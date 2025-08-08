Assine UOL
Burgos
  • V
  • V
  • E
  • D
  • D
Friendlies Clubs - World Wide
Valladolid
  • E
  • D
  • V
  • V
  • D
Burgos x Valladolid: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites Burgos x Valladolid com odds altas e palpite placar exato. O duelo amistoso acontece neste sábado (09), às 07h00 (horário de Brasília), no Estádio El Plantio, em Burgos, Espanha.


O confronto coloca frente a frente duas equipes da 2.ª divisão espanhola na última temporada, mas que têm expectativas diferentes para 2025/26. O Burgos aposta na força em casa para surpreender, enquanto o Valladolid chega como ligeiro favorito, segundo as casas de apostas.


Neste palpite, você encontrará as melhores análises, prognósticos e odds para mercados como resultado final, gols e placar exato. 


Burgos x Valladolid Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese - Burgos ou Empate - odd 1.43

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.0 gols no total - odd 1.48

  • 🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.75


O palpite do dia vai para o mercado de ambos marcam, considerando que as duas equipes têm médias ofensivas boas em amistosos de pré-temporada, mas também mostram fragilidades defensivas. O Valladolid, mesmo favorito, deve sofrer pressão no início, enquanto o Burgos costuma se aproveitar do fator casa para criar chances.


🚀 Burgos x Valladolid Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Burgos vence e ambos marcam - odd 5.31

  • 🟢 Palpite: Placar exato 2x1 Burgos - odd 10.10

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Empate - Burgos - odd 6.38


Essas apostas combinam risco e retorno elevado, ideais para quem busca odds entre 8.00 e 20.00. O cenário de vitória apertada do Burgos não é improvável, considerando que amistosos costumam ter mais espaço para gols e rotações táticas.


Superpalpite: Placar Exato Burgos x Valladolid


🔥 Placar exato 1x0 Valladolid – odd 8.43


Esse superpalpite parte da análise de que o Valladolid tem elenco superior e pode aproveitar melhor as chances criadas, mesmo que o Burgos crie dificuldades defensivas. O placar magro, porém, é plausível dado que os amistosos geralmente têm ritmo mais cadenciado no início da temporada.


Informações do Jogo: Burgos x Valladolid: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Burgos x Valladolid - Amistoso

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 07h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: El Plantio, Burgos (ESP)

  • 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


As apostas de futebol oferecem diversas opções de mercado para este duelo. Confira outros jogos e prognósticos acessando nosso palpite de futebol para hoje.


📺 Onde Assistir Burgos x Valladolid


Até o momento, não há transmissão oficial confirmada para o Brasil. Em algumas casas de apostas, como Bet365, pode haver streaming do amistoso mediante login e conta verificada.


Como Burgos e Valladolid Chegam Para o Confronto


O Burgos encerrou a última temporada da LaLiga 2 no meio da tabela, com campanha marcada pela força em casa e dificuldades longe de seus domínios. A pré-temporada vem sendo usada para testar formações ofensivas, com destaque para jovens atacantes promovidos da base. Não há baixas significativas por lesão, e a equipe contará com força máxima.


Valladolid, por sua vez, brigou pelo acesso até as rodadas finais da última LaLiga 2, mas acabou ficando de fora dos playoffs. O time manteve boa parte do elenco e fez contratações pontuais para fortalecer o setor ofensivo. Em amistosos, o técnico tem utilizado um esquema mais agressivo, o que aumenta a expectativa por gols neste confronto.

Burgos x Valladolid: Palpite do Dia

Burgos x Valladolid: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Burgos x Valladolid: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 Segunda División
Burgos
0 - 0
Valladolid
2024 Friendlies Clubs
Valladolid
1 - 1
Burgos
2023 Segunda División
Burgos
1 - 0
Valladolid
2023 Segunda División
Valladolid
3 - 0
Burgos
2022 Friendlies Clubs
Burgos
0 - 0
Valladolid

Jogo Responsável


Apostar pode ser divertido, mas é essencial manter o controle. Defina um valor que esteja disposto a investir e nunca ultrapasse esse limite.


Se sentir que está perdendo o controle, pare e busque ajuda. Respeite sempre o Jogo Responsável.

