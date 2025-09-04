Assine UOL
Bulgaria
  • D
  • E
  • D
  • D
  • E
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Stadion Vasil Levski
Spain
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
19
x
10
2
1.11
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
24
x
10.25
2
1.09
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
25
x
9.2
2
1.07
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
28
x
11
2
1.09
Apostar agora
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 13:31

Bulgária x Espanha: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Bulgária x Espanha: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo E das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Vasil Levski, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+.


O confronto coloca frente a frente a poderosa seleção da Espanha, uma das grandes favoritas do grupo, e a equipe da Bulgária, que joga em casa para tentar um resultado histórico. A partida é crucial para a Espanha, que busca se isolar na liderança, enquanto a Bulgária joga pela honra diante de sua torcida.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Bulgária x Espanha Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Espanha Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 1.74 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 3.5 gols, odd pagando 2.32 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Espanha 3 a 0, odd pagando 4.80 na Betnacional


Para as apostas em Bulgária x Espanha, indicamos esses três palpites com base na enorme disparidade técnica entre as seleções e no poderio ofensivo espanhol.


🔥 Palpite 1. Espanha Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 1.74


A odd para a vitória da Espanha (1.10) é muito baixa. Uma alternativa com muito mais valor é apostar que a equipe espanhola marcará pelo menos três gols.


A Espanha tem um dos melhores ataques do mundo e enfrenta uma defesa muito frágil. A tendência é de um domínio completo e muitos gols para os visitantes.


⚡ Palpite 2. Mais de 3.5 gols, odd pagando 2.32


Os jogos da Espanha têm sido sinônimo de muitos gols. Com um ataque que marcou 5, 3 e 4 gols em seus jogos recentes, a chance de uma nova goleada é grande.


Este mercado, que aposta em um total de quatro ou mais gols na partida, oferece uma odd excelente e é perfeitamente plausível dado o cenário.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Espanha 3 a 0, odd pagando 4.80


Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 3 a 0 para a Espanha é uma das opções mais prováveis e bem pagas.


Este resultado reflete a superioridade total da equipe espanhola, que deve vencer com autoridade e sem ser vazada pela limitada seleção da Bulgária.


Bulgária x Espanha: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Bulgária x Espanha ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Bulgária x Espanha - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional Vasil Levski, Sófia

  • 📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+


Bulgária x Espanha: Últimos jogos entre os times


Não existem confrontos diretos entre as duas equipes nos últimos três anos.


Bulgária x Espanha: Quem Ganha? Melhores Odds


A Espanha é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 90,9%. A seleção da casa, Bulgária, é a grande zebra com apenas 4,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 12,8%.



  • 🏆 Bulgária vence, odd 23.00 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 7.80 na Superbet

  • 👀 Espanha vence, odd 1.10 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Bulgaria x Spain: Palpite do Dia

Spain Vence
Superbet logo
1.09
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Iceland - Azerbaijan
1
1.47
Uganda - Mozambique
1
1.85
Moldova - Israel
2
1.58
Múltipla
4.30
x
Aposta
20
=
Ganhos
85.94
Apostar agora

Bulgaria x Spain: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bulgaria x Spain: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Spain
0 - 0
Bulgaria

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bulgaria
Empate
Spain

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Nigeria
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V
-
Rwanda
  • D
  • E
  • D
  • V
  • D

Nigeria Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Armenia
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Portugal
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Portugal Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte