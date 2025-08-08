Cádiz x Córdoba: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 09/08

Cádiz x Córdoba: Confira os palpites para o jogo amistoso desse sábado, saiba onde assistir ao vivo e dicas para apostas seguras.

Cádiz x Córdoba: Palpite



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔄 Handicap Asiático: Cadiz -0.5



Cádiz x Córdoba: Onde Assistir

O jogo Cádiz x Córdoba pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo