Ceará x Grêmio Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 05/04

Já o Ceará sofreu gols no segundo tempo em 5 das últimas 8 partidas, o que aumenta o valor da aposta. O desgaste físico e a qualidade do elenco do Grêmio podem pesar nesse momento.

Onde assistir Ceará x Grêmio ao vivo – 05/04/2025

O confronto entre Ceará e Grêmio será transmitido ao vivo e exclusivo no Premiere, via pay-per-view, a partir das 18h30 (horário de Brasília), direto do Castelão.

⚽ Jogo: Ceará x Grêmio Ao Vivo

Análise e estatísticas recentes de Ceará x Grêmio

Como chega o Ceará?

O Vozão estreou com um empate fora de casa diante do RB Bragantino, por 2 a 2. Apesar do resultado, o desempenho ofensivo foi positivo e manteve a sequência de 10 jogos sem perder.