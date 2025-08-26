- D
- V
- V
- V
- D
- D
- E
- V
- V
- V
Cambridge x Charlton: Palpite, Odds e Onde Assistir; Copa da Liga Inglesa (26/08)
A segunda rodada da Copa da Liga Inglesa reserva um confronto decisivo entre Cambridge United e Charlton Athletic. A partida será realizada nesta terça-feira, 26 de agosto, com início às 15:30 (horário de Brasília) no Abbey Stadium. O jogo não terá transmissão para o Brasil.
O Cambridge chega para o duelo buscando uma vaga na próxima fase. Já o Charlton, embora tenha tido uma vitória na primeira rodada, busca recuperar a confiança, após resultados mistos na temporada. O confronto direto tem sido dominado pelo time visitante, o que traz um ingrediente a mais para o jogo.
A seguir, apresentamos nossa análise e os melhores palpites de Cambridge United x Charlton, com uma visão completa sobre as odds, o momento dos times e o histórico do confronto. Aproveite para conferir também os melhores palpites para os principais jogos do dia.
Palpites de Cambridge x Charlton: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 2.08
- 🎯 Charlton vence ou Empate - odd 1.26
- 🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 1.91
Para os palpites de Cambridge x Charlton, observamos que o Charlton tem um retrospecto favorável contra o adversário, mas o Cambridge tem um bom desempenho ofensivo em casa. Acreditamos em um jogo com chances para os dois lados, mas com uma leve vantagem para o time visitante.
Palpites Alternativos Cambridge x Charlton
Para quem busca opções mais ousadas, separamos outras apostas que podem render bons retornos. Esses mercados são ideais para quem acompanha o futebol inglês de perto e busca oportunidades fora do óbvio.
- 🎯 Charlton para vencer e Ambos os Times Marcam: Sim - odd 4.40
- 🎯 Handicap Asiático: Charlton (-0.50) - odd 1.95
- 🎯 Ambos os times marcam e Total de Gols Acima de 2.5: Sim - odd 2.43
Super Palpites Cambridge x Charlton
- 🚀 Resultado Exato: 1-2, 1-3 ou 1-4 (para o Charlton) - odd 5.20
💰 Palpites de Odds Baixas Cambridge x Charlton
Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites considerados mais seguros, com base nas probabilidades.
- 🔵 Charlton (empate anula a aposta) - odd 1.44
- 🟢 Dupla Chance: Charlton ou Empate (X2) - odd 1.26
- 🟡 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35
⚖️ Palpites de Odds Médias Cambridge x Charlton
A seguir, opções com odds entre 2.50 e 4.99 que podem oferecer um retorno mais alto.
- 🔵 Charlton vence no segundo tempo - odd 2.36
- 🟢 Tempo com mais gols: 2º tempo - odd 2.12
- 🟡 Charlton para marcar em ambos os tempos - odd 3.25
🚀 Palpites de Odds Altas Cambridge x Charlton
Para os apostadores que gostam de mais adrenalina, listamos palpites com odds entre 5.00 e 12.00.
- 🔵 Resultado Exato: 0-1, 0-2 ou 0-3 (para o Charlton) - odd 3.15
- 🟢 Ambos os tempos com mais de 1.5 gols: Sim - odd 6.00
- 🟡 Handicap Asiático: Charlton (-1.00) - odd 2.85
Cambridge x Charlton: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Cambridge United x Charlton Athletic - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 26/08/2025
- ⏰ Horário: 15:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Abbey Stadium, Cambridge
- 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Cambridge United x Charlton: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Cambridge United x Charlton: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cambridge United x Charlton: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Cambridge e Charlton Chegam Para o Confronto
O Cambridge United chega para o confronto com uma média de 2 gols marcados por jogo e uma defesa que sofre 0.8 gols em média (global). A equipe tem uma boa performance em casa, com média de 2.5 gols marcados e sofridos por partida. A equipe eliminou o Bristol Rovers na primeira rodada da Copa da Liga.
O Charlton, por sua vez, tem um desempenho mais equilibrado, com média de 1.3 gols marcados e 0.6 gols sofridos por jogo. A equipe tem um retrospecto de 3 vitórias e 2 empates contra o Cambridge em confrontos diretos, demonstrando uma superioridade histórica.
Últimos Jogos do Cambridge United
O time da casa vem de uma fase regular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe tem um histórico recente de bons resultados contra o adversário, com duas vitórias nos últimos três jogos.
- ❌ Bristol Rovers 1x0 Cambridge United
- ✅ Colchester United 1x2 Cambridge United
- 🟡 Cambridge United 1x1 Harrogate
- ✅ Bristol Rovers 0x2 Cambridge United
- ❌ Swindon Town 3x2 Cambridge United
Últimos Jogos do Charlton Athletic
O Charlton vem de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos, mas conseguiu uma vitória na primeira rodada da Copa da Liga. A equipe precisa de um bom resultado para dar a volta por cima e ganhar fôlego para os próximos compromissos.
- ❌ Charlton Athletic 0x1 Leicester
- 🟡 Bristol City 0x0 Charlton Athletic
- ✅ Charlton Athletic 3x1 Stevenage - Copa da Liga Inglesa
- ✅ Charlton Athletic 1x0 Watford
- ✅ Charlton Athletic 1x0 Leyton Orient
Nossa Opinião para Cambridge x Charlton
A nossa análise aponta para um jogo equilibrado, mas com a balança pendendo para o lado do Charlton, que tem um retrospecto favorável e um time mais forte. No entanto, o Cambridge joga em casa e pode surpreender. A partida tem tudo para ser decidida nos detalhes e com um placar apertado.
Lembre-se sempre de praticar o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- V
- D
Utrecht Vence
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- D
- V
- E
- V
Manchester United Vence
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- E
- V
- V
- V
Cambridge United Vence
- D
- E
- D
- V
- D
- V
- D
- E
- V
- V
Accrington ST Vence
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- V
Empate
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
FC Midtjylland Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Sparta Praha Vence