Burnley
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Friendlies Clubs - World Wide
Lazio
  • V
  • D
  • V
  • D
  • E
Burnley x Lazio: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Burnley x Lazio: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Burnley e Lazio se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Turf Moor, em Burnley, Inglaterra. O duelo é parte da pré-temporada dos dois clubes e serve como preparação para o início das competições oficiais.


A Lazio busca consolidar o elenco para a Série A italiana, enquanto o Burnley tenta recuperar protagonismo após uma campanha que deu subida na última época.


Burnley x Lazio Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Mais de 2.5 golsodd pagando 1.85 na Bet365




  • Ambas marcam: Simodd pagando 1.80 na Superbet




  • Dupla chance: Lazio ou empateodd pagando 1.55 na Novibet




Com equipes de culturas táticas diferentes e elencos com boa capacidade ofensiva, o amistoso tem potencial para gols e equilíbrio.


Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85


A pré-temporada costuma favorecer jogos mais abertos. Os dois clubes devem utilizar formações ofensivas e rodar o elenco, o que naturalmente gera mais espaços.


Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80


Com ataques de qualidade e defesas em fase de testes, a aposta para ambos marcarem é uma das mais comuns em amistosos. O contexto do confronto favorece esse mercado.


Dupla chance: Lazio ou empate – odd pagando 1.55


Apesar de atuar fora de casa, a Lazio tem um elenco mais experiente e pode sair com um bom resultado. A proteção com o empate reforça a segurança do palpite.


Burnley x Lazio: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Burnley x Lazio



  • ℹ️ Jogo: Burnley x Lazio pela Amistosos de Clubes

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Turf Moor, Burnley, Inglaterra

Burnley x Lazio: Palpite do Dia

Lazio Vence
Superbet logo
2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Burnley x Lazio: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Burnley
Empate
Lazio

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

