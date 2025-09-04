- D
Bulgária x Espanha: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)
Bulgária x Espanha: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo E das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Vasil Levski, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+.
O confronto coloca frente a frente a poderosa seleção da Espanha, uma das grandes favoritas do grupo, e a equipe da Bulgária, que joga em casa para tentar um resultado histórico. A partida é crucial para a Espanha, que busca se isolar na liderança, enquanto a Bulgária joga pela honra diante de sua torcida.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Bulgária x Espanha Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Espanha Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 1.74 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 3.5 gols, odd pagando 2.32 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Espanha 3 a 0, odd pagando 4.80 na Betnacional
Para as apostas em Bulgária x Espanha, indicamos esses três palpites com base na enorme disparidade técnica entre as seleções e no poderio ofensivo espanhol.
🔥 Palpite 1. Espanha Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 1.74
A odd para a vitória da Espanha (1.10) é muito baixa. Uma alternativa com muito mais valor é apostar que a equipe espanhola marcará pelo menos três gols.
A Espanha tem um dos melhores ataques do mundo e enfrenta uma defesa muito frágil. A tendência é de um domínio completo e muitos gols para os visitantes.
⚡ Palpite 2. Mais de 3.5 gols, odd pagando 2.32
Os jogos da Espanha têm sido sinônimo de muitos gols. Com um ataque que marcou 5, 3 e 4 gols em seus jogos recentes, a chance de uma nova goleada é grande.
Este mercado, que aposta em um total de quatro ou mais gols na partida, oferece uma odd excelente e é perfeitamente plausível dado o cenário.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Espanha 3 a 0, odd pagando 4.80
Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 3 a 0 para a Espanha é uma das opções mais prováveis e bem pagas.
Este resultado reflete a superioridade total da equipe espanhola, que deve vencer com autoridade e sem ser vazada pela limitada seleção da Bulgária.
Bulgária x Espanha: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir à Bulgária x Espanha ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta quinta-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Bulgária x Espanha - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 04/09/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Nacional Vasil Levski, Sófia
- 📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+
Bulgária x Espanha: Últimos jogos entre os times
Não existem confrontos diretos entre as duas equipes nos últimos três anos.
Bulgária x Espanha: Quem Ganha? Melhores Odds
A Espanha é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 90,9%. A seleção da casa, Bulgária, é a grande zebra com apenas 4,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 12,8%.
- 🏆 Bulgária vence, odd 23.00 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 7.80 na Superbet
- 👀 Espanha vence, odd 1.10 na F12.bet
Bulgaria x Spain: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Bulgaria x Spain: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bulgaria x Spain: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
