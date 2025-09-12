Assine UOL
Cagliari
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
Serie A - Italy
Unipol Domus
Parma
  • E
  • D
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
3.1
2
3.8
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.24
x
3.18
2
3.59
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.1
2
3.55
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.22
x
3.05
2
3.7
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 22:15

Cagliari x Parma Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 13/09/2025

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Cagliari x Parma: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Cagliari e Parma medem forças neste sábado, 13/09, em encontro válido pelo Campeonato Italiano, que arranca às 10:00 (horário de Brasília). O jogo acontece no Estádio Sardegna, Itália, e passa ao vivo no Brasil pela Disney+.


O confronto promete equilíbrio entre dois times que ainda buscam ritmo e precisam pontuar para não se complicarem já no início da temporada.


Cagliari x Parma Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Cagliari: 2.18

  • 🎯 Empate: 3.20

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.91


Cagliari x Parma Palpites Alternativos



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.16

  • 🎯 Cagliari total de gols: Mais de 1.5: 2.29

  • 🎯 Resultado Exato: 2-1: 8.41


⚖️ Cagliari x Parma Palpite Odds Médias



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.80

  • 🎯 Handicap Asiático - Cagliari (-0.25): 1.80

  • 🎯 Vitória do Parma Calcio: 3.58


🚀 Cagliari x Parma Palpite Odds Altas



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.11

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.38

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Parma Calcio: 7.65


Cagliari x Parma: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Cagliari x Parma - Campeonato Italiano

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • ⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Sardegna, Sardenha, Itália.

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)


Cagliari x Parma: Escalações prováveis


Cagliari: Elia Caprile; Marco Palestra, Gabriele Zappa, Yerry Mina, Adam Obert; Sebastiano Luperto, Michel Adopo, Alessandro Deiola, Matteo Prati; Sebastiano Esposito, Michael Folorunsho


Parma: Zion Suzuki; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Lautaro Valenti, Emanuele Valeri; Mathias Lovik, Mandela Keita, Adrián Bernabé, Oliver Sorensen; Pontus Almqvist, Mateo Pellegrino.


Como Cagliari e Parma Chegam Para o Confronto


Na Serie A 2025/26, Cagliari e Parma se enfrentam em busca da primeira vitória no campeonato. As duas equipes somam apenas 1 ponto em 2 jogos, com campanha idêntica: 1 empate e 1 derrota, 1 gol marcado e média de 0,5 gol por partida.


O Cagliari aparece na 14ª posição, enquanto o Parma está logo atrás, em 16º lugar.


Nos números ofensivos, o Cagliari tem mostrado mais iniciativa: média de 12 finalizações por jogo e 0,77 gols esperados, contra 7,5 chutes e 0,6 xG do Parma.


Já nas bolas paradas, a equipe de Parma leva vantagem, com 3,5 escanteios por partida contra 1,5 do adversário.

Cagliari x Parma: Palpite do Dia

Cagliari Vence
Superbet logo
2.22
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Cagliari x Parma: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cagliari x Parma: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Serie A
Cagliari
2 - 1
Parma
2024 Serie A
Parma
2 - 3
Cagliari
2022 Serie B
Parma
0 - 0
Cagliari
2022 Serie B
Cagliari
3 - 2
Parma
2022 Serie B
Parma
2 - 1
Cagliari

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Cagliari
Empate
Parma

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

Jogos do Dia

Kayserispor
  • E
  • D
  • E
  • V
  • E
-
Goztepe
  • V
  • V
  • E
  • V
  • E

Goztepe Vence

