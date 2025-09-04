Bulgária x Espanha: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Bulgária x Espanha: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo E das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Vasil Levski, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+.

O confronto coloca frente a frente a poderosa seleção da Espanha, uma das grandes favoritas do grupo, e a equipe da Bulgária, que joga em casa para tentar um resultado histórico. A partida é crucial para a Espanha, que busca se isolar na liderança, enquanto a Bulgária joga pela honra diante de sua torcida.

Bulgária x Espanha Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Espanha Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 1.74 na Superbet



⚡ Palpite 2. Mais de 3.5 gols, odd pagando 2.32 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: Espanha 3 a 0, odd pagando 4.80 na Betnacional



Para as apostas em Bulgária x Espanha, indicamos esses três palpites com base na enorme disparidade técnica entre as seleções e no poderio ofensivo espanhol.

🔥 Palpite 1. Espanha Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 1.74

A odd para a vitória da Espanha (1.10) é muito baixa. Uma alternativa com muito mais valor é apostar que a equipe espanhola marcará pelo menos três gols.

A Espanha tem um dos melhores ataques do mundo e enfrenta uma defesa muito frágil. A tendência é de um domínio completo e muitos gols para os visitantes.

⚡ Palpite 2. Mais de 3.5 gols, odd pagando 2.32

Os jogos da Espanha têm sido sinônimo de muitos gols. Com um ataque que marcou 5, 3 e 4 gols em seus jogos recentes, a chance de uma nova goleada é grande.

Este mercado, que aposta em um total de quatro ou mais gols na partida, oferece uma odd excelente e é perfeitamente plausível dado o cenário.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: Espanha 3 a 0, odd pagando 4.80

Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 3 a 0 para a Espanha é uma das opções mais prováveis e bem pagas.

Este resultado reflete a superioridade total da equipe espanhola, que deve vencer com autoridade e sem ser vazada pela limitada seleção da Bulgária.

Bulgária x Espanha: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Bulgária x Espanha ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta quinta-feira.

⚽️ Confronto: Bulgária x Espanha - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

📅 Data: 04/09/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Nacional Vasil Levski, Sófia

📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+



Bulgária x Espanha: Últimos jogos entre os times

Não existem confrontos diretos entre as duas equipes nos últimos três anos.

Bulgária x Espanha: Quem Ganha? Melhores Odds

A Espanha é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 90,9%. A seleção da casa, Bulgária, é a grande zebra com apenas 4,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 12,8%.