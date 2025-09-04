Camarões x Suazilândia: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 04/09

Camarões x Suazilândia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Camarões e Suazilândia se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Estádio Monumental, Buenos Aires. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.

Camarões é segundo colocado da tabela, enquanto que Suazilândia é lanterna vermelha da classificação.

Os leões indomáveis são favoritos, porque têm maior tradição e também por jogarem em sua casa.

Palpites de Camarões x Suazilândia: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Camarões 1 (1.19)

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.78)

🎯 Total de Gols: Mais de 3.5 (2.92)



Palpites Alternativos Camarões x Suazilândia



🎯 Empate (6.10)



🎯 Dupla Chance: Camarões ou Suazilândia (1.10)



🎯 Menos de 2.5 gols na partida (1.92)



Super Palpite Camarões x Suazilândia



🚀 Total de Gols - Mais de 4.5: 5.35



💰 Palpites de Odds Baixas Camarões x Suazilândia



⚡ Vitória do Camarões: 1.19

⚡ Total de Gols - Mais de 0.5: 1.03

⚡ Dupla Chance - Camarões ou Empate: 1.03



⚖️ Palpites de Odds Médias Camarões x Suazilândia



⚡ Total de Gols - Mais de 2.5: 1.78

⚡ Total de Gols - Menos de 2.5: 1.92

⚡Total de Gols - Mais de 3.5: 2.92



🚀 Palpites de Odds Altas Camarões x Suazilândia



⚡ Empate: 6.10

⚡ Vitória do Time 2: 15.00

⚡Total de Gols - Mais de 4.5: 5.35



Camarões x Suazilândia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Camarões x Suazilândia - Eliminatórias da Copa Mundo

📅 Data: 04/09/2025

⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Ahmadou Ahidjo, Yaounde, Camarões

📺 Transmissão: FIFA+ e Novibet



Camarões x Suazilândia: Escalações prováveis

Camarões: Devis Epassy; Flavien Boyomo, Mahamadou Nagida, Guy Kilama, Jean Castelletto; Júnior Onana, Arthur Ebong, Wilitty Younoussa, Patrick Soko; Vincent Aboubakar, Florent Batoum.

Suazilândia: Bongi Magagula; Simanga Masangane, Banele Sikhondze, Sandile Gamedze, Mzwandile Mabelesa; Bongiswa Dlamini, Kwakhe Thwala, Philane Mkhontfo, Justice Figuareido; Sabelo Ndzinisa, Neliswa Dlamini.

Camarões x Suazilândia: Como chegam os times

Camarões



⚽️ 13 Jogos



✅ 4 Vitórias (31%)

🤝 7 Empates (54%)

❌ 2 Derrotas (15%)

🥅 20 Gols marcados (Média de 1,54 por jogo)

🛡️ 15 Gols sofridos (Média de 1,15 por jogo)



Suazilândia