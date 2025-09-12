- E
Cadiz x Eibar Palpite; Odds 4+, 9+; Onde Assistir, Segunda Divisão Espanhola (13/09)
Atenção, amantes do futebol! O confronto entre Cadiz e Eibar promete fortes emoções pela Segunda Divisão Espanhola. A partida será realizada no Estádio Nuevo Mirandilla, no sábado, 13 de setembro, às 11h15 (horário de Brasília).
O Cadiz busca a vitória em casa para subir na tabela, enquanto o Eibar quer mostrar sua força fora de casa e conquistar pontos importantes. Neste artigo, você terá acesso aos melhores palpites, estatísticas detalhadas e tudo que precisa saber sobre esse duelo.
A seguir, vamos analisar as equipes, apresentar as odds e fornecer dicas valiosas para suas apostas. Prepare-se para uma análise completa e objetiva!
Cadiz x Eibar Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar com mais segurança, separamos as três melhores dicas para o jogo entre Cadiz x Eibar. Analisamos o momento das equipes, as estatísticas e as odds para trazer os palpites mais promissores.
- 🎯 Ambos Marcam Sim - Odd 2.10
- 🎯 Empate no Primeiro Tempo - Odd 2.25
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.50
Palpites Alternativos Cadiz x Eibar
Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para Cadiz x Eibar. Analisamos diversos mercados para trazer sugestões variadas e aumentar suas chances de sucesso.
- 💰 Handicap Asiático Cadiz +0.25 - Odd 1.75
- 💰 Chance Dupla: Cadiz ou Empate - Odd 1.60
- 💰 1º Tempo: Mais de 1.5 Gols - Odd 2.00
Super Palpites Cadiz x Eibar
Para os apostadores que gostam de arriscar e buscar maiores retornos, separamos alguns super palpites para Cadiz x Eibar. São apostas com odds mais altas, que podem render um bom lucro.
- 🚀 Resultado Exato: 2 x 1 para o Cadiz - Odd 9.00
- 🚀 Cadiz Vence e Ambos Marcam - Odd 4.50
💰 Palpites de Odds Baixas Cadiz x Eibar
Para quem prefere apostas mais conservadoras e com maior probabilidade de acerto, separamos algumas opções de odds baixas para Cadiz x Eibar. São mercados com menor risco, ideais para quem busca segurança.
- 🟢 Dupla Chance: Cadiz ou Empate - Odd 1.55
- 🟢 Total de Gols: Menos de 3.5 - Odd 1.35
- 🟢 Cadiz para vencer ao menos um tempo - Odd 1.70
⚖️ Palpites de Odds Médias Cadiz x Eibar
Se você busca um equilíbrio entre risco e retorno, confira os palpites de odds médias para Cadiz x Eibar. São apostas com boas cotações e chances razoáveis de acerto.
- 🟡 Ambos Marcam Sim - Odd 2.10
- 🟡 Empate no Primeiro Tempo - Odd 2.25
- 🟡 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.50
🚀 Palpites de Odds Altas Cadiz x Eibar
Para os apostadores que gostam de adrenalina e buscam grandes emoções, separamos alguns palpites de odds altas para Cadiz x Eibar. Prepare-se para grandes emoções e retornos significativos!
- 🔴 Resultado Exato: 2 x 1 para o Cadiz - Odd 9.00
- 🔴 Cadiz Vence e Ambos Marcam - Odd 4.50
Cadiz x Eibar: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir, horário e informações importantes sobre a partida entre Cadiz x Eibar.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: sábado, 13 de setembro de 2025
- Horário: 11h15 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nuevo Mirandilla
- Competição: Segunda Divisão Espanhola
- Onde Assistir: ESPN
Como Cadiz e Eibar Chegam Para o Confronto
Últimos Jogos do Cadiz
O Cadiz busca se firmar na competição, e uma vitória em casa pode ser crucial para suas pretensões. A equipe tem mostrado um desempenho irregular, mas conta com o apoio da torcida para buscar os três pontos.
- ✅ Cadiz 2 x 1 Albacete - Segunda Divisão
- 🟡 Real Sociedad II 0 x 0 Cadiz - Segunda Divisão
- ✅ Cadiz 2 x 1 Mirandes - Segunda Divisão
- 🟡 Cadiz 0 x 0 Cordoba - Segunda Divisão
- ❌ Leganes 2 x 1 Cadiz - Segunda Divisão
O Cadiz tem mostrado um desempenho com altos e baixos, alternando vitórias e empates. A equipe precisa melhorar a consistência para subir na tabela.
Últimos Jogos do Eibar
O Eibar chega para o confronto com o objetivo de surpreender e somar pontos fora de casa. A equipe tem apresentado um bom desempenho, buscando se manter na parte de cima da tabela e mostrando um futebol consistente.
- ✅ Eibar 1 x 0 FC Andorra - Segunda Divisão
- ❌ Huesca 1 x 0 Eibar - Segunda Divisão
- ✅ Eibar 2 x 0 Granada CF - Segunda Divisão
- 🟡 Malaga 0 x 0 Eibar - Segunda Divisão
- ✅ Eibar 2 x 1 FC Andorra - Segunda Divisão
O Eibar tem se mostrado consistente, buscando manter o bom desempenho. A equipe precisa manter o foco para conquistar os pontos fora de casa.
Nossa Opinião para Cadiz x Eibar
A partida entre Cadiz e Eibar promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória. Acreditamos em um jogo com oportunidades de gols, com leve favoritismo para o Cadiz jogando em casa. Nossa dica é apostar em ambos marcam sim.
Cadiz x Eibar: Palpite do Dia
Cadiz x Eibar: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cadiz x Eibar: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
