Casa Pia
  • V
  • E
  • E
  • E
  • D
Primeira Liga - Portugal
Estádio Municipal de Rio Maior
Sporting CP
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
Casa Pia x Sporting: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Portuguesa, 08/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Casa Pia x Sporting: Confira os palpites para o jogo da Liga Portuguesa, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Casa Pia e Sporting abrem suas campanhas na temporada 2025/26 da Liga portuguesa nesta sexta-feira, 8 de agosto. A bola rola às 16h15 (horário de Brasília), em Rio Maior, já que o Casa Pia joga fora do próprio estádio.


Casa Pia x Sporting Palpite - Nossas Melhores Dicas



  • Sporting para vencer e Mais de 3.5 Gols - odd pagando 2.65 na Esportes da Sorte

  • Ambos os tempos com Mais de 1.5 Gols - odd pagando 4.40 na Esportes da Sorte

  • Resultado Exato 0:3 - odd pagando 7.02 na Esportes da Sorte



🎯 Sporting para vencer e Mais de 3.5 Gols


Este é um palpite de alto risco, mas com grande potencial. A ausência de Gyökeres pode ser uma preocupação, mas o poder ofensivo do Sporting é vasto. Se o Sporting encontrar a fluidez e a inspiração necessárias, pode golear.

🎯 Ambos os tempos com Mais de 1.5 Gols


Este palpite indica que o jogo será muito aberto e com muitos gols, o que é um cenário possível se o Sporting conseguir desmontar a defesa do Casa Pia e o jogo se tornar num "festival" de gols. É um cenário menos provável, mas não impossível.

🎯 Resultado Exato 0x3


O Sporting pode vencer de forma convincente, mas a disciplina tática do Casa Pia pode dificultar que o jogo termine com um placar elástico. No entanto, uma vitória por três gols de diferença é um cenário realista para um Sporting que busca reafirmar o seu estatuto de campeão.



🧠 Casa Pia x Sporting: Palpite com Odds Melhoradas



  • 🔥 Sporting para vencer ambos os tempos - odd pagando 2.81 na Esportes da Sorte


Este é um palpite mais ousado, mas com uma odd muito interessante. Significa que o Sporting tem que ter um melhor desempenho nos primeiros 45 minutos e nos segundos 45, o que implica que a equipa tem de ser consistente durante todo o jogo.


A superioridade técnica e tática do Sporting, mesmo numa fase de adaptação, torna este cenário plausível. Se o Sporting marcar cedo, pode controlar o jogo e marcar mais no segundo tempo.



Casa Pia x Sporting: Análise completa


Sporting: A Era Pós-Gyökeres


O Sporting, bicampeão nacional, enfrenta um dos seus maiores desafios recentes: a adaptação à vida sem a sua principal estrela. A saída de Gyökeres para o Arsenal, além de ser uma perda enorme em campo, representa um teste à capacidade do treinador em reinventar a equipa.


Desafio Tático: A maior preocupação dos torcedores é como o técnico vai substituir o impacto do avançado sueco, tanto na finalização como na forma como ele abria espaços e participava na construção de jogo. As "mudanças no onze" indicam que Rui Borges está procurando novas soluções, o que pode levar a alguma instabilidade inicial.


Pressão: Sendo o campeão em título, o Sporting entra sempre com a pressão de vencer. No entanto, o início da época, com um novo sistema a ser testado, pode levar a um jogo mais cauteloso e a uma procura por solidez antes da espetacularidade.


Casa Pia: A Força da Continuidade


O Casa Pia, apesar de jogar em casa emprestada, conta com a vantagem de manter a sua base de jogadores da época passada.

Fator Casa: Jogar em Rio Maior já é uma rotina para o Casa Pia, por isso a equipa não deverá sentir a falta do seu estádio. A equipa tem na sua organização e na sua solidez defensiva as suas principais armas.

Estabilidade: A base da última época, com poucos jogadores a saírem, é um fator de grande importância. A equipa já tem uma identidade de jogo definida, e isso pode ser uma vantagem face a um Sporting em fase de testes. A disciplina tática será a principal arma para tentar surpreender o adversário


Espera-se um jogo taticamente desafiante. O Sporting vai tentar dominar a posse de bola e encontrar espaços numa defesa do Casa Pia que deverá estar bem organizada e com linhas baixas. O Casa Pia, por sua vez, vai tentar aproveitar a possível falta de entrosamento do Sporting e a sua instabilidade tática para lançar contra-ataques. A ausência de Gyökeres fará com que o Sporting tenha de procurar outras soluções.


Casa Pia x Sporting: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Casa Pia x Sporting



  • ℹ️ Jogo: Casa Pia x Sporting pela Liga portuguesa

  • 📅 Data: 8 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:15 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal de Rio Maior, Portugal

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Casa Pia x Sporting: Escalações prováveis


Casa Pia: Mandic; Duplexe Tchamba, João Goulart, Fonte, Larrazabal; Nhaga, Rafael Brito, Pérez, Blanco; Livolant, Cassiano.


Sporting: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Maxi Araújo; Hjulmand, Morita, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Geny Catamo; Luis Suárez.

Casa Pia x Sporting CP: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Floresta - Tombense
1
1.97
Olympiakos Piraeus - Al Taawon
2
1.5
Gent - Union St. Gilloise
2
1.62
Múltipla
4.79
x
Aposta
20
=
Ganhos
95.74
Casa Pia x Sporting CP: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Casa Pia x Sporting CP: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
5 Vitórias
2024 Primeira Liga
Casa Pia
1 - 3
Sporting CP
2024 Primeira Liga
Sporting CP
2 - 0
Casa Pia
2023 Primeira Liga (Disabled)
Sporting CP
8 - 0
Casa Pia
2023 Primeira Liga (Disabled)
Casa Pia
1 - 2
Sporting CP
2022 Primeira Liga (Disabled)
Casa Pia
3 - 4
Sporting CP

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Casa Pia
Empate
Sporting CP

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

