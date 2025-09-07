Assine UOL
Qatar
Friendlies - World Wide
Russia
Catar x Rússia: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 07/09

Publicado
07.09.2025
Atualizado em
07.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Catar x Rússia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Catar e Rússia se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida amistosa. A bola vai rolar às 12h15 (horário de Brasília) no Estádio Khalifa International, Catar. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em casas de apostas como Novibet.


⚡ Nos últimos confrontos, a Rússia empatou com Nigéria e Jordânia e venceu a Bielorrúsia. Já o Catar perdeu com Uzbequistão e Quirguistão, mas venceu Irã e Coreia do Norte nas eliminatórias para a Copa 2026.


Palpites de Catar x Rússia: Nossas 3 Melhores Dicas 



  • 🎯 Vitória da Rússia (2.08)

  • 🎯 Empate (3.20)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.88)


Palpites Alternativos Catar x Rússia



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.09)

  • 🎯 Dupla Chance: Empate ou Rússia (1.35)

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.61)


Super Palpite Catar x Rússia



  • 🚀 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.09


⚖️ Palpites de Odds Médias Catar x Rússia



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.88

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.09

  • 🎯 Empate: 3.20


🚀 Palpites de Odds Altas Catar x Rússia



  • 🎯 Vitória do Catar: 3.05

  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 8.76

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Catar: 7.25


Catar x Rússia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Catar x Rússia - Amistosos de Seleções

  • 📅 Data: 07/09/2025

  • ⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Khalifa International, Catar

  • 📺 Transmissão: Novibet


Catar x Rússia: Escalações prováveis


Catar: Salah Zakaria; Abdullah Yousef, Bassam Hisham, Ahmed Suhail, Homam Ahmed; Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Amro Surag, Mostafa Meshaal; Ahmed Al Ganehi, Akram Afif.


Rússia: Aleks Maksimenko; Yevgeny Morozov, Ruslan Litvinov, Yuriy Gorshkov, Ilya Vakhaniya; Ivan Oblyakov, Aleksandr Chernikov, Dmitri Barinov, Andrey Mostovoy; Dmitriy Vorobyev, Maksim Glushenkov.


Como Catar e Rússia Chegam Para o Confronto


O time do Catar chega ao encontro amistoso na tentativa de preparar da melhor forma os próximos compromissos na fase de apuramento para a Copa do Mundo.


Já a Rússia, afastada das competições oficiais por conta dos impedimentos diplomáticos à respeito da invasão militar na Ucrânia, enfrenta esse amistoso como favorita mas longe do estrelado de outros tempos.


Nos últimos jogos, a Rússia apenas realizou amistosos contra seleções sem grande mediatismo.

Qatar x Russia: Palpite do Dia

Russia Vence
1.72
Qatar x Russia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2023 Friendlies
Qatar
1 - 1
Russia

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

