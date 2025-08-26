Cambridge x Charlton: Palpite, Odds e Onde Assistir; Copa da Liga Inglesa (26/08)

A segunda rodada da Copa da Liga Inglesa reserva um confronto decisivo entre Cambridge United e Charlton Athletic. A partida será realizada nesta terça-feira, 26 de agosto, com início às 15:30 (horário de Brasília) no Abbey Stadium. O jogo não terá transmissão para o Brasil.

O Cambridge chega para o duelo buscando uma vaga na próxima fase. Já o Charlton, embora tenha tido uma vitória na primeira rodada, busca recuperar a confiança, após resultados mistos na temporada. O confronto direto tem sido dominado pelo time visitante, o que traz um ingrediente a mais para o jogo.

A seguir, apresentamos nossa análise e os melhores palpites de Cambridge United x Charlton, com uma visão completa sobre as odds, o momento dos times e o histórico do confronto. Aproveite para conferir também os melhores palpites para os principais jogos do dia.

Palpites de Cambridge x Charlton: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 2.08

🎯 Charlton vence ou Empate - odd 1.26

🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 1.91



Para os palpites de Cambridge x Charlton, observamos que o Charlton tem um retrospecto favorável contra o adversário, mas o Cambridge tem um bom desempenho ofensivo em casa. Acreditamos em um jogo com chances para os dois lados, mas com uma leve vantagem para o time visitante.

Palpites Alternativos Cambridge x Charlton

Para quem busca opções mais ousadas, separamos outras apostas que podem render bons retornos. Esses mercados são ideais para quem acompanha o futebol inglês de perto e busca oportunidades fora do óbvio.



🎯 Charlton para vencer e Ambos os Times Marcam: Sim - odd 4.40

🎯 Handicap Asiático: Charlton (-0.50) - odd 1.95

🎯 Ambos os times marcam e Total de Gols Acima de 2.5: Sim - odd 2.43



Super Palpites Cambridge x Charlton



🚀 Resultado Exato: 1-2, 1-3 ou 1-4 (para o Charlton) - odd 5.20



💰 Palpites de Odds Baixas Cambridge x Charlton

Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites considerados mais seguros, com base nas probabilidades.



🔵 Charlton (empate anula a aposta) - odd 1.44

🟢 Dupla Chance: Charlton ou Empate (X2) - odd 1.26

🟡 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35



⚖️ Palpites de Odds Médias Cambridge x Charlton

A seguir, opções com odds entre 2.50 e 4.99 que podem oferecer um retorno mais alto.



🔵 Charlton vence no segundo tempo - odd 2.36

🟢 Tempo com mais gols: 2º tempo - odd 2.12

🟡 Charlton para marcar em ambos os tempos - odd 3.25



🚀 Palpites de Odds Altas Cambridge x Charlton

Para os apostadores que gostam de mais adrenalina, listamos palpites com odds entre 5.00 e 12.00.



🔵 Resultado Exato: 0-1, 0-2 ou 0-3 (para o Charlton) - odd 3.15

🟢 Ambos os tempos com mais de 1.5 gols: Sim - odd 6.00

🟡 Handicap Asiático: Charlton (-1.00) - odd 2.85



Cambridge x Charlton: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida