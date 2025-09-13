- D
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- V
Burnley x Liverpool Palpite, Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League, 14/09
Buscando palpite para Burnley x Liverpool? Então veio ao lugar certo! O confronto deste domingo (14), às 10h00, no Turf Moor, promete muita emoção, com duas equipes buscando a vitória na Premier League.
O Burnley, jogando em casa, tenta somar pontos para subir na tabela. Já o Liverpool, um dos favoritos ao título, busca manter o bom desempenho na competição.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Burnley x Liverpool, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e histórico entre os times. Acompanhe!
Burnley x Liverpool Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para o confronto entre Burnley e Liverpool, separamos três dicas de apostas que podem ser muito interessantes. Analisamos o momento de cada equipe, além do histórico de confrontos.
- 🎯 Vitória do Liverpool - odd 1.55
- 🎯 Ambos marcam - odd 1.90
- 🎯 Mais de 2,5 gols no total - odd 1.75
💰 Palpites de Odds Baixas Burnley x Liverpool
Para quem busca uma aposta mais segura, com menor risco, a vitória do Liverpool é uma boa opção. Apesar de jogar fora de casa, o time tem um elenco superior e um histórico favorável contra o Burnley.
Nossa dica é apostar na vitória do Liverpool, com odd de 1.55.
Risco: Baixo.
Justificativa: O Liverpool tem um ataque muito forte e costuma marcar muitos gols.
🚀 Palpites de Odds Altas Burnley x Liverpool
Se você busca uma aposta com maior potencial de retorno, vale a pena considerar o mercado de "Ambos marcam". As duas equipes têm potencial ofensivo, o que aumenta as chances de um jogo com gols.
Apostar em "Ambos marcam" pode ser uma boa oportunidade, com odd de 1.90.
Risco: Médio.
Justificativa: O Burnley joga em casa e deve tentar balançar as redes.
⚽ Burnley x Liverpool: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Burnley x Liverpool
- Competição: Premier League
- Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 10h00 (horário de Brasília)
- Local: Turf Moor, Burnley, Inglaterra
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Como Burnley e Liverpool Chegam Para o Confronto
O Burnley precisa da vitória para somar pontos e tentar sair da parte de baixo da tabela. Jogando em casa, a equipe busca impor seu ritmo e surpreender o Liverpool.
O Liverpool, por outro lado, quer manter o bom desempenho na competição. A equipe sabe da importância de conquistar os três pontos para seguir no topo da tabela e isolado na briga pelo título.
Nossa Opinião para Burnley x Liverpool
Acreditamos em um jogo com domínio do Liverpool, mas com o Burnley buscando surpreender em casa. Acreditamos em um jogo com gols, com o Liverpool levando a melhor.
Nosso palpite é: Vitória do Liverpool por 2 x 1.
Disclaimer de Jogo Responsável
🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.
⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas ou acesse [site de ajuda].
Burnley x Liverpool: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Burnley x Liverpool: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Burnley x Liverpool: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- V
- D
- E
- D
- D
- V
- V
Santos Vence
- E
- V
- E
- E
- D
- E
- D
- D
- D
- V
CF Montreal Vence
- V
- V
- E
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
Orlando City SC Vence
- E
- V
- D
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- V
Arouca Vence