Burkina Faso x República Centro-Africana: Onde Assistir, Palpite, Odds, 06/08 CHAN
Burkina Faso e República Centro-Africana: Palpite para o duelo de amanhã, 6 de agosto de 2025, às 15:00 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B do Campeonato das Nações Africanas (CHAN). A partida acontece no Estádio Nacional Benjamin Mkapa, em Dar es Salaam, na Tanzânia.
O duelo marca a estreia da República Centro-Africana no torneio. Já o Burkina Faso perdeu para a Tanzânia na rodada inaugural.
Burkina Faso x República Centro-Africana: Palpite do Dia
Mais de 2.5 gols no total - Odd pagando 2.77 na Esportes da Sorte
Este palpite sugere que haverá pelo menos três gols no jogo. Com Burkina Faso sendo o time com mais potencial ofensivo, é realista imaginar que eles marquem dois ou mais gols, e a República Centro-Africana pode contribuir com um. Porém, um placar mais elástico, como 3 a 0, já nos dá o ganho. É uma aposta que foge das odds mais baixas e que pode ser bastante lucrativa.
Burkina Faso x República Centro-Africana: Palpites Alternativos
- Burkina Faso para Vencer - Odd pagando 2.22 na Esportes da Sorte: A vitória de Burkina Faso é vista como o resultado mais provável. É um palpite direto e com uma cotação interessante para um risco relativamente baixo.
- Menos de 1.5 Gols no 1º Tempo - Odd pagando 1.23 na Esportes da Sorte: Geralmente, os jogos começam mais estudados, e os gols tendem a sair mais na segunda etapa. Esse é um palpite prudente para a primeira metade do jogo.
- Burkina Faso ou Empate - Odd pagando 1.28 na Esportes da Sorte: O mercado de Dupla Chance cobre dois dos três resultados possíveis, o que reduz bastante o risco. A cotação é mais baixa, mas a probabilidade de acerto é alta.
Burkina Faso x República Centro-Africana: Palpites com Odds Altas
- República Centro-Africana para vencer - Odd pagando 3.69 na Esportes da Sorte: Essa odd tem um valor significativamente alto para uma aposta simples. Apesar de Burkina Faso ser o favorito, a República Centro-Africana pode surpreender com uma tática defensiva sólida e explorar contra-ataques.
- Resultado Exato: 2x2 - Odd pagando 19.80 na Esportes da Sorte: Esse palpite é bastante arriscado, mas oferece um retorno enorme. Burkina Faso pode ter dificuldades na defesa, e a República Centro-Africana, mesmo não sendo a favorita, pode encontrar o caminho para o gol.
- Último Gol: Nenhum - Odd pagando 5.80 na Esportes da Sorte: Em alternativa, considere o cenário de um jogo que terminará em 0x0. Apesar de a expectativa ser de gols, as defesas podem prevalecer.
Burkina Faso x República Centro-Africana: Onde Assistir
O jogo pode ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.
Ficha Técnica
- Jogo: Burkina Faso x República Centro-Africana
- Competição: Campeonato das Nações Africanas (CHAN) 2025 - 2ª rodada do Grupo B
- Data: 6 de agosto de 2025, quarta-feira
- Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzânia
Burkina Faso x Central African Republic: Palpite do Dia
Burkina Faso x Central African Republic: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Jogo Responsável
O futebol é uma paixão que une as pessoas, e a emoção de torcer pelo seu time é incomparável. Ao apostar no jogo entre Burkina Faso x República Centro-Africana, lembre-se que o mais importante é a diversão.
Aposte com responsabilidade. Estabeleça um limite de gastos e o encare como uma forma de entretenimento, nunca como uma fonte de renda. O jogo deve ser um prazer, não uma preocupação. Se precisar de ajuda para controlar seus hábitos, procure suporte profissional.
Divirta-se com o jogo e aposte com responsabilidade!
