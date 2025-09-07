Catar x Rússia: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 07/09

Catar x Rússia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Catar e Rússia se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida amistosa. A bola vai rolar às 12h15 (horário de Brasília) no Estádio Khalifa International, Catar. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em casas de apostas como Novibet.

⚡ Nos últimos confrontos, a Rússia empatou com Nigéria e Jordânia e venceu a Bielorrúsia. Já o Catar perdeu com Uzbequistão e Quirguistão, mas venceu Irã e Coreia do Norte nas eliminatórias para a Copa 2026.

Palpites de Catar x Rússia: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Rússia (2.08)



🎯 Empate (3.20)



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.88)



Palpites Alternativos Catar x Rússia



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.09)



🎯 Dupla Chance: Empate ou Rússia (1.35)



🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.61)



Super Palpite Catar x Rússia



🚀 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.09



⚖️ Palpites de Odds Médias Catar x Rússia



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.88

1.88

🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.09

2.09

🎯 Empate: 3.20



🚀 Palpites de Odds Altas Catar x Rússia



🎯 Vitória do Catar: 3.05



🎯 Resultado Exato: 0-0: 8.76



🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Catar: 7.25



Catar x Rússia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Catar x Rússia - Amistosos de Seleções



📅 Data: 07/09/2025



⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Khalifa International, Catar



📺 Transmissão: Novibet



Catar x Rússia: Escalações prováveis

Catar: Salah Zakaria; Abdullah Yousef, Bassam Hisham, Ahmed Suhail, Homam Ahmed; Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Amro Surag, Mostafa Meshaal; Ahmed Al Ganehi, Akram Afif.

Rússia: Aleks Maksimenko; Yevgeny Morozov, Ruslan Litvinov, Yuriy Gorshkov, Ilya Vakhaniya; Ivan Oblyakov, Aleksandr Chernikov, Dmitri Barinov, Andrey Mostovoy; Dmitriy Vorobyev, Maksim Glushenkov.

Como Catar e Rússia Chegam Para o Confronto

O time do Catar chega ao encontro amistoso na tentativa de preparar da melhor forma os próximos compromissos na fase de apuramento para a Copa do Mundo.

Já a Rússia, afastada das competições oficiais por conta dos impedimentos diplomáticos à respeito da invasão militar na Ucrânia, enfrenta esse amistoso como favorita mas longe do estrelado de outros tempos.

Nos últimos jogos, a Rússia apenas realizou amistosos contra seleções sem grande mediatismo.