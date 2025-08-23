Caxias x Brusque: Palpite Odd Alta +5, +6, Onde Assistir, Escalações, Série C, 23/08

Caxias x Brusque: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sábado (23/08), às 17h00 (horário de Brasília), válido pela 18ª rodada da Série C no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul, com transmissão SportyNet+. A partida coloca frente a frente o líder da competição contra um time que luta para entrar na zona de classificação para a próxima fase.

O Caxias vive um momento de grande destaque e sucesso na temporada de 2025. A equipe surpreende e se consolida como uma das principais forças da competição, com uma campanha histórica. O Caxias se tornou o líder isolado do torneio, com 37 pontos em 17 jogos. Já o Brusque vive um momento de altos e baixos, ocupando a 9ª posição com 22 pontos em 17 jogos, estando fora da zona de classificação.

Caxias x Brusque Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Caxias) - odd 1.81

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (Caxias) - odd 1.30

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.55



As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Caxias tem a melhor defesa da competição, e o Brusque tem uma média de 0.4 gols marcados por jogo em casa. A equipe também tem um bom retrospecto em casa, com oito vitórias em oito jogos. O Brusque, por sua vez, está em uma sequência de duas derrotas seguidas, o que torna o palpite na vitória do Caxias uma boa pedida.

Palpites Alternativos Caxias x Brusque



🎯 Palpite: Caxias - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.61

🎯 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 4.76

🎯 Palpite: Caxias - Gols Exatos (2) - odd 3.69



Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. A vitória do Caxias sem sofrer gols é uma boa pedida, já que o time da casa tem um bom retrospecto defensivo. O placar exato de 1 a 0 também se encaixa na tendência do jogo, já que o Caxias é um time que marca em seus domínios e a defesa do Brusque não é das melhores. O palpite em "Gols Exatos (2)" é uma boa pedida, já que o Caxias tem uma média de 2 gols marcados por jogo em casa.

💰 Caxias x Brusque: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Caxias Ou Empate) - odd 1.18

• 🟢 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.45

• 🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.43



⚖️ Caxias x Brusque: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Caxias) - odd 4.39

• 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.20

• 🟡 Palpite: Caxias - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.61



🚀 Caxias x Brusque: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 6.01

• 🟢 Palpite: Brusque - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.48

• 🟡 Palpite: Placar Exato (2:0) - odd 6.67



Caxias x Brusque: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Caxias e Brusque será no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul. A partida acontece no sábado, dia 23 de agosto, às 17h00 (horário de Brasília) e é válida pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão exclusiva do canal SportyNet+.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Caxias x Brusque - Série C

• 📅 Data: 23/08/25

• ⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul

• 📺 Transmissão: SportyNet+



Como Caxias e Brusque Chegam Para o Confronto

O Caxias chega para a partida na liderança isolada da Série C do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos em 17 jogos. A equipe tem a melhor defesa da competição, e um retrospecto de oito vitórias em oito jogos em casa. O time vem de uma sequência de quatro jogos sem perder e busca uma vitória para se manter na liderança. O último jogo foi um empate de 0 a 0 contra o Tombense.

Já o Brusque, apesar de ter tido alguns resultados expressivos fora de casa, como as vitórias sobre Ponte Preta, Maringá e Botafogo-PB, enfrenta um momento de altos e baixos. O time tem um desempenho irregular em casa, e a última derrota, no dia 17 de agosto, para o Londrina, foi um revés doloroso. O Brusque está em uma sequência de duas derrotas seguidas e não vence há três jogos. O time tem uma média de 1.0 gol marcado por jogo e 1.5 sofrido.