Burkina Faso x Egito Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo África
A Seleção de Burkina Faso recebe o Egito em um jogo decisivo pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, na terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 13h00 (horário de Brasília). A partida promete ser intensa, com as duas equipes buscando a vitória para se aproximarem da classificação.
O confronto coloca frente a frente duas seleções com histórico recente de jogos equilibrados. Burkina Faso e Egito entram em campo com o objetivo de somar pontos importantes para a tabela de classificação. Acompanhe a análise completa com dicas, odds e informações para suas apostas.
Vamos juntos conferir as melhores dicas e palpites para este jogo, além de onde assistir e tudo o que você precisa saber sobre a partida. Veja também os nossos melhores palpites para hoje dos jogos das Eliminatórias da Copa Mundo.
Burkina Faso x Egito Palpite: 3 Melhores Palpites
Para te ajudar a apostar, preparamos três dicas com base na análise das equipes e nas estatísticas recentes. Confira!
- 🎯 Vitória ou Empate Egito - Odd 1.75
- 🎯 Ambos os times marcam: Sim - Odd 2.20
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.80
Com base nas análises e odds, preparamos uma lista com as melhores opções de apostas para você.
💰 Faso x Egito Palpites de Odds Baixas Burkina
Os palpites de baixo risco são apostas mais conservadoras, com boa probabilidade de acerto.
- 🟢 Dupla Chance: Egito ou Empate - Odd 1.75 Risco: Baixo. Justificativa: O Egito tem um histórico recente favorável contra Burkina Faso e precisa da vitória para se manter na liderança do grupo.
⚖️ Palpites de Odds Médias Burkina Faso x Egito
Os palpites de risco médio oferecem uma boa relação entre risco e retorno.
- 🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 2.20 Risco: Médio. Justificativa: As duas seleções têm um bom poder de fogo e costumam marcar gols em seus jogos.
🚀 Palpites de Odds Altas Burkina Faso x Egito
Os palpites de alto risco são apostas mais ousadas, com maior potencial de retorno.
- 🔴 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.80 Risco: Alto. Justificativa: Os últimos jogos entre as seleções têm apresentado muitos gols, indicando um jogo aberto e com chances de ambos os lados.
Burkina Faso x Egito: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir a partida, as escalações e os detalhes do jogo.
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Burkina Faso x Egito
- Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025
- Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo da África
- Local: Stade du 4 Août
- Transmissão: FIFA+
Como Burkina Faso e Egito Chegam Para o Confronto
Analisamos o momento de cada seleção para te ajudar a entender o que esperar da partida.
Burkina Faso e Egito se enfrentam em um momento importante das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A partida é crucial para ambas as equipes, que buscam garantir uma vaga na próxima fase. O jogo promete ser disputado e com muita emoção.
Últimos Jogos de Burkina Faso
Burkina Faso vem de resultados mistos, buscando se consolidar na competição. A equipe precisa mostrar força em casa e somar pontos importantes para se manter na briga pela classificação.
- ✅ Djibouti 0 x 1 Burkina Faso - 05 de setembro de 2025
- ❌ Burkina Faso 0 x 1 Madagascar - 16 de agosto de 2025
- ❌ Mauritania 0 x 1 Burkina Faso - 13 de agosto de 2025
- ✅ Burkina Faso 2 x 1 Central African Republic - 06 de agosto de 2025
- ❌ Tanzania 0 x 1 Burkina Faso - 02 de agosto de 2025
Últimos Jogos do Egito
O Egito busca manter o bom desempenho na competição e garantir a sua vaga na próxima fase. A equipe tem um histórico recente de bons resultados e chega forte para o confronto.
- ✅ Egito 3 x 0 Ethiopia - 05 de setembro de 2025
- ✅ Egito 2 x 1 Sierra Leone - 25 de março de 2025
- ✅ Ethiopia 1 x 2 Egito - 21 de março de 2025
- ❌ Egito 0 x 1 South Africa - 09 de março de 2025
- 🟡 South Africa 0 x 0 Egito - 02 de março de 2025
Nossa Opinião para Burkina Faso x Egito
A partida entre Burkina Faso e Egito promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. O Egito, com um histórico recente mais consistente, pode ter uma ligeira vantagem, mas Burkina Faso joga em casa e buscará surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com gols e com o Egito levando a melhor.
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
Burkina Faso x Egypt: Palpite do Dia
Burkina Faso x Egypt: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Burkina Faso x Egypt: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.
