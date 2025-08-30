Ceará x Juventude: Palpite, Odds +5, +13 e Onde Assistir Brasileirão (30/08)

Confira palpite para Ceará e Juventude, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Ceará e Juventude se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena Castelão, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.

O Ceará é o 10º colocado, enquanto o Juventude, 18º, tenta sair da zona de rebaixamento. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam somar pontos para alcançar seus objetivos na tabela.

Palpite para Ceará x Juventude



⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.12 na Superbet



⚽ 1º tempo - Resultado - Ceará - Odd de 2.16 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.20 na Stake



Ambas as equipes marcam - Sim

O Ceará tem um ataque com média de 1.0 gol marcado por jogo, enquanto o Juventude tem um desempenho ofensivo um pouco inferior. No entanto, a defesa do Juventude tem sido muito vulnerável, sofrendo em média 2.0 gols por partida, o que aumenta a probabilidade de o Ceará marcar.

Por outro lado, o Ceará sofre em média 1.0 gol por jogo, o que pode ser explorado pelo Juventude, que precisa do resultado para sair da zona de rebaixamento.

1º tempo - Resultado - Ceará

O Juventude tem demonstrado grande fragilidade em jogos fora de casa, ficando atrás no placar no intervalo em 10 das últimas 10 partidas que disputou. O Ceará, jogando em casa e com o apoio da torcida, deve buscar o ataque desde o início para abrir o placar.

O confronto de hoje é uma excelente oportunidade para o Ceará impor seu ritmo de jogo e ir para o intervalo com a vantagem no placar.

Total de Gols - Mais de 2.5

Este palpite se justifica pela combinação do ataque do Ceará com a defesa vulnerável do Juventude. O Ceará, jogando em casa, deve pressionar o Juventude para marcar.

Por outro lado, o Juventude, com uma defesa que sofre em média 2.0 gols por jogo, tem uma grande chance de sofrer vários gols. A necessidade de vitória das duas equipes deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol para os dois lados.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Ceará x Juventude - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 30/08/2025



🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Arena Castelão, Fortaleza



📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Ceará x Juventude



🎯 Total de escanteios - Menos de 9.5 - Odd de 2.00 na Stake



🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 5.5 - Odd de 2.15 na Novibet



🎯 Total de chutes no Gol - Menos de 8.5 - Odd de 1.67 na Superbet



Palpite Odds Altas Ceará x Juventude



🚀 Resultado Correto - 3x1 para o Ceará - Odd de 13.24 na Esportes da Sorte



🚀 Ceará marcar através de um pênalti - Sim - Odd de 6.00 na Novibet



🚀 Marcar o 1º Gol - Pedro Raul - Odd de 5.25 na Superbet



Quem vai ganhar Ceará x Juventude

Com base nas odds das casas de aposta, o Ceará é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.55 a 1.60. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.90 e 4.00. Já uma vitória do Juventude é considerada a menos provável, com odds acima de 5.00.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Ceará x Juventude:



Vitória Ceará - Odd de 1.56 na Stake



Empate - 4.00 na Stake



Vitória Juventude - 5.80 na Stake



Histórico entre Ceará x Juventude

O histórico de confrontos diretos entre Ceará e Juventude é de grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Juventude venceu 3 vezes e o Ceará venceu 2. É importante notar que as partidas costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do Ceará



🟡 Grêmio 0x0 Ceará



❌ Bahia 1x0 Ceará



✅ Ceará 1x0 RB Bragantino



❌ Palmeiras 2x1 Ceará



🟡 Ceará 1x1 Flamengo



Últimos 5 jogos do Juventude