: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão 2025 (23/07)

Ceará x Mirassol palpite: as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 23/07, em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão 2025. A partida será disputada às 19h00 (Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão exclusiva da Premiere 5.

O Vozão joga pressionado em casa, tentando se recuperar após quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Já o Mirassol vive bom momento, brigando na parte de cima da tabela e querendo consolidar sua posição entre os classificados para a Sul-Americana.

Confira nosso palpite de hoje para Ceará x Mirassol, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações.

Ceará x Mirassol Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Ambas Marcam - Odd pagando 2.11 na Betnacional



Mais 0.5 gols no 1º tempo - Odd pagando 1.52 na Esportes da Sorte



Total de Gols +2 - Odd pagando 1.78 na Betnacional



Para as apostas em Ceará x Mirassol, destacamos esses três palpites com base nas estatísticas recentes dos dois times. Mesmo vivendo fases opostas, ambos têm mostrado consistência em gols e jogos movimentados no Brasileirão 2025.

Ambas Marcam - odd pagando 2.11

Apostar em gols para os dois lados faz sentido pelo que os números mostram:



75% dos jogos recentes do Ceará tiveram gols marcados por ambas as equipes.

O Mirassol marcou gols em todos os últimos quatro jogos contra o Ceará.

Apesar da má fase, o Vozão costuma balançar as redes no Castelão, enquanto o Mirassol mantém um padrão ofensivo regular mesmo fora de casa.



Com duas defesas que sofrem em média 1,5 gol por jogo, o cenário aponta para redes balançando dos dois lados.

Mais 0.5 gols no 1º tempo - odd pagando 1.52

Esse é um palpite de entrada mais segura.



Nos últimos quatro jogos entre Ceará e Mirassol , três tiveram gols ainda no primeiro tempo .

O Ceará, mesmo em má fase, costuma entrar com intensidade no Castelão.



O Mirassol, por sua vez, já abriu o placar no 1º tempo em duas das três vitórias mais recentes.



Com equipes que buscam objetivos diferentes, a chance de pelo menos um gol na etapa inicial é alta.

Total de Gols +2 - odd pagando 1.78

Esse palpite é interessante por ser uma linha intermediária, que oferece proteção em caso de dois gols:



Três dos últimos quatro jogos entre os dois terminaram com 3 ou mais gols.



Ambas equipes têm média de 1,5 gol sofrido por partida , o que favorece jogos com placares movimentados.

O histórico recente mostra que Ceará 1x2 Mirassol e Mirassol 3x2 Ceará são resultados recorrentes.



Essa aposta é válida até para quem quer segurança: se o jogo terminar com exatamente dois gols, o valor é reembolsado.

Ceará x Mirassol - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Ceará x Mirassol na Premiere 5. A partida está marcada para às 19h00, desta quarta-feira, no estádio Castelão, em Fortaleza.

Tudo o que você precisa saber de Ceará x Mirassol:



⚽️ Confronto: Ceará x Mirassol - Brasileirão 2025



?️ Data: 23/07/2025



⏰️ Horário: 19h00 (horário de Brasília)



?️ Local: Arena Castelão, Fortaleza



? Onde vai passar Ceará x Mirassol: Premiere 5



Ceará x Mirassol: Escalações



Escalação Ceará : Bruno, Fabiano, Marllon, William Machado, Nicolas; Dieguinho, Lucas Lima, Matheus Araujo; Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul.

Escalação Mirassol: Walter, Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel; Firmino Negueba, Edson Carioca, Francisco da Costa.



As escalações são provisórias e podem sofrer alterações até a hora da partida.

Ceará x Mirassol - Últimos 5 jogos Entre Os Times



17/08/2024 - Ceará 1x2 Mirassol (Série B 2024)



29/04/2024 - Mirassol 3x2 Ceará (Série B 2024)



12/11/2023 - Ceará 2x0 Mirassol (Série B 2023)



16/07/2023 - Mirassol 1x1 Ceará (Série B 2023)



Ceará x Mirassol: quem ganha? - Melhores odds

Segundo a Esportes da Sorte, as odds para o confronto estão bem distribuídas:



Ceará ganha - Odd de @2.16 na Esportes da Sorte



Empate - Odd de @3.18 na Esportes da Sorte



Mirassol ganha - Odd de @3.66 na Esportes da Sorte



O bom momento do Mirassol pode atrair apostadores, mas o fator casa pesa a favor do Ceará, que tenta se reerguer. A disparidade nas cotações reflete mais a instabilidade do Vozão do que um favoritismo claro dos visitantes.

Evite exageros e aposte com consciência. Respeite sempre o princípio do Jogo Responsável.