Burnley x Lazio: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Burnley x Lazio: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Burnley e Lazio se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Turf Moor, em Burnley, Inglaterra. O duelo é parte da pré-temporada dos dois clubes e serve como preparação para o início das competições oficiais.

A Lazio busca consolidar o elenco para a Série A italiana, enquanto o Burnley tenta recuperar protagonismo após uma campanha que deu subida na última época.

Burnley x Lazio Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85 na Bet365







Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80 na Superbet







Dupla chance: Lazio ou empate – odd pagando 1.55 na Novibet





Com equipes de culturas táticas diferentes e elencos com boa capacidade ofensiva, o amistoso tem potencial para gols e equilíbrio.

Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85

A pré-temporada costuma favorecer jogos mais abertos. Os dois clubes devem utilizar formações ofensivas e rodar o elenco, o que naturalmente gera mais espaços.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80

Com ataques de qualidade e defesas em fase de testes, a aposta para ambos marcarem é uma das mais comuns em amistosos. O contexto do confronto favorece esse mercado.

Dupla chance: Lazio ou empate – odd pagando 1.55

Apesar de atuar fora de casa, a Lazio tem um elenco mais experiente e pode sair com um bom resultado. A proteção com o empate reforça a segurança do palpite.

Burnley x Lazio: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Burnley x Lazio