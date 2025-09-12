Assine UOL
Segunda División - Spain
Estadio Nuevo Mirandilla
Eibar
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 22:31

Cadiz x Eibar Palpite; Odds 4+, 9+; Onde Assistir, Segunda Divisão Espanhola (13/09)

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Atenção, amantes do futebol! O confronto entre Cadiz e Eibar promete fortes emoções pela Segunda Divisão Espanhola. A partida será realizada no Estádio Nuevo Mirandilla, no sábado, 13 de setembro, às 11h15 (horário de Brasília).


O Cadiz busca a vitória em casa para subir na tabela, enquanto o Eibar quer mostrar sua força fora de casa e conquistar pontos importantes. Neste artigo, você terá acesso aos melhores palpites, estatísticas detalhadas e tudo que precisa saber sobre esse duelo.


A seguir, vamos analisar as equipes, apresentar as odds e fornecer dicas valiosas para suas apostas. Prepare-se para uma análise completa e objetiva!


Cadiz x Eibar Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar com mais segurança, separamos as três melhores dicas para o jogo entre Cadiz x Eibar. Analisamos o momento das equipes, as estatísticas e as odds para trazer os palpites mais promissores.



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - Odd 2.10

  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - Odd 2.25

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.50


Palpites Alternativos Cadiz x Eibar


Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para Cadiz x Eibar. Analisamos diversos mercados para trazer sugestões variadas e aumentar suas chances de sucesso.



  • 💰 Handicap Asiático Cadiz +0.25 - Odd 1.75

  • 💰 Chance Dupla: Cadiz ou Empate - Odd 1.60

  • 💰 1º Tempo: Mais de 1.5 Gols - Odd 2.00


Super Palpites Cadiz x Eibar


Para os apostadores que gostam de arriscar e buscar maiores retornos, separamos alguns super palpites para Cadiz x Eibar. São apostas com odds mais altas, que podem render um bom lucro.



  • 🚀 Resultado Exato: 2 x 1 para o Cadiz - Odd 9.00

  • 🚀 Cadiz Vence e Ambos Marcam - Odd 4.50


💰 Palpites de Odds Baixas Cadiz x Eibar


Para quem prefere apostas mais conservadoras e com maior probabilidade de acerto, separamos algumas opções de odds baixas para Cadiz x Eibar. São mercados com menor risco, ideais para quem busca segurança.



  • 🟢 Dupla Chance: Cadiz ou Empate - Odd 1.55

  • 🟢 Total de Gols: Menos de 3.5 - Odd 1.35

  • 🟢 Cadiz para vencer ao menos um tempo - Odd 1.70


⚖️ Palpites de Odds Médias Cadiz x Eibar


Se você busca um equilíbrio entre risco e retorno, confira os palpites de odds médias para Cadiz x Eibar. São apostas com boas cotações e chances razoáveis de acerto.



  • 🟡 Ambos Marcam Sim - Odd 2.10

  • 🟡 Empate no Primeiro Tempo - Odd 2.25

  • 🟡 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.50


🚀 Palpites de Odds Altas Cadiz x Eibar


Para os apostadores que gostam de adrenalina e buscam grandes emoções, separamos alguns palpites de odds altas para Cadiz x Eibar. Prepare-se para grandes emoções e retornos significativos!



  • 🔴 Resultado Exato: 2 x 1 para o Cadiz - Odd 9.00

  • 🔴 Cadiz Vence e Ambos Marcam - Odd 4.50


Cadiz x Eibar: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir, horário e informações importantes sobre a partida entre Cadiz x Eibar.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: sábado, 13 de setembro de 2025

  • Horário: 11h15 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Nuevo Mirandilla

  • Competição: Segunda Divisão Espanhola

  • Onde Assistir: ESPN


Como Cadiz e Eibar Chegam Para o Confronto


Últimos Jogos do Cadiz


O Cadiz busca se firmar na competição, e uma vitória em casa pode ser crucial para suas pretensões. A equipe tem mostrado um desempenho irregular, mas conta com o apoio da torcida para buscar os três pontos.



  • ✅ Cadiz 2 x 1 Albacete - Segunda Divisão

  • 🟡 Real Sociedad II 0 x 0 Cadiz - Segunda Divisão

  • ✅ Cadiz 2 x 1 Mirandes - Segunda Divisão

  • 🟡 Cadiz 0 x 0 Cordoba - Segunda Divisão

  • ❌ Leganes 2 x 1 Cadiz - Segunda Divisão


O Cadiz tem mostrado um desempenho com altos e baixos, alternando vitórias e empates. A equipe precisa melhorar a consistência para subir na tabela.


Últimos Jogos do Eibar


O Eibar chega para o confronto com o objetivo de surpreender e somar pontos fora de casa. A equipe tem apresentado um bom desempenho, buscando se manter na parte de cima da tabela e mostrando um futebol consistente.



  • ✅ Eibar 1 x 0 FC Andorra - Segunda Divisão

  • ❌ Huesca 1 x 0 Eibar - Segunda Divisão

  • ✅ Eibar 2 x 0 Granada CF - Segunda Divisão

  • 🟡 Malaga 0 x 0 Eibar - Segunda Divisão

  • ✅ Eibar 2 x 1 FC Andorra - Segunda Divisão


O Eibar tem se mostrado consistente, buscando manter o bom desempenho. A equipe precisa manter o foco para conquistar os pontos fora de casa.


Nossa Opinião para Cadiz x Eibar


A partida entre Cadiz e Eibar promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória. Acreditamos em um jogo com oportunidades de gols, com leve favoritismo para o Cadiz jogando em casa. Nossa dica é apostar em ambos marcam sim.

Cadiz x Eibar: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Besiktas - Istanbul Basaksehir
1
1.72
Burnley - Liverpool
2
1.35
Getafe - Oviedo
1
1.95
Múltipla
4.53
x
Aposta
20
=
Ganhos
90.56
Apostar agora

Cadiz x Eibar: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cadiz x Eibar: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Segunda División
Cadiz
0 - 0
Eibar
2024 Segunda División
Eibar
1 - 0
Cadiz
2020 La Liga
Cadiz
1 - 0
Eibar
2020 La Liga
Eibar
0 - 2
Cadiz

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Cadiz
Empate
Eibar

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


