Buxton x Redditch United: Palpite, Odds 2+, 8+; Onde Assistir, Copa Inglaterra (13/09
Buscando palpite para Buxton x Redditch United? O confronto da FA Cup acontece no sábado, 13 de setembro, às 14h00 (horário de Brasília). A partida colocará frente a frente duas equipes inglesas buscando uma vaga na próxima fase da competição.
O Buxton busca surpreender em casa, enquanto o Redditch United tenta mostrar sua força fora de casa. Neste artigo, vamos te dar dicas de apostas, onde assistir, prováveis escalações e muito mais sobre este duelo.
Buxton x Redditch United Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para este confronto da FA Cup, preparamos três dicas de apostas que podem te ajudar a lucrar com este jogo. Analisamos os dados recentes, o momento das equipes e as odds oferecidas para te dar os melhores palpites.
- 🎯 Vitória do Buxton - Odd 2.10
- 🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.90
- 🎯 Mais de 2.5 gols - Odd 2.05
Com base na análise, as dicas de apostas são: vitória do Buxton, ambos os times marcam e mais de 2.5 gols no jogo. As odds estão sujeitas a alterações, então confira sempre antes de apostar.
Palpites Alternativos Buxton x Redditch United
Se você procura por outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para Buxton x Redditch United. Estes mercados oferecem diferentes possibilidades para você aumentar suas chances de ganhar.
- 🎯 Empate no 1º tempo - Odd 2.25
- 🎯 Buxton vence e ambos marcam - Odd 3.80
Super Palpites Buxton x Redditch United
Para quem gosta de arriscar um pouco mais, separamos alguns super palpites com odds mais altas. Estes mercados oferecem maior potencial de retorno, mas também envolvem maior risco.
- 🎯 Resultado correto 2 x 1 para o Buxton - Odd 8.00
💰 Palpites de Odds Baixas Buxton x Redditch United
Para quem busca apostas mais seguras, com menor risco, os mercados de odds baixas podem ser interessantes. As chances de acerto são maiores, mas os lucros são menores.
- 🟢 Vitória do Buxton ou Empate - Odd 1.35 (Baixo Risco)
⚖️ Palpites de Odds Médias Buxton x Redditch United
Os palpites de odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com boas chances de acerto e lucros atrativos.
- 🟡 Ambos os times marcam Sim - Odd 1.90 (Médio Risco)
Buxton x Redditch United: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir ao jogo e confira todas as informações sobre a partida.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: sábado, 13 de setembro de 2025
- Horário: 11h00 (horário de Brasília)
- Local: Tarmac Silverlands Stadium, Buxton
- Competição: Copa da Inglaterra
- Onde assistir: Sem transmissão oficial confirmada
Como Buxton e Redditch United Chegam Para o Confronto
O Buxton, mandante da partida, busca se impor em casa e garantir a vitória para avançar na competição. A equipe conta com o apoio da torcida para conquistar um bom resultado.
O Redditch United, por outro lado, busca surpreender e mostrar sua força fora de casa. O time está motivado para fazer uma boa partida e buscar a classificação.
Últimos Jogos do Buxton
O Buxton, mandante da partida, teve resultados mistos em seus últimos jogos, alternando entre vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para ter um bom desempenho.
- ✅ Buxton 2 x 1 Al Wahda
- ✅ Al-Ahli 1 x 3 Buxton
- 🟡 Buxton 0 x 0 Damac
- ❌ Al Kholood 1 x 0 Buxton
- ✅ Buxton 2 x 1 Al Hkaleej
Últimos Jogos do Redditch United
O Redditch United, busca uma sequência de vitórias e uma melhor colocação na tabela. O time tem se mostrado competitivo e busca se manter firme na competição.
- ❌ Stamford 1 x 0 Redditch United
- ✅ Real Bedford 1 x 2 Redditch United
- ✅ Redditch United 2 x 0 Skegness Town
- ✅ Redditch United 2 x 0 Bromsgrove Sporting
- ❌ Leiston 1 x 0 Redditch United
Nossa Opinião para Buxton x Redditch United
Acreditamos em um jogo equilibrado, com o Buxton buscando o controle da partida e o Redditch United apostando nos contra-ataques. Nossa aposta é na vitória do Buxton, mas com ambos os times marcando gols.
Este é um palpite com base na análise das equipes e nos dados disponíveis. As odds podem mudar até o momento da partida, então fique atento às atualizações.
Buxton x Redditch United: Palpite do Dia
Buxton x Redditch United: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
