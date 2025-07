Canadá x Colômbia Feminino: Palpite, Onde Assistir - AmeriCup 2025 (04/07)

Amplo mercado de apostas esportivas Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.092, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 2 – Total pontos abaixo de 134.5 – odd 1.60

Apesar do favoritismo do Canadá, seus jogos têm apresentado ritmo mais controlado em confrontos duros, como contra o Brasil (139 pontos) e Argentina (119). A Colômbia também limitou o Chile a 33 pontos e tende a forçar um jogo mais truncado para sobreviver. Linhas totais acima de 134.5 parecem altas para o padrão recente das equipes.

Palpite 3 – 1º quarto – Canadá vence por 8+ – odd 1.87

O time canadense começou forte nos últimos jogos, abrindo 22 a 9 sobre El Salvador e liderando com folga no primeiro período contra Argentina e República Dominicana. A Colômbia, por outro lado, mostrou dificuldade de pontuar no início, com apenas 6 pontos no 1º quarto contra o México.