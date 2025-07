Brusque x Retrô: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série C 2025 (20/07)

Brusque e Retrô se enfrentam neste domingo, 20/07, em duelo válido pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 19h, no Estádio Augusto Bauer, e terá transmissão ao vivo pelo SportyNet+ (antigo Nosso Futebol).

O Brusque chega com ânimo renovado após anunciar novo treinador e comissão técnica. A mudança já surtiu efeito: o time venceu o Maringá fora de casa e busca agora embalar uma reação. Do outro lado, o Retrô amarga a lanterna, com apenas 9 pontos conquistados em 12 partidas e ainda sem vencer fora de casa.

Confira nosso palpite de Brusque x Retrô, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações para este sábado.

Brusque x Retrô Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Mais de 2.5 gols na partida – odd pagando 2.72 na Superbet



Handicap Asiático -0.75 – odd pagando 2.27 na Superbet



Mais de 8 escanteios no jogo – odd pagando 1.85 na Bet365



Para as apostas em Brusque x Retrô, separamos três palpites baseados nas estatísticas recentes dos dois clubes. A tendência é de um jogo movimentado, principalmente pelo desespero do Retrô e pelo fator casa do Brusque.

Mais de 2.5 gols na partida – odd pagando 2.72

Mesmo ocupando posições distintas, Brusque e Retrô têm protagonizado jogos com boa quantidade de gols. O time da casa marcou em 4 dos últimos 5 jogos, e o Retrô sofreu ao menos dois gols em quatro dos últimos seis compromissos.



Brusque marcou 4 gols nos dois últimos jogos.



O Retrô tem a defesa mais vazada da Série C com 21 gols sofridos.



Handicap Asiático -0.75 – odd pagando 2.27

Este palpite sugere uma vitória do Brusque por dois ou mais gols de diferença. Se o Brusque, que é amplamente superior, vencer por um gol de diferença, metade da aposta é vencida e outra metade reembolsada.

Mais de 8 escanteios no jogo – odd pagando 1.85

Jogando em casa, o Brusque costuma pressionar desde o início. Contra um time mais frágil como o Retrô, a tendência é que essa pressão gere escanteios. Além disso, o time visitante cede muitos tiros de canto por não conseguir manter a posse de bola.



Média de 5.4 escanteios a favor do Brusque em casa.



Retrô sofreu mais de 4 escanteios em 7 dos últimos 8 jogos.



Brusque x Retrô – Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir ao jogo Brusque x Retrô ao vivo no SportyNet+. A transmissão começa pouco antes das 19h deste domingo, diretamente do Estádio Augusto Bauer, em Brusque.

Tudo o que você precisa saber de Brusque x Retrô:



⚽️ Confronto: Brusque x Retrô – Brasileirão Série C 2025



📅 Data: 20/07/2025



⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque



📺 Onde vai passar Brusque x Retrô: SportyNet+



Brusque x Retrô – Últimos jogos Entre Os Times



Este será o primeiro confronto oficial entre Brusque e Retrô pelas divisões do Campeonato Brasileiro.



Brusque x Retrô: Quem Ganha? – Melhores Odds

O Brusque tem 50% de chance de vitória neste sábado, segundo as odds. O fator casa, a mudança no comando técnico e o momento ruim do Retrô tornam o time catarinense favorito para o duelo.



Brusque vence – Odd de @2.00 na Superbet



Empate – Odd de @2.92 na Superbet



Retrô vence – Odd de @4.20 na Superbet



