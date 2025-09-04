- E
Camarões x Suazilândia: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 04/09
Camarões x Suazilândia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Camarões e Suazilândia se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Estádio Monumental, Buenos Aires. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.
Camarões é segundo colocado da tabela, enquanto que Suazilândia é lanterna vermelha da classificação.
Os leões indomáveis são favoritos, porque têm maior tradição e também por jogarem em sua casa.
Palpites de Camarões x Suazilândia: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Camarões 1 (1.19)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.78)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 3.5 (2.92)
Palpites Alternativos Camarões x Suazilândia
- 🎯 Empate (6.10)
- 🎯 Dupla Chance: Camarões ou Suazilândia (1.10)
- 🎯 Menos de 2.5 gols na partida (1.92)
Super Palpite Camarões x Suazilândia
- 🚀 Total de Gols - Mais de 4.5: 5.35
💰 Palpites de Odds Baixas Camarões x Suazilândia
- ⚡Vitória do Camarões: 1.19
- ⚡Total de Gols - Mais de 0.5: 1.03
- ⚡ Dupla Chance - Camarões ou Empate: 1.03
⚖️ Palpites de Odds Médias Camarões x Suazilândia
- ⚡Total de Gols - Mais de 2.5: 1.78
- ⚡Total de Gols - Menos de 2.5: 1.92
- ⚡Total de Gols - Mais de 3.5: 2.92
🚀 Palpites de Odds Altas Camarões x Suazilândia
- ⚡Empate: 6.10
- ⚡Vitória do Time 2: 15.00
- ⚡Total de Gols - Mais de 4.5: 5.35
Camarões x Suazilândia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Camarões x Suazilândia - Eliminatórias da Copa Mundo
- 📅 Data: 04/09/2025
- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Ahmadou Ahidjo, Yaounde, Camarões
- 📺 Transmissão: FIFA+ e Novibet
Camarões x Suazilândia: Escalações prováveis
Camarões: Devis Epassy; Flavien Boyomo, Mahamadou Nagida, Guy Kilama, Jean Castelletto; Júnior Onana, Arthur Ebong, Wilitty Younoussa, Patrick Soko; Vincent Aboubakar, Florent Batoum.
Suazilândia: Bongi Magagula; Simanga Masangane, Banele Sikhondze, Sandile Gamedze, Mzwandile Mabelesa; Bongiswa Dlamini, Kwakhe Thwala, Philane Mkhontfo, Justice Figuareido; Sabelo Ndzinisa, Neliswa Dlamini.
Camarões x Suazilândia: Como chegam os times
Camarões
- ⚽️ 13 Jogos
- ✅ 4 Vitórias (31%)
- 🤝 7 Empates (54%)
- ❌ 2 Derrotas (15%)
- 🥅 20 Gols marcados (Média de 1,54 por jogo)
- 🛡️ 15 Gols sofridos (Média de 1,15 por jogo)
Suazilândia
- ⚽️ 9 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 4 Empates (44%)
- ❌ 5 Derrotas (56%)
- 🥅 4 Gols marcados (Média de 0,44 por jogo)
- 🛡️️ 10 Gols sofridos (Média de 1,11 por jogo)
Cameroon x Eswatini: Palpite do Dia
Cameroon x Eswatini: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cameroon x Eswatini: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.