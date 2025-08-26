Assine UOL
Cambridge United
League Cup - United Kingdom
Charlton
Cambridge x Charlton: Palpite, Odds e Onde Assistir; Copa da Liga Inglesa (26/08)

Publicado
26.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A segunda rodada da Copa da Liga Inglesa reserva um confronto decisivo entre Cambridge United e Charlton Athletic. A partida será realizada nesta terça-feira, 26 de agosto, com início às 15:30 (horário de Brasília) no Abbey Stadium. O jogo não terá transmissão para o Brasil.


O Cambridge chega para o duelo buscando uma vaga na próxima fase. Já o Charlton, embora tenha tido uma vitória na primeira rodada, busca recuperar a confiança, após resultados mistos na temporada. O confronto direto tem sido dominado pelo time visitante, o que traz um ingrediente a mais para o jogo.


A seguir, apresentamos nossa análise e os melhores palpites de Cambridge United x Charlton, com uma visão completa sobre as odds, o momento dos times e o histórico do confronto. Aproveite para conferir também os melhores palpites para os principais jogos do dia.


Palpites de Cambridge x Charlton: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 2.08

  • 🎯 Charlton vence ou Empate - odd 1.26

  • 🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 1.91


Para os palpites de Cambridge x Charlton, observamos que o Charlton tem um retrospecto favorável contra o adversário, mas o Cambridge tem um bom desempenho ofensivo em casa. Acreditamos em um jogo com chances para os dois lados, mas com uma leve vantagem para o time visitante.


Palpites Alternativos Cambridge x Charlton


Para quem busca opções mais ousadas, separamos outras apostas que podem render bons retornos. Esses mercados são ideais para quem acompanha o futebol inglês de perto e busca oportunidades fora do óbvio.



  • 🎯 Charlton para vencer e Ambos os Times Marcam: Sim - odd 4.40

  • 🎯 Handicap Asiático: Charlton (-0.50) - odd 1.95

  • 🎯 Ambos os times marcam e Total de Gols Acima de 2.5: Sim - odd 2.43


Super Palpites Cambridge x Charlton



  • 🚀 Resultado Exato: 1-2, 1-3 ou 1-4 (para o Charlton) - odd 5.20


💰 Palpites de Odds Baixas Cambridge x Charlton


Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites considerados mais seguros, com base nas probabilidades.



  • 🔵 Charlton (empate anula a aposta) - odd 1.44

  • 🟢 Dupla Chance: Charlton ou Empate (X2) - odd 1.26

  • 🟡 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Cambridge x Charlton


A seguir, opções com odds entre 2.50 e 4.99 que podem oferecer um retorno mais alto.



  • 🔵 Charlton vence no segundo tempo - odd 2.36

  • 🟢 Tempo com mais gols: 2º tempo - odd 2.12

  • 🟡 Charlton para marcar em ambos os tempos - odd 3.25


🚀 Palpites de Odds Altas Cambridge x Charlton


Para os apostadores que gostam de mais adrenalina, listamos palpites com odds entre 5.00 e 12.00.



  • 🔵 Resultado Exato: 0-1, 0-2 ou 0-3 (para o Charlton) - odd 3.15

  • 🟢 Ambos os tempos com mais de 1.5 gols: Sim - odd 6.00

  • 🟡 Handicap Asiático: Charlton (-1.00) - odd 2.85


Cambridge x Charlton: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Cambridge United x Charlton Athletic - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 26/08/2025

  • Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Abbey Stadium, Cambridge

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


 

Cambridge United x Charlton: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cambridge United x Charlton: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Friendlies Clubs
Cambridge United
1 - 1
Charlton
2024 League One
Cambridge United
0 - 1
Charlton
2024 League One
Charlton
2 - 1
Cambridge United
2024 EFL Trophy
Cambridge United
1 - 2
Charlton
2023 League One
Cambridge United
1 - 1
Charlton

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Cambridge United
Empate
Charlton

Como Cambridge e Charlton Chegam Para o Confronto


O Cambridge United chega para o confronto com uma média de 2 gols marcados por jogo e uma defesa que sofre 0.8 gols em média (global). A equipe tem uma boa performance em casa, com média de 2.5 gols marcados e sofridos por partida. A equipe eliminou o Bristol Rovers na primeira rodada da Copa da Liga.


O Charlton, por sua vez, tem um desempenho mais equilibrado, com média de 1.3 gols marcados e 0.6 gols sofridos por jogo. A equipe tem um retrospecto de 3 vitórias e 2 empates contra o Cambridge em confrontos diretos, demonstrando uma superioridade histórica.


Últimos Jogos do Cambridge United


O time da casa vem de uma fase regular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe tem um histórico recente de bons resultados contra o adversário, com duas vitórias nos últimos três jogos.



  • ❌ Bristol Rovers 1x0 Cambridge United

  • ✅ Colchester United 1x2 Cambridge United

  • 🟡 Cambridge United 1x1 Harrogate

  • ✅ Bristol Rovers 0x2 Cambridge United

  • ❌ Swindon Town 3x2 Cambridge United


Últimos Jogos do Charlton Athletic


O Charlton vem de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos, mas conseguiu uma vitória na primeira rodada da Copa da Liga. A equipe precisa de um bom resultado para dar a volta por cima e ganhar fôlego para os próximos compromissos.



  • ❌ Charlton Athletic 0x1 Leicester

  • 🟡 Bristol City 0x0 Charlton Athletic

  • ✅ Charlton Athletic 3x1 Stevenage - Copa da Liga Inglesa

  • ✅ Charlton Athletic 1x0 Watford

  • ✅ Charlton Athletic 1x0 Leyton Orient


Nossa Opinião para Cambridge x Charlton


A nossa análise aponta para um jogo equilibrado, mas com a balança pendendo para o lado do Charlton, que tem um retrospecto favorável e um time mais forte. No entanto, o Cambridge joga em casa e pode surpreender. A partida tem tudo para ser decidida nos detalhes e com um placar apertado.


Lembre-se sempre de praticar o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

