Burgos x Valladolid: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Confira os melhores palpites Burgos x Valladolid com odds altas e palpite placar exato. O duelo amistoso acontece neste sábado (09), às 07h00 (horário de Brasília), no Estádio El Plantio, em Burgos, Espanha.

O confronto coloca frente a frente duas equipes da 2.ª divisão espanhola na última temporada, mas que têm expectativas diferentes para 2025/26. O Burgos aposta na força em casa para surpreender, enquanto o Valladolid chega como ligeiro favorito, segundo as casas de apostas.

Neste palpite, você encontrará as melhores análises, prognósticos e odds para mercados como resultado final, gols e placar exato.

Burgos x Valladolid Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Dupla Hipótese - Burgos ou Empate - odd 1.43

Dupla Hipótese - Burgos ou Empate - odd

🎯 Palpite: Mais de 2.0 gols no total - odd 1.48

Mais de 2.0 gols no total - odd

🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.75



O palpite do dia vai para o mercado de ambos marcam, considerando que as duas equipes têm médias ofensivas boas em amistosos de pré-temporada, mas também mostram fragilidades defensivas. O Valladolid, mesmo favorito, deve sofrer pressão no início, enquanto o Burgos costuma se aproveitar do fator casa para criar chances.

🚀 Burgos x Valladolid Palpite com odds altas



🔵 Palpite: Burgos vence e ambos marcam - odd 5.31

Burgos vence e ambos marcam - odd

🟢 Palpite: Placar exato 2x1 Burgos - odd 10.10

Placar exato 2x1 Burgos - odd

🟡 Palpite: Intervalo/Final Empate - Burgos - odd 6.38



Essas apostas combinam risco e retorno elevado, ideais para quem busca odds entre 8.00 e 20.00. O cenário de vitória apertada do Burgos não é improvável, considerando que amistosos costumam ter mais espaço para gols e rotações táticas.

Superpalpite: Placar Exato Burgos x Valladolid

🔥 Placar exato 1x0 Valladolid – odd 8.43

Esse superpalpite parte da análise de que o Valladolid tem elenco superior e pode aproveitar melhor as chances criadas, mesmo que o Burgos crie dificuldades defensivas. O placar magro, porém, é plausível dado que os amistosos geralmente têm ritmo mais cadenciado no início da temporada.

Informações do Jogo: Burgos x Valladolid: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Burgos x Valladolid - Amistoso



📅 Data: 09/08/2025



⏰ Horário: 07h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: El Plantio, Burgos (ESP)



📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada



As apostas de futebol oferecem diversas opções de mercado para este duelo.

📺 Onde Assistir Burgos x Valladolid

Até o momento, não há transmissão oficial confirmada para o Brasil. Em algumas casas de apostas, como Bet365, pode haver streaming do amistoso mediante login e conta verificada.

Como Burgos e Valladolid Chegam Para o Confronto

O Burgos encerrou a última temporada da LaLiga 2 no meio da tabela, com campanha marcada pela força em casa e dificuldades longe de seus domínios. A pré-temporada vem sendo usada para testar formações ofensivas, com destaque para jovens atacantes promovidos da base. Não há baixas significativas por lesão, e a equipe contará com força máxima.

O Valladolid, por sua vez, brigou pelo acesso até as rodadas finais da última LaLiga 2, mas acabou ficando de fora dos playoffs. O time manteve boa parte do elenco e fez contratações pontuais para fortalecer o setor ofensivo. Em amistosos, o técnico tem utilizado um esquema mais agressivo, o que aumenta a expectativa por gols neste confronto.