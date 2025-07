FC Cascavel x Uberlândia: Palpite, Onde Assistir - Série D 2025 (26/07)

O FC Cascavel e Uberlândia se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida válida pela Rodada 14 da primeira fase do Brasileirão Série D. A bola rola às 16h00 no Estádio Municipal Arnaldo Busato, e o duelo terá transmissão pela TV Brasil (streaming) e no YouTube do Metrópoles.

Esse é um confronto direto por vaga no G-4. O Cascavel vai a campo ocupando o 4º lugar com 18 pontos, buscando manter a zona de classificação. O Uberlândia vem em 5º com 16 pontos, pressionado para se recuperar e entrar no pelotão de cima.

Confira nosso palpite, onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações.

FC Cascavel x Uberlândia Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Cascavel x Uberlândia, sugerimos estes três palpites baseados nas estatísticas das equipes no Brasileirão Série D 2025. Os dois times estão em momentos semelhantes, mas há particularidades que favorecem determinadas opções.



Palpite 3. Empate anula aposta (Draw No Bet) no Cascavel - odd 1.90 na F12.Bet



Palpite 1. Total de gols abaixo de 2,5 - odd 1.75

A média global de gols feitos e sofridos do Cascavel é de 1,69 por jogo, com 80% das partidas terminando com menos de 2,5.

O Uberlândia faz 2,38 gols por jogo e também tem 60% dos jogos com no máximo 2,5 gols. O histórico recente indica partidas pouco ofensivas, com grande chance de seguir a mesma linha.

Palpite 2. Ambas equipes não marcam - odd 2.00

O Cascavel sofreu gols em 60% dos jogos, mas marcou em 60% dos embates, enquanto o Uberlândia está perto disso.

Havia o risco de apagão ofensivo, visto que o Cascavel sofreu de 0‑0 em três dos últimos dez. O padrão sugere que um dos times pode segurar o empate com o rival sem balançar as redes.

Palpite 3. Empate anula aposta (Cascavel) - odd 1.90

O Cascavel tem uma leve vantagem de momento e conta com 75% de vitórias quando abre o placar. Além disso, tem aproveitamento melhor em casa.

O Uberlândia vem de goleada sofrida (0‑3 para Inter Limeira), o que pode abalar a confiança. A aposta oferece proteção em caso de empate e fuça nas falhas do adversário.

FC Cascavel x Uberlândia - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à FC Cascavel x Uberlândia no streaming da TV Brasil e no canal da Metrópoles no YouTube. A partida será às 16h00, neste sábado, no Estádio Municipal Arnaldo Busato.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: FC Cascavel x Uberlândia – Brasileirão Série D



📅 Data: 26/07/25



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal Arnaldo Busato



📺 Onde vai passar: TV Brasil (streaming), YouTube Metrópoles



FC Cascavel x Uberlândia - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Último confrontos diretos entre as equipes:



19/04/2025 – Uberlândia 1-1 FC Cascavel (Série D 2025)



FC Cascavel x Uberlândia: quem ganha? - Melhores Odds

O FC Cascavel tem 52% de probabilidade de vencer este duelo, considerando a odd 1,90. O cenário é equilibrado, mas o mando de campo e o momento jogam a favor.



FC Cascavel vitória - odd 1.90



Empate - odd 2.50



Uberlândia vitória - odd 3.00



Lembre‑se sempre que apostas são forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.