Ceará x Flamengo: Palpite e Odds - Série A Brasileirão (03/08)

Confira os melhores palpites Ceará x Flamengo. Em duelo marcado para este domingo (03/08), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, Ceará e Flamengo se enfrentam pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo chega embalado com quatro vitórias seguidas e liderança absoluta, somando 11 vitórias em 16 jogos e apresentando o melhor ataque e a melhor defesa da competição. O Ceará, por outro lado, vive um momento instável, mas tenta se aproveitar do mando de campo para surpreender o favoritismo carioca.

Neste artigo, trazemos o melhor palpite para Ceará x Flamengo, com opções de apostas de valor, estatísticas e informações sobre onde assistir.

Ceará x Flamengo: Palpite com Melhores Odds

Para o palpite do dia, destacamos opções mais seguras e com boas chances de acerto baseadas nos desempenhos recentes e nos mercados mais populares:



🎯 Flamengo vence - odd 1.97

🎯 Ambos marcam - Sim - odd 2.18

🎯 1º Tempo - Empate - odd 1.97



🚀 Palpites de Odds Altas Ceará x Flamengo

Aqui estão sugestões com odds entre 5.00 e 12.00, voltadas para cenários menos prováveis, mas com bom potencial de retorno:



🔵 Intervalo/Final - Empate/Flamengo - odd 4.63

🟢 Flamengo vence por 2 gols de diferença - odd 5.70

🟡 Pedro marca 2 ou mais gols - odd 6.50



🚀 Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Ceará x Flamengo 🚀

Com base na solidez defensiva do Flamengo e na instabilidade do Ceará, há espaço para explorar cenários de vitórias elásticas ou desempenhos individuais marcantes, como Pedro em noite inspirada.



🔥 Placar exato 3x1 Flamengo - odd 13.50

🔥 Flamengo vence e ambas marcam - odd 5.20

🔥 Pedro para marcar primeiro - odd 4.24



💰 Palpites de Odds Baixas Ceará x Flamengo

Aqui estão os mercados com chances mais prováveis de acerto e boas opções para apostas simples:



🔵 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.54

🟢 Flamengo marca primeiro - odd 1.69

🟡 Menos de 3.5 gols na partida - odd 1.16



Palpites Alternativos para o jogo hoje Ceará x Flamengo

Se você busca opções mais ousadas e fora do comum, esses palpites alternativos podem render boas oportunidades:



🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 1.95

🎯 Cartões acima de 4.5 - odd 2.10

🎯 Gol entre 76-90 minutos - odd 2.65



Informações do Jogo: Ceará x Flamengo: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Ceará x Flamengo - Série A Brasileirão

📅 Data: 03/08/2025

⏰ Horário: 18h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena Castelão, Ceará

📺 Transmissão: Premiere, Premiere 2, Record TV e Cazé TV



Como Ceará e Flamengo Chegam Para o Confronto

O Ceará ocupa a 9ª colocação da Série A com 21 pontos e oscilações notáveis nas últimas rodadas. Apesar de vir de três derrotas nos últimos cinco jogos, a equipe reencontrou o caminho da vitória recentemente e espera repetir a boa atuação diante da sua torcida para frear o líder.

O Flamengo atravessa uma fase esplendorosa: são quatro vitórias consecutivas e liderança absoluta no campeonato. O time comandado por Tite soma 11 vitórias, 30 gols marcados e apenas 6 sofridos, com desempenho de destaque dentro e fora de casa. Pedro e Arrascaeta vivem excelente momento e podem ser decisivos mais uma vez.