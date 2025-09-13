Assine UOL
Burnley
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
Premier League - United Kingdom
Turf Moor
Liverpool
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
9
x
5.5
2
1.3
Apostar agora
Burnley x Liverpool Palpite, Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League, 14/09

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando palpite para Burnley x Liverpool? Então veio ao lugar certo! O confronto deste domingo (14), às 10h00, no Turf Moor, promete muita emoção, com duas equipes buscando a vitória na Premier League.


O Burnley, jogando em casa, tenta somar pontos para subir na tabela. Já o Liverpool, um dos favoritos ao título, busca manter o bom desempenho na competição.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Burnley x Liverpool, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e histórico entre os times. Acompanhe!


Burnley x Liverpool Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para o confronto entre Burnley e Liverpool, separamos três dicas de apostas que podem ser muito interessantes. Analisamos o momento de cada equipe, além do histórico de confrontos.



  • 🎯 Vitória do Liverpool - odd 1.55

  • 🎯 Ambos marcam - odd 1.90

  • 🎯 Mais de 2,5 gols no total - odd 1.75


💰 Palpites de Odds Baixas Burnley x Liverpool


Para quem busca uma aposta mais segura, com menor risco, a vitória do Liverpool é uma boa opção. Apesar de jogar fora de casa, o time tem um elenco superior e um histórico favorável contra o Burnley.


Nossa dica é apostar na vitória do Liverpool, com odd de 1.55.


Risco: Baixo.


Justificativa: O Liverpool tem um ataque muito forte e costuma marcar muitos gols.


🚀 Palpites de Odds Altas Burnley x Liverpool


Se você busca uma aposta com maior potencial de retorno, vale a pena considerar o mercado de "Ambos marcam". As duas equipes têm potencial ofensivo, o que aumenta as chances de um jogo com gols.


Apostar em "Ambos marcam" pode ser uma boa oportunidade, com odd de 1.90.


Risco: Médio.


Justificativa: O Burnley joga em casa e deve tentar balançar as redes.


⚽ Burnley x Liverpool: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Burnley x Liverpool

  • Competição: Premier League

  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

  • Horário: 10h00 (horário de Brasília)

  • Local: Turf Moor, Burnley, Inglaterra

  • Onde Assistir: ESPN e Disney+


Como Burnley e Liverpool Chegam Para o Confronto


O Burnley precisa da vitória para somar pontos e tentar sair da parte de baixo da tabela. Jogando em casa, a equipe busca impor seu ritmo e surpreender o Liverpool.


O Liverpool, por outro lado, quer manter o bom desempenho na competição. A equipe sabe da importância de conquistar os três pontos para seguir no topo da tabela e isolado na briga pelo título.


Nossa Opinião para Burnley x Liverpool


Acreditamos em um jogo com domínio do Liverpool, mas com o Burnley buscando surpreender em casa. Acreditamos em um jogo com gols, com o Liverpool levando a melhor.


Nosso palpite é: Vitória do Liverpool por 2 x 1.


Disclaimer de Jogo Responsável


🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas ou acesse [site de ajuda].

Burnley x Liverpool: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Burnley x Liverpool: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
5 Vitórias
2023 Premier League
Liverpool
3 - 1
Burnley
2023 Premier League
Burnley
0 - 2
Liverpool
2021 Premier League
Burnley
0 - 1
Liverpool
2021 Premier League
Liverpool
2 - 0
Burnley
2020 Premier League
Burnley
0 - 3
Liverpool

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Burnley
Empate
Liverpool

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.



