Kazakhstan
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Astana Arena
Wales
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 10:52

Cazaquistão x País de Gales: Palpite, Onde Assistir - Eliminatórias Copa Mundo 4/09

Publicado
04.09.2025
Cazaquistão e País de Gales se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09/2025, em partida válida pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. O jogo acontece às 11h (horário de Brasília) na Astana Arena, em Astana, e a transmissão será pelo streaming Disney+ e TV na ESPN. 


A partida promete ser disputada, com o Cazaquistão buscando a vitória em casa e País de Gales querendo somar pontos importantes. Onde assistir, escalações e os melhores palpites você confere a seguir.


Confira nossos palpites de Cazaquistão x País de Gales, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje


Palpites de Cazaquistão x País de Gales: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Cazaquistão x País de Gales, analisamos o desempenho recente das equipes e o histórico de confrontos. A expectativa é de um jogo com oportunidades de gols, com base nas estatísticas e no momento atual.



  • 🎯 Ambas as equipes marcam - odd 2.10

  • 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.25

  • 🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.75


Para os palpites de Cazaquistão x País de Gales as estratégias de ataque e defesa são importantes. O desempenho recente das equipes sugere um jogo com chances claras de gol.


Palpites Alternativos Cazaquistão x País de Gales


Para os apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A análise da partida nos leva a crer em um jogo com diversas possibilidades de apostas.


Os mercados alternativos podem trazer **retornos interessantes** para quem busca diversificar suas apostas. Acompanhe as dicas abaixo e aposte com consciência e responsabilidade.



  • 🎯 Cazaquistão para vencer ou empatar - odd 2.00

  • 🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 1.90

  • 🎯 Gols no segundo tempo - odd 1.75


Super Palpites Cazaquistão x País de Gales



  • 🚀 Resultado Exato: 2x2 - odd 15.00


💰 Palpites de Odds Baixas Cazaquistão x País de Gales


As odds baixas podem ser interessantes para quem busca **apostas mais seguras**. É importante analisar o desempenho das equipes e o contexto da partida para tomar a melhor decisão.



  • 🔵 Cazaquistão para marcar o primeiro gol - odd 2.00

  • 🟢 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.35

  • 🟡 País de Gales para vencer ou empatar - odd 1.30


⚖️ Palpites de Odds Médias Cazaquistão x País de Gales


As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. Com base na análise da partida, separamos algumas dicas com odds interessantes para você.



  • 🔵 Ambas as equipes marcam no primeiro tempo** - odd 3.50

  • 🟢 Jogador para marcar a qualquer momento - odd 3.00

  • 🟡 Total de chutes no gol acima de 9.5 - odd 2.80


🚀 Palpites de Odds Altas Cazaquistão x País de Gales


As odds altas podem trazer grandes emoções e retornos significativos. Com base na análise da partida, selecionamos algumas dicas com odds elevadas, mas com potencial de lucro.



  • 🔵 Resultado correto: Cazaquistão 2 x 1 País de Gales - odd 8.00

  • 🟢 Total de cartões acima de 6.5 - odd 6.00

  • 🟡 Intervalo/final: Empate/Cazaquistão - odd 7.00


Cazaquistão x País de Gales: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Cazaquistão x País de Gales - Eliminatórias da Copa do Mundo 2025

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • ⏰ Horário: 11h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Astana Arena, Astana

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Cazaquistão e País de Gales Chegam Para o Confronto


O Cazaquistão busca impor seu jogo em casa e começar a competição com o pé direito. A equipe precisa mostrar força desde o início para alcançar seus objetivos na competição.


Já País de Gales, chega com o objetivo de somar pontos fora de casa. A equipe tem mostrado consistência e poder de reação em outros confrontos, o que pode ser importante.


Últimos Jogos do Cazaquistão


O Cazaquistão teve um desempenho misto em seus últimos jogos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a competição.



  • ❌ Cazaquistão 1x2 Macedônia do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ❌ Bielorrússia 2x1 Cazaquistão - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Liechtenstein 0x3 Cazaquistão - Amistoso

  • ❌ País de Gales 3x1 Cazaquistão - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Cazaquistão 2x1 Curaçao - Amistoso


Últimos Jogos do País de Gales


País de Gales vem de uma sequência com resultados variados, mostrando a sua força. A equipe tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa, buscando manter o ritmo de jogo.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para País de Gales, que tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ❌ Bélgica 3x2 País de Gales - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ País de Gales 2x0 Liechtenstein - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • 🟡 Macedônia do Norte 1x1 País de Gales - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ País de Gales 3x1 Cazaquistão - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ País de Gales 2x1 Islândia - Amistoso


Nossa Opinião para Cazaquistão x País de Gales


Com base nos dados, acreditamos que o jogo será equilibrado, com chances para ambos os lados. A estratégia de cada time e o desempenho recente serão fatores decisivos.


A expectativa é de um jogo com movimentação e chances de gol. Acreditamos em um confronto com boas oportunidades para os apostadores.

Kazakhstan x Wales: Palpite do Dia

Kazakhstan x Wales: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Kazakhstan x Wales: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Wales
3 - 1
Kazakhstan

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


O jogo entre Cazaquistão e País de Gales, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, acontecerá em 04 de setembro de 2025 às 11h00 (horário Brasília) no Astana Arena.


