Cagliari x Parma Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 13/09/2025

Cagliari x Parma: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Cagliari e Parma medem forças neste sábado, 13/09, em encontro válido pelo Campeonato Italiano, que arranca às 10:00 (horário de Brasília). O jogo acontece no Estádio Sardegna, Itália, e passa ao vivo no Brasil pela Disney+.

O confronto promete equilíbrio entre dois times que ainda buscam ritmo e precisam pontuar para não se complicarem já no início da temporada.

Cagliari x Parma Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Cagliari: 2.18

🎯 Empate: 3.20

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.91



Cagliari x Parma Palpites Alternativos



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.16

🎯 Cagliari total de gols: Mais de 1.5: 2.29

🎯 Resultado Exato: 2-1: 8.41



⚖️ Cagliari x Parma Palpite Odds Médias



🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.80

🎯 Handicap Asiático - Cagliari (-0.25): 1.80

🎯 Vitória do Parma Calcio: 3.58



🚀 Cagliari x Parma Palpite Odds Altas



🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.11



🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.38



🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Parma Calcio: 7.65



Cagliari x Parma: Onde Assistir ao Vivo no Brasil

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Cagliari x Parma - Campeonato Italiano



📅 Data: 13/09/2025



⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Sardegna, Sardenha, Itália.



📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)



Cagliari x Parma: Escalações prováveis

Cagliari: Elia Caprile; Marco Palestra, Gabriele Zappa, Yerry Mina, Adam Obert; Sebastiano Luperto, Michel Adopo, Alessandro Deiola, Matteo Prati; Sebastiano Esposito, Michael Folorunsho

Parma: Zion Suzuki; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Lautaro Valenti, Emanuele Valeri; Mathias Lovik, Mandela Keita, Adrián Bernabé, Oliver Sorensen; Pontus Almqvist, Mateo Pellegrino.

Como Cagliari e Parma Chegam Para o Confronto

Na Serie A 2025/26, Cagliari e Parma se enfrentam em busca da primeira vitória no campeonato. As duas equipes somam apenas 1 ponto em 2 jogos, com campanha idêntica: 1 empate e 1 derrota, 1 gol marcado e média de 0,5 gol por partida.

O Cagliari aparece na 14ª posição, enquanto o Parma está logo atrás, em 16º lugar.

Nos números ofensivos, o Cagliari tem mostrado mais iniciativa: média de 12 finalizações por jogo e 0,77 gols esperados, contra 7,5 chutes e 0,6 xG do Parma.

Já nas bolas paradas, a equipe de Parma leva vantagem, com 3,5 escanteios por partida contra 1,5 do adversário.