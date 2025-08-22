Assine UOL
Burnley
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
Premier League - United Kingdom
Turf Moor
Sunderland
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
Burnley x Sunderland: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Premier League, 23/08

Publicado
22.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A manhã de sábado, 23 de agosto, traz um confronto direto entre duas equipes que retornaram à elite do futebol inglês nesta temporada. Às 11h (horário de Brasília), o Burnley recebe o Sunderland no estádio Turf Moor. O jogo opõe duas realidades distintas após a primeira rodada: o time da casa busca se recuperar de uma derrota, enquanto os visitantes chegam embalados por uma vitória espetacular. Confira a análise completa, o melhor Burnley x Sunderland palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Burnley x Sunderland Palpites


Este é um clássico confronto entre um time da casa pressionado e um visitante confiante. O histórico recente de confrontos diretos também aponta para um grande equilíbrio.


Dupla Chance - Sunderland ou Empate: Odd  1.64 na Superbet


O Sunderland chega com a moral nas nuvens após a grande vitória na estreia. O Burnley, apesar de jogar em casa, vem de uma derrota e enfrenta um adversário que historicamente lhe causa problemas. A aposta na dupla chance para os visitantes é a mais segura.


Menos de 2.5 gols: Odd 1.56 na Superbet


O histórico entre as duas equipes aponta para jogos de poucos gols. Quatro dos últimos cinco confrontos diretos terminaram com dois gols ou menos. Com o Burnley buscando ser mais sólido defensivamente e o Sunderland sabendo da dificuldade de jogar em Turf Moor, a tendência é de um placar baixo.


Ambas as equipes marcam - Não: Odd 1.75 na Bet365


Complementando o palpite anterior, há uma boa chance de que apenas uma ou nenhuma equipe marque. O último encontro em Turf Moor foi um 0 a 0, e a natureza tensa de um confronto direto pela permanência pode resultar em um jogo de poucas oportunidades claras.


Como chegam os times


O Burnley iniciou sua campanha na Premier League com o pé esquerdo. A equipe viajou para Londres e foi derrotada pelo Tottenham por 3 a 0. Apesar do placar, o time de Scott Parker mostrou alguns bons momentos ofensivos, mas a fragilidade defensiva ficou exposta. O primeiro jogo em casa na temporada, contra um rival direto, é visto como crucial para somar os primeiros pontos e evitar que a pressão aumente logo no início. Atualmente, o time ocupa a 18ª posição.


O Sunderland vive um sonho. Em seu retorno à elite, a equipe teve uma estreia espetacular, vencendo o West Ham por 3 a 0 em casa, resultado que o colocou na 2ª posição da tabela. O time comandado por Régis Le Bris mostrou grande organização e poder de fogo. A confiança está em alta, e os Black Cats viajam para Burnley com o objetivo de aproveitar o bom momento para somar pontos importantes fora de casa.


Onde Assistir Burnley x Sunderland


A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming Disney+, detentor dos direitos de transmissão da Premier League para o Brasil.


Ficha de jogo


Confronto: Burnley x Sunderland


📅 Data: 23/08/2025


Horário: 11h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Turf Moor (Burnley, Inglaterra)


📺 Transmissão: Disney+


Palpite odd alta - Burnley x Sunderland


Para este jogo com expectativa de ser muito tático e disputado no meio-campo, um palpite ousado pode focar no resultado ao intervalo, que tende a refletir o estudo entre as equipes.


Resultado no Intervalo - Empate: Odd 2.02 na Superbet


A tendência é de um primeiro tempo de muito estudo e cautela. O Burnley não vai querer sofrer um gol cedo novamente, e o Sunderland sabe que um ponto fora de casa é um bom resultado. Um empate ao final dos primeiros 45 minutos é um cenário altamente provável e que geralmente oferece uma odd de bom valor.


Conclusão


O confronto em Turf Moor coloca frente a frente duas equipes recém-promovidas, mas com sentimentos opostos após a primeira rodada. O Sunderland chega com a confiança de uma grande vitória, enquanto o Burnley tem a pressão de dar uma resposta imediata diante de sua torcida. A análise aponta para um jogo equilibrado, de poucos gols, com leve favoritismo para os visitantes pelo momento anímico.


Lembre-se que as apostas esportivas são uma forma de socialização e entretenimento. Comente seus palpites com amigos, torça junto e mantenha a atividade leve e divertida. Se sentir que a aposta está te isolando ou causando ansiedade, é um sinal para fazer uma pausa. O futebol é mais divertido quando compartilhado.

Burnley x Sunderland: Palpite do Dia

Burnley Vence
2.27
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Burnley x Sunderland: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Burnley x Sunderland: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Championship
Burnley
0 - 0
Sunderland
2024 Championship
Sunderland
1 - 0
Burnley
2022 Championship
Burnley
0 - 0
Sunderland
2022 Championship
Sunderland
2 - 4
Burnley
2019 League Cup
Burnley
1 - 3
Sunderland

