Buxton x Redditch United: Palpite, Odds 2+, 8+; Onde Assistir, Copa Inglaterra (13/09

Alex Alves
Autor
Publicado
12.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando palpite para Buxton x Redditch United? O confronto da FA Cup acontece no sábado, 13 de setembro, às 14h00 (horário de Brasília). A partida colocará frente a frente duas equipes inglesas buscando uma vaga na próxima fase da competição.


O Buxton busca surpreender em casa, enquanto o Redditch United tenta mostrar sua força fora de casa. Neste artigo, vamos te dar dicas de apostas, onde assistir, prováveis escalações e muito mais sobre este duelo.


Buxton x Redditch United Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para este confronto da FA Cup, preparamos três dicas de apostas que podem te ajudar a lucrar com este jogo. Analisamos os dados recentes, o momento das equipes e as odds oferecidas para te dar os melhores palpites.



  • 🎯 Vitória do Buxton - Odd 2.10

  • 🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.90

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - Odd 2.05


Com base na análise, as dicas de apostas são: vitória do Buxton, ambos os times marcam e mais de 2.5 gols no jogo. As odds estão sujeitas a alterações, então confira sempre antes de apostar.


Palpites Alternativos Buxton x Redditch United


Se você procura por outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para Buxton x Redditch United. Estes mercados oferecem diferentes possibilidades para você aumentar suas chances de ganhar.



  • 🎯 Empate no 1º tempo - Odd 2.25

  • 🎯 Buxton vence e ambos marcam - Odd 3.80


Super Palpites Buxton x Redditch United


Para quem gosta de arriscar um pouco mais, separamos alguns super palpites com odds mais altas. Estes mercados oferecem maior potencial de retorno, mas também envolvem maior risco.



  • 🎯 Resultado correto 2 x 1 para o Buxton - Odd 8.00


💰 Palpites de Odds Baixas Buxton x Redditch United


Para quem busca apostas mais seguras, com menor risco, os mercados de odds baixas podem ser interessantes. As chances de acerto são maiores, mas os lucros são menores.



  • 🟢 Vitória do Buxton ou Empate - Odd 1.35 (Baixo Risco)


⚖️ Palpites de Odds Médias Buxton x Redditch United


Os palpites de odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com boas chances de acerto e lucros atrativos.



  • 🟡 Ambos os times marcam Sim - Odd 1.90 (Médio Risco)


Buxton x Redditch United: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir ao jogo e confira todas as informações sobre a partida.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: sábado, 13 de setembro de 2025

  • Horário: 11h00 (horário de Brasília)

  • Local: Tarmac Silverlands Stadium, Buxton

  • Competição: Copa da Inglaterra

  • Onde assistir: Sem transmissão oficial confirmada


Como Buxton e Redditch United Chegam Para o Confronto


O Buxton, mandante da partida, busca se impor em casa e garantir a vitória para avançar na competição. A equipe conta com o apoio da torcida para conquistar um bom resultado.


O Redditch United, por outro lado, busca surpreender e mostrar sua força fora de casa. O time está motivado para fazer uma boa partida e buscar a classificação.


Últimos Jogos do Buxton


O Buxton, mandante da partida, teve resultados mistos em seus últimos jogos, alternando entre vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para ter um bom desempenho.



  • ✅ Buxton 2 x 1 Al Wahda

  • ✅ Al-Ahli 1 x 3 Buxton

  • 🟡 Buxton 0 x 0 Damac

  • ❌ Al Kholood 1 x 0 Buxton

  • ✅ Buxton 2 x 1 Al Hkaleej


Últimos Jogos do Redditch United


O Redditch United, busca uma sequência de vitórias e uma melhor colocação na tabela. O time tem se mostrado competitivo e busca se manter firme na competição.



  • ❌ Stamford 1 x 0 Redditch United

  • ✅ Real Bedford 1 x 2 Redditch United

  • ✅ Redditch United 2 x 0 Skegness Town

  • ✅ Redditch United 2 x 0 Bromsgrove Sporting

  • ❌ Leiston 1 x 0 Redditch United


Nossa Opinião para Buxton x Redditch United


Acreditamos em um jogo equilibrado, com o Buxton buscando o controle da partida e o Redditch United apostando nos contra-ataques. Nossa aposta é na vitória do Buxton, mas com ambos os times marcando gols.


Este é um palpite com base na análise das equipes e nos dados disponíveis. As odds podem mudar até o momento da partida, então fique atento às atualizações.

Buxton x Redditch United: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.



 

