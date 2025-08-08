Assine UOL
Cadiz
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
Friendlies Clubs - World Wide
Cordoba
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.74
x
3.54
2
4.13
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.71
x
3.45
2
4.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.72
x
3.4
2
4.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.76
x
3.5
2
4.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 14:11

Cádiz x Córdoba: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Cádiz x Córdoba: Confira os palpites para o jogo amistoso desse sábado, saiba onde assistir ao vivo e dicas para apostas seguras.


Cádiz x Córdoba: Palpite



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔄 Handicap Asiático: Cadiz -0.5


Cádiz x Córdoba: Onde Assistir


O jogo Cádiz x Córdoba pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Cádiz x Córdoba

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nuevo Mirandilla

Cadiz x Cordoba: Palpite do Dia

Cadiz Vence
Superbet logo
1.76
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Portuguesa - Mixto
1
1.48
Rio Branco ES - Luverdense
1
1.97
Lumezzane - Mantova
2
1.47
Múltipla
4.29
x
Aposta
20
=
Ganhos
85.72
Apostar agora

Cadiz x Cordoba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cadiz x Cordoba: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Segunda División
Cordoba
4 - 2
Cadiz
2024 Segunda División
Cadiz
2 - 0
Cordoba
2023 Friendlies Clubs
Cordoba
1 - 1
Cadiz
2018 Segunda División
Cadiz
1 - 1
Cordoba
2018 Segunda División
Cordoba
1 - 3
Cadiz

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Cadiz
Empate
Cordoba

Jogo Responsável: Faça Apostas Saudáveis


É fundamental que todos os amantes de apostas e esportes, como o futebol, pratiquem o jogo de forma responsável e consciente.


O Jogo Responsável implica equilíbrio, controlo e consciência dos limites, garantindo que a diversão não se transforme em problemas para si ou para os outros.


Alguns tópicos importantes do Jogo Responsável incluem:


- Estabeleça limites de tempo e de dinheiro para as suas apostas


- Não persiga perdas e evite apostar por impulso


- Procure ajuda especializada se sentir que o jogo está a afetar negativamente a sua vida 

