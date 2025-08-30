Assine UOL
Ceara
  • E
  • D
  • V
  • D
  • E
Serie A - Brazil
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Juventude
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 01:31

Ceará x Juventude: Palpite, Odds +5, +13 e Onde Assistir Brasileirão (30/08)

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira palpite para Ceará e Juventude, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Ceará e Juventude se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena Castelão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.


O Ceará é o 10º colocado, enquanto o Juventude, 18º, tenta sair da zona de rebaixamento. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam somar pontos para alcançar seus objetivos na tabela. 


Palpite para Ceará x Juventude



  • ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.12 na Superbet

  • ⚽ 1º tempo - Resultado - Ceará - Odd de 2.16 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.20 na Stake


Ambas as equipes marcam - Sim


O Ceará tem um ataque com média de 1.0 gol marcado por jogo, enquanto o Juventude tem um desempenho ofensivo um pouco inferior. No entanto, a defesa do Juventude tem sido muito vulnerável, sofrendo em média 2.0 gols por partida, o que aumenta a probabilidade de o Ceará marcar.


Por outro lado, o Ceará sofre em média 1.0 gol por jogo, o que pode ser explorado pelo Juventude, que precisa do resultado para sair da zona de rebaixamento.


1º tempo - Resultado - Ceará


O Juventude tem demonstrado grande fragilidade em jogos fora de casa, ficando atrás no placar no intervalo em 10 das últimas 10 partidas que disputou. O Ceará, jogando em casa e com o apoio da torcida, deve buscar o ataque desde o início para abrir o placar.


O confronto de hoje é uma excelente oportunidade para o Ceará impor seu ritmo de jogo e ir para o intervalo com a vantagem no placar.


Total de Gols - Mais de 2.5


Este palpite se justifica pela combinação do ataque do Ceará com a defesa vulnerável do Juventude. O Ceará, jogando em casa, deve pressionar o Juventude para marcar.


Por outro lado, o Juventude, com uma defesa que sofre em média 2.0 gols por jogo, tem uma grande chance de sofrer vários gols. A necessidade de vitória das duas equipes deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol para os dois lados.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Ceará x Juventude - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Arena Castelão, Fortaleza

  • 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Ceará x Juventude



  • 🎯 Total de escanteios - Menos de 9.5 - Odd de 2.00 na Stake

  • 🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 5.5 - Odd de 2.15 na Novibet

  • 🎯 Total de chutes no Gol - Menos de 8.5 - Odd de 1.67 na Superbet


Palpite Odds Altas Ceará x Juventude



  • 🚀 Resultado Correto - 3x1 para o Ceará - Odd de 13.24 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Ceará marcar através de um pênalti - Sim - Odd de 6.00 na Novibet

  • 🚀 Marcar o 1º Gol - Pedro Raul - Odd de 5.25 na Superbet


Quem vai ganhar Ceará x Juventude


Com base nas odds das casas de aposta, o Ceará é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.55 a 1.60. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.90 e 4.00. Já uma vitória do Juventude é considerada a menos provável, com odds acima de 5.00. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Ceará x Juventude:



  • Vitória Ceará - Odd de 1.56 na Stake

  • Empate - 4.00 na Stake

  • Vitória Juventude - 5.80 na Stake


Histórico entre Ceará x Juventude


O histórico de confrontos diretos entre Ceará e Juventude é de grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Juventude venceu 3 vezes e o Ceará venceu 2. É importante notar que as partidas costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Ceará



  • 🟡 Grêmio 0x0 Ceará

  • ❌ Bahia 1x0 Ceará

  • ✅ Ceará 1x0 RB Bragantino

  • ❌ Palmeiras 2x1 Ceará

  • 🟡 Ceará 1x1 Flamengo


Últimos 5 jogos do Juventude



  • ❌ Juventude 1x3 Botafogo

  • ✅ Juventude 2x0 Vasco

  • 🟡 Vitória 2x2 Juventude

  • ✅ Juventude 2x1 Corinthians

  • ❌ Santos 3x1 Juventude

Ceara x Juventude: Palpite do Dia

Ceara Vence
Superbet logo
1.69
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Inter - Udinese
1
1.34
Rayo Vallecano - Barcelona
2
1.41
Genoa - Juventus
2
1.88
Múltipla
3.55
x
Aposta
20
=
Ganhos
71.04
Apostar agora

Ceara x Juventude: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ceara x Juventude: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2025 Serie A
Juventude
2 - 1
Ceara
2023 Serie B
Ceara
1 - 3
Juventude
2023 Serie B
Juventude
1 - 0
Ceara
2022 Serie A
Ceara
4 - 1
Juventude
2022 Serie A
Juventude
1 - 0
Ceara

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ceara
Empate
Juventude

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

