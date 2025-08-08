- D
Burnley x Lazio: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08
Burnley x Lazio: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Burnley e Lazio se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Turf Moor, em Burnley, Inglaterra. O duelo é parte da pré-temporada dos dois clubes e serve como preparação para o início das competições oficiais.
A Lazio busca consolidar o elenco para a Série A italiana, enquanto o Burnley tenta recuperar protagonismo após uma campanha que deu subida na última época.
Burnley x Lazio Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85 na Bet365
Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80 na Superbet
Dupla chance: Lazio ou empate – odd pagando 1.55 na Novibet
Com equipes de culturas táticas diferentes e elencos com boa capacidade ofensiva, o amistoso tem potencial para gols e equilíbrio.
Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85
A pré-temporada costuma favorecer jogos mais abertos. Os dois clubes devem utilizar formações ofensivas e rodar o elenco, o que naturalmente gera mais espaços.
Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80
Com ataques de qualidade e defesas em fase de testes, a aposta para ambos marcarem é uma das mais comuns em amistosos. O contexto do confronto favorece esse mercado.
Dupla chance: Lazio ou empate – odd pagando 1.55
Apesar de atuar fora de casa, a Lazio tem um elenco mais experiente e pode sair com um bom resultado. A proteção com o empate reforça a segurança do palpite.
Burnley x Lazio: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Burnley x Lazio
- ℹ️ Jogo: Burnley x Lazio pela Amistosos de Clubes
- 📅 Data: 9 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Turf Moor, Burnley, Inglaterra
Burnley x Lazio: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Burnley x Lazio: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
