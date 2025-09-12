- D
Cagliari x Parma Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 13/09/2025
Cagliari x Parma: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Cagliari e Parma medem forças neste sábado, 13/09, em encontro válido pelo Campeonato Italiano, que arranca às 10:00 (horário de Brasília). O jogo acontece no Estádio Sardegna, Itália, e passa ao vivo no Brasil pela Disney+.
O confronto promete equilíbrio entre dois times que ainda buscam ritmo e precisam pontuar para não se complicarem já no início da temporada.
Cagliari x Parma Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Cagliari: 2.18
- 🎯 Empate: 3.20
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.91
Cagliari x Parma Palpites Alternativos
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.16
- 🎯 Cagliari total de gols: Mais de 1.5: 2.29
- 🎯 Resultado Exato: 2-1: 8.41
⚖️ Cagliari x Parma Palpite Odds Médias
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.80
- 🎯 Handicap Asiático - Cagliari (-0.25): 1.80
- 🎯 Vitória do Parma Calcio: 3.58
🚀 Cagliari x Parma Palpite Odds Altas
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.11
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.38
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Parma Calcio: 7.65
Cagliari x Parma: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Cagliari x Parma - Campeonato Italiano
- 📅 Data: 13/09/2025
- ⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Sardegna, Sardenha, Itália.
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)
Cagliari x Parma: Escalações prováveis
Cagliari: Elia Caprile; Marco Palestra, Gabriele Zappa, Yerry Mina, Adam Obert; Sebastiano Luperto, Michel Adopo, Alessandro Deiola, Matteo Prati; Sebastiano Esposito, Michael Folorunsho
Parma: Zion Suzuki; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Lautaro Valenti, Emanuele Valeri; Mathias Lovik, Mandela Keita, Adrián Bernabé, Oliver Sorensen; Pontus Almqvist, Mateo Pellegrino.
Como Cagliari e Parma Chegam Para o Confronto
Na Serie A 2025/26, Cagliari e Parma se enfrentam em busca da primeira vitória no campeonato. As duas equipes somam apenas 1 ponto em 2 jogos, com campanha idêntica: 1 empate e 1 derrota, 1 gol marcado e média de 0,5 gol por partida.
O Cagliari aparece na 14ª posição, enquanto o Parma está logo atrás, em 16º lugar.
Nos números ofensivos, o Cagliari tem mostrado mais iniciativa: média de 12 finalizações por jogo e 0,77 gols esperados, contra 7,5 chutes e 0,6 xG do Parma.
Já nas bolas paradas, a equipe de Parma leva vantagem, com 3,5 escanteios por partida contra 1,5 do adversário.
Cagliari x Parma: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Cagliari x Parma: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cagliari x Parma: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
