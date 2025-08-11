Cardiff x Swindon Town: Palpite Odds Altas +11, +24, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Cardiff x Swindon Town: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de 12 de agosto, terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A partida acontece no estádio Cardiff City, em Cardiff, pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa e não terá transmissão oficial para o Brasil.

O jogo de hoje é um confronto eliminatório pela Copa da Liga Inglesa, que reúne times de todas as divisões do país. O Cardiff joga a League One (terceira divisão) e é visto como favorito contra o Swindon Town, que joga a League Two (quarta divisão). O jogo único acontece na casa do Cardiff, o que dá uma vantagem extra para os mandantes.

Cardiff x Swindon Town Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - Cardiff vence - odd 2.01



🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Sim - odd 1.61



🎯 Palpite: Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.68



Embora as duas equipes estejam em divisões diferentes, os números mostram que o Swindon Town é um time com um ataque muito forte (média de 2.5 gols por jogo) e que costuma ter jogos com placares altos (70% com mais de 2.5 gols).

Apesar de não perder há dois jogos, a defesa do Cardiff (média de 1.4 gols sofridos) pode ser vazada. Por isso, o nosso palpite é de que o Cardiff vence, mas com gols dos dois lados, já que o Swindon Town também marca muito.

Palpites Alternativos Cardiff x Swindon Town



🎯 Palpite: Cardiff vence e Ambos os Times Marcam - Sim - odd 3.50



🎯 Palpite: Empate Anula Aposta - Cardiff - odd 1.49



🎯 Palpite: Placar Exato - 2 a 1 para o Cardiff - odd 8.13



As odds alternativas aqui são muito interessantes para quem busca ir além do óbvio. A aposta de empate anula aposta para o Cardiff oferece uma segurança extra, já que devolve a aposta caso o jogo termine empatado.

A aposta de Cardiff para vencer e ambos marcarem, com uma odd de 3.50, é uma boa pedida, pois une dois palpites que já fizemos. Por fim, o placar exato de 2 a 1 para o Cardiff é uma aposta de risco, mas que pode ser uma boa para quem busca uma odd mais alta e tem confiança nos prognósticos.

💰 Cardiff x Swindon Town: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Cardiff City ou Empate - odd 1.27



🟢 Palpite: Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.21



🟡 Palpite: Cardiff City - Total de Gols - Mais de 0.5 - odd 1.18



⚖️ Cardiff x Swindon Town: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Cardiff vence e Ambos os Times Marcam - Sim - odd 3.50



🟢 Palpite: Placar Exato - 1 a 1 - odd 6.32



🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate/Cardiff City - odd 5.40



🚀 Cardiff x Swindon Town: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato - 2 a 2 - odd 11.59



🟢 Palpite: Placar Exato - 3 a 1 para o Cardiff - odd 13.99



🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Swindon Town/Cardiff City - odd 24.89



Cardiff x Swindon Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo entre Cardiff e Swindon Town é o confronto da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O time da casa vem da League One (terceira divisão), enquanto o visitante disputa a League Two (quarta divisão). O jogo único acontece no estádio Cardiff City, em Cardiff. Quem vencer avança para a próxima fase do torneio.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Cardiff x Swindon Town - Copa da Liga Inglesa



📅 Data: 12/08/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Cardiff City, em Cardiff



📺 Transmissão: sem transmissão oficial para o Brasil



Como Cardiff e Swindon Town Chegam Para o Confronto

O Cardiff City chega para a partida em um momento de certa inconstância. A equipe vem de um empate e uma vitória na temporada. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o Cardiff teve duas vitórias, cinco empates e três derrotas. A equipe marcou em média 0.8 gol por jogo e sofreu 1.4 gol por jogo. Em 40% das partidas, a equipe teve mais de 2.5 gols.

Já o Swindon Town chega para a partida em um momento melhor. Nos últimos dez jogos em todas as competições, a equipe teve cinco vitórias, dois empates e três derrotas. O time marcou em média 2.5 gols por jogo e sofreu 1.2. Além disso, em 70% das partidas, a equipe teve mais de 2.5 gols. A equipe do Swindon Town também abre o placar em 60% dos jogos em que é visitante.