Catar x Rússia: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 07/09
Catar x Rússia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Catar e Rússia se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida amistosa. A bola vai rolar às 12h15 (horário de Brasília) no Estádio Khalifa International, Catar. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em casas de apostas como Novibet.
⚡ Nos últimos confrontos, a Rússia empatou com Nigéria e Jordânia e venceu a Bielorrúsia. Já o Catar perdeu com Uzbequistão e Quirguistão, mas venceu Irã e Coreia do Norte nas eliminatórias para a Copa 2026.
Palpites de Catar x Rússia: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Rússia (2.08)
- 🎯 Empate (3.20)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.88)
Palpites Alternativos Catar x Rússia
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.09)
- 🎯 Dupla Chance: Empate ou Rússia (1.35)
- 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.61)
Super Palpite Catar x Rússia
- 🚀 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.09
⚖️ Palpites de Odds Médias Catar x Rússia
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.88
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.09
- 🎯 Empate: 3.20
🚀 Palpites de Odds Altas Catar x Rússia
- 🎯 Vitória do Catar: 3.05
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 8.76
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Catar: 7.25
Catar x Rússia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Catar x Rússia - Amistosos de Seleções
- 📅 Data: 07/09/2025
- ⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Khalifa International, Catar
- 📺 Transmissão: Novibet
Catar x Rússia: Escalações prováveis
Catar: Salah Zakaria; Abdullah Yousef, Bassam Hisham, Ahmed Suhail, Homam Ahmed; Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Amro Surag, Mostafa Meshaal; Ahmed Al Ganehi, Akram Afif.
Rússia: Aleks Maksimenko; Yevgeny Morozov, Ruslan Litvinov, Yuriy Gorshkov, Ilya Vakhaniya; Ivan Oblyakov, Aleksandr Chernikov, Dmitri Barinov, Andrey Mostovoy; Dmitriy Vorobyev, Maksim Glushenkov.
Como Catar e Rússia Chegam Para o Confronto
O time do Catar chega ao encontro amistoso na tentativa de preparar da melhor forma os próximos compromissos na fase de apuramento para a Copa do Mundo.
Já a Rússia, afastada das competições oficiais por conta dos impedimentos diplomáticos à respeito da invasão militar na Ucrânia, enfrenta esse amistoso como favorita mas longe do estrelado de outros tempos.
Nos últimos jogos, a Rússia apenas realizou amistosos contra seleções sem grande mediatismo.
Qatar x Russia: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Qatar x Russia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Qatar x Russia: Confrontos Diretos
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.
