Caxias
Serie C - Brazil
Estádio Francisco Stédile
Brusque
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2
1
1
x
x
2
2
4.45
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
1
x
x
2
2
4.45
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 09:31

Caxias x Brusque: Palpite Odd Alta +5, +6, Onde Assistir, Escalações, Série C, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Caxias x Brusque: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sábado (23/08), às 17h00 (horário de Brasília), válido pela 18ª rodada da Série C no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul, com transmissão SportyNet+. A partida coloca frente a frente o líder da competição contra um time que luta para entrar na zona de classificação para a próxima fase.


O Caxias vive um momento de grande destaque e sucesso na temporada de 2025. A equipe surpreende e se consolida como uma das principais forças da competição, com uma campanha histórica. O Caxias se tornou o líder isolado do torneio, com 37 pontos em 17 jogos. Já o Brusque vive um momento de altos e baixos, ocupando a 9ª posição com 22 pontos em 17 jogos, estando fora da zona de classificação.


Caxias x Brusque Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Caxias) - odd 1.81

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (Caxias) - odd 1.30

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.55


As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Caxias tem a melhor defesa da competição, e o Brusque tem uma média de 0.4 gols marcados por jogo em casa. A equipe também tem um bom retrospecto em casa, com oito vitórias em oito jogos. O Brusque, por sua vez, está em uma sequência de duas derrotas seguidas, o que torna o palpite na vitória do Caxias uma boa pedida.


Palpites Alternativos Caxias x Brusque



  • 🎯 Palpite: Caxias - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.61

  • 🎯 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 4.76

  • 🎯 Palpite: Caxias - Gols Exatos (2) - odd 3.69


Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. A vitória do Caxias sem sofrer gols é uma boa pedida, já que o time da casa tem um bom retrospecto defensivo. O placar exato de 1 a 0 também se encaixa na tendência do jogo, já que o Caxias é um time que marca em seus domínios e a defesa do Brusque não é das melhores. O palpite em "Gols Exatos (2)" é uma boa pedida, já que o Caxias tem uma média de 2 gols marcados por jogo em casa.


💰 Caxias x Brusque: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Caxias Ou Empate) - odd 1.18

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.45

  • • 🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.43


⚖️ Caxias x Brusque: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Caxias) - odd 4.39

  • • 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.20

  • • 🟡 Palpite: Caxias - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.61


🚀 Caxias x Brusque: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 6.01

  • • 🟢 Palpite: Brusque - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.48

  • • 🟡 Palpite: Placar Exato (2:0) - odd 6.67


Caxias x Brusque: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Caxias e Brusque será no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul. A partida acontece no sábado, dia 23 de agosto, às 17h00 (horário de Brasília) e é válida pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão exclusiva do canal SportyNet+.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Caxias x Brusque - Série C

  • 📅 Data: 23/08/25

  • ⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul

  • 📺 Transmissão: SportyNet+


Como Caxias e Brusque Chegam Para o Confronto


O Caxias chega para a partida na liderança isolada da Série C do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos em 17 jogos. A equipe tem a melhor defesa da competição, e um retrospecto de oito vitórias em oito jogos em casa. O time vem de uma sequência de quatro jogos sem perder e busca uma vitória para se manter na liderança. O último jogo foi um empate de 0 a 0 contra o Tombense.


Já o Brusque, apesar de ter tido alguns resultados expressivos fora de casa, como as vitórias sobre Ponte Preta, Maringá e Botafogo-PB, enfrenta um momento de altos e baixos. O time tem um desempenho irregular em casa, e a última derrota, no dia 17 de agosto, para o Londrina, foi um revés doloroso. O Brusque está em uma sequência de duas derrotas seguidas e não vence há três jogos. O time tem uma média de 1.0 gol marcado por jogo e 1.5 sofrido.

Caxias x Brusque: Palpite do Dia

Caxias Vence
Superbet logo
1.97
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Caxias x Brusque: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Jogo Responsável


Apostar é um ato de responsabilidade e cautela. É fundamental que você veja as apostas esportivas como uma forma de entretenimento, com o risco inerente de perder o que foi investido. Por isso, a regra de ouro é: nunca aposte mais do que você pode perder. A definição de limites claros para o seu tempo e dinheiro é a melhor maneira de garantir uma experiência segura e prazerosa. Se o jogo se tornar uma obsessão ou uma fonte de stress, não hesite em procurar ajuda profissional. Sua saúde e bem-estar devem ser sempre a sua maior prioridade. Para mais informações, acesse a página sobre Jogo Responsável.

