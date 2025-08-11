- E
- V
- V
- V
- E
- V
- D
- V
- V
- V
Cardiff x Swindon Town: Palpite Odds Altas +11, +24, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08
Cardiff x Swindon Town: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de 12 de agosto, terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A partida acontece no estádio Cardiff City, em Cardiff, pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa e não terá transmissão oficial para o Brasil.
O jogo de hoje é um confronto eliminatório pela Copa da Liga Inglesa, que reúne times de todas as divisões do país. O Cardiff joga a League One (terceira divisão) e é visto como favorito contra o Swindon Town, que joga a League Two (quarta divisão). O jogo único acontece na casa do Cardiff, o que dá uma vantagem extra para os mandantes.
Cardiff x Swindon Town Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Cardiff vence - odd 2.01
- 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Sim - odd 1.61
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.68
Embora as duas equipes estejam em divisões diferentes, os números mostram que o Swindon Town é um time com um ataque muito forte (média de 2.5 gols por jogo) e que costuma ter jogos com placares altos (70% com mais de 2.5 gols).
Apesar de não perder há dois jogos, a defesa do Cardiff (média de 1.4 gols sofridos) pode ser vazada. Por isso, o nosso palpite é de que o Cardiff vence, mas com gols dos dois lados, já que o Swindon Town também marca muito.
Palpites Alternativos Cardiff x Swindon Town
- 🎯 Palpite: Cardiff vence e Ambos os Times Marcam - Sim - odd 3.50
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta - Cardiff - odd 1.49
- 🎯 Palpite: Placar Exato - 2 a 1 para o Cardiff - odd 8.13
As odds alternativas aqui são muito interessantes para quem busca ir além do óbvio. A aposta de empate anula aposta para o Cardiff oferece uma segurança extra, já que devolve a aposta caso o jogo termine empatado.
A aposta de Cardiff para vencer e ambos marcarem, com uma odd de 3.50, é uma boa pedida, pois une dois palpites que já fizemos. Por fim, o placar exato de 2 a 1 para o Cardiff é uma aposta de risco, mas que pode ser uma boa para quem busca uma odd mais alta e tem confiança nos prognósticos.
💰 Cardiff x Swindon Town: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Cardiff City ou Empate - odd 1.27
- 🟢 Palpite: Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.21
- 🟡 Palpite: Cardiff City - Total de Gols - Mais de 0.5 - odd 1.18
⚖️ Cardiff x Swindon Town: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Cardiff vence e Ambos os Times Marcam - Sim - odd 3.50
- 🟢 Palpite: Placar Exato - 1 a 1 - odd 6.32
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate/Cardiff City - odd 5.40
🚀 Cardiff x Swindon Town: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato - 2 a 2 - odd 11.59
- 🟢 Palpite: Placar Exato - 3 a 1 para o Cardiff - odd 13.99
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Swindon Town/Cardiff City - odd 24.89
Cardiff x Swindon Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo entre Cardiff e Swindon Town é o confronto da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O time da casa vem da League One (terceira divisão), enquanto o visitante disputa a League Two (quarta divisão). O jogo único acontece no estádio Cardiff City, em Cardiff. Quem vencer avança para a próxima fase do torneio.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Cardiff x Swindon Town - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Cardiff City, em Cardiff
- 📺 Transmissão: sem transmissão oficial para o Brasil
Como Cardiff e Swindon Town Chegam Para o Confronto
O Cardiff City chega para a partida em um momento de certa inconstância. A equipe vem de um empate e uma vitória na temporada. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o Cardiff teve duas vitórias, cinco empates e três derrotas. A equipe marcou em média 0.8 gol por jogo e sofreu 1.4 gol por jogo. Em 40% das partidas, a equipe teve mais de 2.5 gols.
Já o Swindon Town chega para a partida em um momento melhor. Nos últimos dez jogos em todas as competições, a equipe teve cinco vitórias, dois empates e três derrotas. O time marcou em média 2.5 gols por jogo e sofreu 1.2. Além disso, em 70% das partidas, a equipe teve mais de 2.5 gols. A equipe do Swindon Town também abre o placar em 60% dos jogos em que é visitante.
Cardiff x Swindon Town: Palpite do Dia
Cardiff x Swindon Town: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cardiff x Swindon Town: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se que as apostas não devem ser um meio de obter dinheiro extra, mas sim uma forma de entretenimento. É preciso ter cuidado com os riscos envolvidos e manter o controle para não ter problemas. Uma dica importante é estabelecer um limite de gastos e seguir uma gestão de banca para não comprometer o seu orçamento. Tenha um jogo consciente e seguro, evitando excessos e buscando ajuda profissional se necessário. Se você quer saber mais sobre o tema, leia nosso artigo sobre Jogo Responsável.