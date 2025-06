Bryne x Ham-Kam: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Eliteserien - 29/06

Bryne x Ham-Kam: confira os palpites para o jogo que ocorre no Bryne Stadion, em Bryne, no domingo, 29/06, às 12h00 (horário de Brasília), pela Eliteserien da Noruega.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Bryne x Ham-Kam: Palpites – Eliteserien



Palpite 1 – Ambas as equipes marcam (BTTS)

Ambos os times marcaram em 50‑67% das últimas partidas. Bryne balançou as redes em metade dos jogos recentes, e Ham‑Kam anotou em 67%. Histórico aponta tendência de gols dos dois lados.

Palpite 2 – Mais de 2,5 gols

Metade dos confrontos do Bryne terminam com Over 2,5 gols, enquanto Ham‑Kam teve esse desfecho em 67% dos jogos. Média de ~3 gols por partida reforça o cenário ofensivo.

Palpite 3 – Resultado Final: Bryne vence

Bryne venceu 3 dos últimos 5 e apresenta média de 1,67 gols marcados por partida em casa. Fora, Ham‑Kam sofre cerca de 1,83 gols por partida, reforçando favoritismo do mandante.

Bryne x Ham-Kam – Onde Assistir

Bryne x Ham-Kam se enfrentam no domingo, 29/06, às 12h00 (horário de Brasília), no Bryne Stadion, em Bryne (Noruega).

Transmissão: sem TV aberta ou fechada no Brasil; disponível via streaming em casas de apostas com sinal ao vivo.