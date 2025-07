Caxias x Ponte Preta: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série C 2025 (27/07)

Caxias x Ponte Preta palpite, onde assistir e escalações são os principais temas deste confronto que movimenta a parte de cima da tabela da Série C.

A partida acontece neste domingo, 27/07, às 16h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O duelo será no Estádio Francisco Stédile (Centenário), em Caxias do Sul, com transmissão ao vivo na DAZN.

O Caxias lidera a Série C com 27 pontos, um a mais que a vice-líder Ponte Preta, que soma 26. Uma vitória deixa qualquer uma das equipes isolada na ponta da tabela. Por isso, o jogo deve ser bastante estudado e decidido nos detalhes.

Confira nosso Palpite de Caxias x Ponte Preta, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto da Série C.

Caxias x Ponte Preta Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de Gols Menos de 2.5 - odd pagando 1.39 na Superbet

Palpite 2 - Resultado Final: Caxias - odd pagando 2.28 na Esportes da Sorte

Palpite 3 - Empate Anula Aposta: Caxias - odd pagando 1.59 na Superbet



Para as apostas em Caxias x Ponte Preta, analisamos os dados mais recentes e o histórico do confronto. Os dois times são os melhores da competição, mas a vantagem em casa pesa a favor dos gaúchos.

Total de Gols Menos de 2.5 - odd pagando 1.39

Os últimos quatro confrontos entre as equipes tiveram placares apertados, com raras partidas passando de dois gols. Em casa, o Caxias costuma manter uma postura mais cautelosa, focando na solidez defensiva.

A Ponte, mesmo sendo ofensiva, tem mostrado dificuldades contra defesas bem postadas. O cenário indica um jogo travado e de poucos gols, especialmente por se tratar de um confronto direto.

Resultado Final: Caxias - odd pagando 2.28

O retrospecto em Caxias do Sul é amplamente favorável aos mandantes. Em três jogos disputados em casa contra a Ponte, o time gaúcho venceu todos. Isso dá confiança ao torcedor e pressão ao adversário.

Com o apoio da torcida e uma campanha consistente, o Caxias deve manter a invencibilidade como mandante. A odd atrativa reforça a aposta no líder da Série C.

Empate Anula Aposta: Caxias - odd pagando 1.59

Para quem busca mais segurança, o mercado de empate anula protege em caso de igualdade no placar. Considerando que o Caxias nunca perdeu para a Ponte em casa, essa opção é interessante.

Com os dois times em boa fase, o risco de um empate existe. Mas o histórico e o mando de campo pesam a favor dos gaúchos.

Caxias x Ponte Preta - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Caxias x Ponte Preta na DAZN. A partida está marcada para às 16h30 deste domingo, no Estádio Centenário.

Tudo o que você precisa saber de Caxias x Ponte Preta:



⚽️ Confronto: Caxias x Ponte Preta - Série C



📅 Data: 27/07/2025



⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul



📺 Onde vai passar Caxias x Ponte Preta: DAZN



Caxias x Ponte Preta: Escalações



Provável escalação do Caxias : Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alan, Lucas Cunha e Marcelo; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Calyson, Eduardo Melo e Iago.

Provável escalação da Ponte Preta: Diogo Silva; Maguinho; Wanderson ou Leocovick; Emerson Santos; Saimon ou Jonas Toró; Dudu; Lucas Cândido; Elvis; Éverton Brito e Jean Dias.



As escalações são previsões baseadas nos últimos jogos e podem mudar até a hora da partida.

Caxias x Ponte Preta: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Caxias tem 44.4% de probabilidade de vencer, segundo a odd de 2.25 oferecida pela Betano. Isso se explica pelo retrospecto em casa e pelo momento atual da equipe.



Caxias ganha - Odd de @2.37 na Superbet



Empate - Odd de @2.87 na Superbet



Ponte Preta ganha - Odd de @3.25 na Superbet



