Ceará x Corinthians: Palpite, Onde Assistir, Escalações e Horário - Série A (16/07)

Ceará x Corinthians: Confira palpites para o jogo da próxima quarta-feira (16/07), pela 14.ª rodada do Brasileirão (Série A). Saiba onde assistir ao vivo, horário e as escalações oficiais do jogo da Série A do Brasileirão.

Nesta rodada do Brasileirão Série A 2025, o Ceará recebe o Corinthians às 19h30 (horário de Brasília) e quarta-feira.

O Vozão chega para o jogo na 9ª posição, com 18 pontos, buscando se consolidar no G-8 e se aproximar da zona de classificação para competições continentais.

Já o Timão, que vive um momento irregular, ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos, e precisa da vitória para evitar ficar ainda mais distante do topo da tabela.

Os dois times vêm de campanhas distintas nos últimos jogos: enquanto o Ceará alterna resultados, o Corinthians tem apenas um triunfo nas últimas cinco partidas.

O duelo, que acontece no Estádio Castelão, promete ser equilibrado e decisivo para os objetivos de ambas as equipes nesta reta inicial do campeonato. Quem sairá com a vantagem?

Veja nossos palpites para o Ceará x Corinthians.

Ceará x Corinthians: Palpite pela Série A do Brasileirão



🛡️ 1. Corinthians vencer sem sofrer gols - Odd: 4.28



🚫 2. Menos de 0.5 gols no 1º tempo - Odd: 2.35



🏟️ 3. Ceará vencer + Menos de 2.5 gols no jogo - Odd: 5.50 (combinando mercados)



⚡ 4. Gol no 2º tempo (Mais de 1.5 gols no 2ºT) - Odd: 2.61



*As odds foram coletadas às 07h40 (hora de Brasília), na Esportes da Sorte. As casas de apostas podem, no entanto, alterar odds sem aviso prévio.

Ceará x Corinthians: Palpites Com Odds Altas



🔥 1. Corinthians vencer sem sofrer gols - Odd: 4.28 - Justificativa: Se o Timão segurar a defesa e converter suas chances, essa aposta paga bem.



⏳ 2. Menos de 0.5 gols no 1º tempo - Odd: 2.35 - Justificativa: Jogo pode começar travado, com ambos times priorizando cautela.



🏠 3. Ceará vencer por exatamente 1 gol de diferença - Odd: 3.82 - Justificativa: O Vozão tem campanha sólida em casa e pode vencer por um gol.



⚽ 4. Ambas as equipes marcarem no 2º tempo - Odd: 4.20 - Justificativa: Segundo tempo tende a ser mais aberto, aumentando as chances de gols dos dois lados.



🎯 5. Resultado exato: Ceará 2x1 Corinthians - Odd: 9.31 - Justificativa: Placar clássico para jogos equilibrados, com o time da casa saindo na frente.



Ceará x Corinthians: Onde Assistir e Horário

O Ceará x Corinthians vai ser transmitido ao vivo pela Prime Video às 19h30 (horário de Brasília). E pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo