Cameroon
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Eswatini
  • D
  • E
  • E
  • E
  • V
Camarões x Suazilândia: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 04/09

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Camarões x Suazilândia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Camarões e Suazilândia se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Estádio Monumental, Buenos Aires. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.


Camarões é segundo colocado da tabela, enquanto que Suazilândia é lanterna vermelha da classificação.


Os leões indomáveis são favoritos, porque têm maior tradição e também por jogarem em sua casa.


Palpites de Camarões x Suazilândia: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Camarões 1 (1.19)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.78)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 3.5 (2.92)


Palpites Alternativos Camarões x Suazilândia



  • 🎯 Empate (6.10)

  • 🎯 Dupla Chance: Camarões ou Suazilândia (1.10)

  • 🎯 Menos de 2.5 gols na partida (1.92)


Super Palpite Camarões x Suazilândia



  • 🚀 Total de Gols - Mais de 4.5: 5.35


💰 Palpites de Odds Baixas Camarões x Suazilândia



  • Vitória do Camarões: 1.19

  • Total de Gols - Mais de 0.5: 1.03

  • Dupla Chance - Camarões ou Empate: 1.03


⚖️ Palpites de Odds Médias Camarões x Suazilândia



  • Total de Gols - Mais de 2.5: 1.78

  • Total de Gols - Menos de 2.5: 1.92

  • Total de Gols - Mais de 3.5: 2.92


🚀 Palpites de Odds Altas Camarões x Suazilândia



  • Empate: 6.10

  • Vitória do Time 2: 15.00

  • Total de Gols - Mais de 4.5: 5.35


Camarões x Suazilândia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Camarões x Suazilândia - Eliminatórias da Copa Mundo

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Ahmadou Ahidjo, Yaounde, Camarões

  • 📺 Transmissão: FIFA+ e Novibet


Camarões x Suazilândia: Escalações prováveis


Camarões: Devis Epassy; Flavien Boyomo, Mahamadou Nagida, Guy Kilama, Jean Castelletto; Júnior Onana, Arthur Ebong, Wilitty Younoussa, Patrick Soko; Vincent Aboubakar, Florent Batoum.


Suazilândia: Bongi Magagula; Simanga Masangane, Banele Sikhondze, Sandile Gamedze, Mzwandile Mabelesa; Bongiswa Dlamini, Kwakhe Thwala, Philane Mkhontfo, Justice Figuareido; Sabelo Ndzinisa, Neliswa Dlamini.


Camarões x Suazilândia: Como chegam os times


Camarões



  • ⚽️ 13 Jogos

  • 4 Vitórias (31%)

  • 🤝 7 Empates (54%)

  • 2 Derrotas (15%)

  • 🥅 20 Gols marcados (Média de 1,54 por jogo)

  • 🛡️ 15 Gols sofridos (Média de 1,15 por jogo)


Suazilândia



  • ⚽️ 9 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 4 Empates (44%)

  • 5 Derrotas (56%)

  • 🥅 4 Gols marcados (Média de 0,44 por jogo)

  • 🛡️️ 10 Gols sofridos (Média de 1,11 por jogo)

Cameroon x Eswatini: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cameroon x Eswatini: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Eswatini
0 - 0
Cameroon

