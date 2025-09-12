Cadiz x Eibar Palpite; Odds 4+, 9+; Onde Assistir, Segunda Divisão Espanhola (13/09)

Atenção, amantes do futebol! O confronto entre Cadiz e Eibar promete fortes emoções pela Segunda Divisão Espanhola. A partida será realizada no Estádio Nuevo Mirandilla, no sábado, 13 de setembro, às 11h15 (horário de Brasília).

O Cadiz busca a vitória em casa para subir na tabela, enquanto o Eibar quer mostrar sua força fora de casa e conquistar pontos importantes. Neste artigo, você terá acesso aos melhores palpites, estatísticas detalhadas e tudo que precisa saber sobre esse duelo.

A seguir, vamos analisar as equipes, apresentar as odds e fornecer dicas valiosas para suas apostas. Prepare-se para uma análise completa e objetiva!

Cadiz x Eibar Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar com mais segurança, separamos as três melhores dicas para o jogo entre Cadiz x Eibar. Analisamos o momento das equipes, as estatísticas e as odds para trazer os palpites mais promissores.



🎯 Ambos Marcam Sim - Odd 2.10

🎯 Empate no Primeiro Tempo - Odd 2.25

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.50



Palpites Alternativos Cadiz x Eibar

Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para Cadiz x Eibar. Analisamos diversos mercados para trazer sugestões variadas e aumentar suas chances de sucesso.



💰 Handicap Asiático Cadiz +0.25 - Odd 1.75

💰 Chance Dupla: Cadiz ou Empate - Odd 1.60

💰 1º Tempo: Mais de 1.5 Gols - Odd 2.00



Super Palpites Cadiz x Eibar

Para os apostadores que gostam de arriscar e buscar maiores retornos, separamos alguns super palpites para Cadiz x Eibar. São apostas com odds mais altas, que podem render um bom lucro.



🚀 Resultado Exato: 2 x 1 para o Cadiz - Odd 9.00

🚀 Cadiz Vence e Ambos Marcam - Odd 4.50



💰 Palpites de Odds Baixas Cadiz x Eibar

Para quem prefere apostas mais conservadoras e com maior probabilidade de acerto, separamos algumas opções de odds baixas para Cadiz x Eibar. São mercados com menor risco, ideais para quem busca segurança.



🟢 Dupla Chance: Cadiz ou Empate - Odd 1.55

🟢 Total de Gols: Menos de 3.5 - Odd 1.35

🟢 Cadiz para vencer ao menos um tempo - Odd 1.70



⚖️ Palpites de Odds Médias Cadiz x Eibar

Se você busca um equilíbrio entre risco e retorno, confira os palpites de odds médias para Cadiz x Eibar. São apostas com boas cotações e chances razoáveis de acerto.



🟡 Ambos Marcam Sim - Odd 2.10

🟡 Empate no Primeiro Tempo - Odd 2.25

🟡 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.50



🚀 Palpites de Odds Altas Cadiz x Eibar

Para os apostadores que gostam de adrenalina e buscam grandes emoções, separamos alguns palpites de odds altas para Cadiz x Eibar. Prepare-se para grandes emoções e retornos significativos!



🔴 Resultado Exato: 2 x 1 para o Cadiz - Odd 9.00

🔴 Cadiz Vence e Ambos Marcam - Odd 4.50



Cadiz x Eibar: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba onde assistir, horário e informações importantes sobre a partida entre Cadiz x Eibar.

📋 Informações Completas da Partida



Data: sábado, 13 de setembro de 2025

Horário: 11h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Mirandilla

Competição: Segunda Divisão Espanhola

Onde Assistir: ESPN



Como Cadiz e Eibar Chegam Para o Confronto

Últimos Jogos do Cadiz

O Cadiz busca se firmar na competição, e uma vitória em casa pode ser crucial para suas pretensões. A equipe tem mostrado um desempenho irregular, mas conta com o apoio da torcida para buscar os três pontos.



✅ Cadiz 2 x 1 Albacete - Segunda Divisão



🟡 Real Sociedad II 0 x 0 Cadiz - Segunda Divisão



✅ Cadiz 2 x 1 Mirandes - Segunda Divisão



🟡 Cadiz 0 x 0 Cordoba - Segunda Divisão



❌ Leganes 2 x 1 Cadiz - Segunda Divisão



O Cadiz tem mostrado um desempenho com altos e baixos, alternando vitórias e empates. A equipe precisa melhorar a consistência para subir na tabela.

Últimos Jogos do Eibar

O Eibar chega para o confronto com o objetivo de surpreender e somar pontos fora de casa. A equipe tem apresentado um bom desempenho, buscando se manter na parte de cima da tabela e mostrando um futebol consistente.



✅ Eibar 1 x 0 FC Andorra - Segunda Divisão



❌ Huesca 1 x 0 Eibar - Segunda Divisão



✅ Eibar 2 x 0 Granada CF - Segunda Divisão



🟡 Malaga 0 x 0 Eibar - Segunda Divisão



✅ Eibar 2 x 1 FC Andorra - Segunda Divisão



O Eibar tem se mostrado consistente, buscando manter o bom desempenho. A equipe precisa manter o foco para conquistar os pontos fora de casa.

Nossa Opinião para Cadiz x Eibar

A partida entre Cadiz e Eibar promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória. Acreditamos em um jogo com oportunidades de gols, com leve favoritismo para o Cadiz jogando em casa. Nossa dica é apostar em ambos marcam sim.