Caxias x ABC: Onde Assistir, Palpite, Escalações, Série C - 09/08

Caxias x ABC: Confira os palpites para o jogo da Série C, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Caxias e ABC se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio Centenário, com início marcado para 17h00 (horário de Brasília).

O jogo é importante para as pretensões das equipes na reta final da primeira fase. O Caxias tenta usar o mando de campo para se firmar na briga pelo G-8. Já o ABC precisa pontuar fora de casa para escapar da parte de baixo da tabela.