Burkina Faso
World Cup - Qualification Africa
Egypt
Burkina Faso x Egito Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo África

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
4 min

A Seleção de Burkina Faso recebe o Egito em um jogo decisivo pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, na terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 13h00 (horário de Brasília). A partida promete ser intensa, com as duas equipes buscando a vitória para se aproximarem da classificação.


O confronto coloca frente a frente duas seleções com histórico recente de jogos equilibrados. Burkina Faso e Egito entram em campo com o objetivo de somar pontos importantes para a tabela de classificação. Acompanhe a análise completa com dicas, odds e informações para suas apostas.


Vamos juntos conferir as melhores dicas e palpites para este jogo, além de onde assistir e tudo o que você precisa saber sobre a partida. Veja também os nossos melhores palpites para hoje dos jogos das Eliminatórias da Copa Mundo. 


Burkina Faso x Egito Palpite: 3 Melhores Palpites


Para te ajudar a apostar, preparamos três dicas com base na análise das equipes e nas estatísticas recentes. Confira!



  • 🎯 Vitória ou Empate Egito - Odd 1.75

  • 🎯 Ambos os times marcam: Sim - Odd 2.20

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.80


Com base nas análises e odds, preparamos uma lista com as melhores opções de apostas para você.


💰 Faso x Egito Palpites de Odds Baixas Burkina


Os palpites de baixo risco são apostas mais conservadoras, com boa probabilidade de acerto.



  • 🟢 Dupla Chance: Egito ou Empate - Odd 1.75 Risco: Baixo. Justificativa: O Egito tem um histórico recente favorável contra Burkina Faso e precisa da vitória para se manter na liderança do grupo.


⚖️ Palpites de Odds Médias Burkina Faso x Egito


Os palpites de risco médio oferecem uma boa relação entre risco e retorno.



  • 🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 2.20 Risco: Médio. Justificativa: As duas seleções têm um bom poder de fogo e costumam marcar gols em seus jogos.


🚀 Palpites de Odds Altas Burkina Faso x Egito


Os palpites de alto risco são apostas mais ousadas, com maior potencial de retorno.



  • 🔴 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.80 Risco: Alto. Justificativa: Os últimos jogos entre as seleções têm apresentado muitos gols, indicando um jogo aberto e com chances de ambos os lados.


Burkina Faso x Egito: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir a partida, as escalações e os detalhes do jogo.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Burkina Faso x Egito

  • Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo da África

  • Local: Stade du 4 Août

  • Transmissão: FIFA+ 


Como Burkina Faso e Egito Chegam Para o Confronto


Analisamos o momento de cada seleção para te ajudar a entender o que esperar da partida.


Burkina Faso e Egito se enfrentam em um momento importante das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A partida é crucial para ambas as equipes, que buscam garantir uma vaga na próxima fase. O jogo promete ser disputado e com muita emoção.


Últimos Jogos de Burkina Faso


Burkina Faso vem de resultados mistos, buscando se consolidar na competição. A equipe precisa mostrar força em casa e somar pontos importantes para se manter na briga pela classificação.



  • ✅ Djibouti 0 x 1 Burkina Faso - 05 de setembro de 2025

  • ❌ Burkina Faso 0 x 1 Madagascar - 16 de agosto de 2025

  • ❌ Mauritania 0 x 1 Burkina Faso - 13 de agosto de 2025

  • ✅ Burkina Faso 2 x 1 Central African Republic - 06 de agosto de 2025

  • ❌ Tanzania 0 x 1 Burkina Faso - 02 de agosto de 2025


Últimos Jogos do Egito


O Egito busca manter o bom desempenho na competição e garantir a sua vaga na próxima fase. A equipe tem um histórico recente de bons resultados e chega forte para o confronto.



  • ✅ Egito 3 x 0 Ethiopia - 05 de setembro de 2025

  • ✅ Egito 2 x 1 Sierra Leone - 25 de março de 2025

  • ✅ Ethiopia 1 x 2 Egito - 21 de março de 2025

  • ❌ Egito 0 x 1 South Africa - 09 de março de 2025

  • 🟡 South Africa 0 x 0 Egito - 02 de março de 2025


Nossa Opinião para Burkina Faso x Egito


A partida entre Burkina Faso e Egito promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. O Egito, com um histórico recente mais consistente, pode ter uma ligeira vantagem, mas Burkina Faso joga em casa e buscará surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com gols e com o Egito levando a melhor.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta. 

Burkina Faso x Egypt: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Benin - Lesotho
1
1.54
Mauritania - South Sudan
1
1.36
Malta - San Marino
1
1.25
Múltipla
2.62
x
Aposta
20
=
Ganhos
52.36
Apostar agora

Burkina Faso x Egypt: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Burkina Faso x Egypt: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Egypt
2 - 1
Burkina Faso
2017 Africa Cup of Nations
Burkina Faso
2 - 2
Egypt

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Burkina Faso
Empate
Egypt

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


Palpites

