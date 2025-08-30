- D
Casa Pia x Nacional: Palpite, Odds, Onde Assistir, Primeira Liga, 30/08
Casa Pia x Nacional: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Casa Pia e Nacional se enfrentam neste sábado 30/08, pelas 11:30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, em partida válida pela rodada 4 da Primeira Liga.
O Nacional ainda não venceu neste campeonato, enquanto que o Casa Pia só tem uma vitória. Por isso, vencer é importante para o time madeirense quanto para o casapiano na fuga aos lugares de rebaixamento.
Vale lembrar que o Casa Pia joga na condição de visitado mas é em casa emprestada, visto que o Estádio de Pina Manique, em Lisboa, não está legalizado para disputar jogos do principal escalão do futebol português. É, pois, um desafio extra para a equipe de João Pereira.
Casa Pia x Nacional Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Resultado Final: Empate (Odd: 3.27)
- 🎯 Dupla Chance: Casa Pia ou Empate (Odd: 1.34)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 1.5 (Odd: 1.41)
Casa Pia x Nacional Palpites Alternativos
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (Odd: 1.98)
- 🎯 Handicap Asiático: Nacional da Madeira (+0.5) (Odd: 1.64)
- 🎯 Resultado ao Intervalo/Resultado Final: Empate/Casa Pia (Odd: 5.26)
Casa Pia x Nacional Palpite do Dia
- 🚀 Primeiro Tempo: Mais de 0.5 Golos (Odd: 1.48)
💰 Casa Pia x Nacional Palpite Odds Baixas
- 🔵 Dupla Chance: Casa Pia ou Empate - odd 1.34
- 🟢 Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.08
- 🟡 Ambas as Equipes Marcam: Não - odd 1.80
⚖️ Casa Pia x Nacional Palpite Odds Médias
- 🔵 Resultado Final: Empate - odd 3.27
- 🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.41
- 🟡 Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd 1.98
🚀 Casa Pia x Nacional Palpite Odds Altas
- 🔵 Resultado Final: Nacional da Madeira vence - odd 3.30
- 🟢 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.26
- 🟡 Handicap Asiático: Nacional da Madeira (+0.5) - odd 1.64
Casa Pia x Nacional: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Casa Pia x Nacional - Primeira Liga
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 11h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Municipal de Rio Maior, Portugal
- 📺 Transmissão: Novibet
Casa Pia x Nacional: Escalações prováveis
Casa Pia: Patrick Sequeira; João Goulart, José Fonte, Duplexe Tchamba, Gaizka Larrazabal; Iyad Mohamed, Renato Nhaga, Fahem Benaissa, Jérémy Livolant; Cassiano, Korede Osundina.
Nacional: Lucas França; João Aurélio, Léo Santos, Zé Vitor, José Gomes; Matheus Dias, Chiheb Labidi, Liziero, Lucas João; Jesús Ramírez, Paulinho Bóia.
Casa Pia x Nacional: Como chegam os times
Casa Pia
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 1 Vitória (33%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 2 Derrotas (67%)
- 🥅 2 Gols marcados (0,67 G/J)
- 🛡️ 6 Gols sofridos (2 G/J)
Nacional
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 1 Empate (33%)
- ❌ 2 Derrotas (67%)
- 🥅 2 Gols marcados (0,67 G/J)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)
Casa Pia x Nacional: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 13 vezes, com 8 vitórias do Nacional, 1 empate e 4 triunfos do Casa Pia.
📊 Resumo (últimos 5 jogos):
- Nacional: 3 vitórias (inclui 1 nos penáltis)
- Casa Pia: 2 vitórias
- Empates: 0 (houve 1 empate no tempo normal, decidido nos penáltis)
- Gols: Nacional 9, Casa Pia 6
Casa Pia x Nacional: Palpite do Dia
Casa Pia x Nacional: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Casa Pia x Nacional: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
