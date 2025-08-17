Brusque x Londrina: Palpite Odds Altas +8, +9, Onde Assistir, Série C, 17/08

Brusque x Londrina: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no domingo (17/08), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Augusto Bauer, em Brusque, e terá transmissão da SportyNet.

O Brusque entra em campo já classificado e com a moral lá em cima, por ser o líder isolado da competição e estar com 100% de aproveitamento em casa. O Londrina, em uma posição delicada, precisa urgentemente de pontos para continuar com chances de entrar no G8.

Brusque x Londrina Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - Brusque - odd 1.40

🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.83

🎯 Palpite: Empate Anula a Aposta - Brusque - odd 1.14



O Brusque tem uma campanha impecável como mandante, com oito vitórias em oito jogos, e um ataque muito eficiente, que tem média de 2.125 gols por partida. O time também tem uma defesa sólida, que sofreu apenas 0.25 gols por jogo em casa. A diferença técnica entre as equipes é grande e o fator casa é um grande trunfo para o Brusque.

Palpites Alternativos Brusque x Londrina



🎯 Palpite: Resultado Exato - 3 a 0 - odd 9.00

🎯 Palpite: Resultado Exato no Intervalo - 1 a 0 - odd 3.50

🎯 Palpite: Total de Cartões (Menos de 4.5) - odd 1.90



Apesar do Londrina ter uma boa defesa fora de casa, o ataque do Brusque é o mais potente da Série C. A expectativa é que o time da casa abra o placar no primeiro tempo, mas sem um festival de cartões, já que a partida não é um clássico. A tendência é de um placar com uma vantagem considerável para o Brusque.

💰 Brusque x Londrina: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Resultado Final - Brusque - odd 1.40

🟢 Palpite: Dupla Chance - Brusque ou Empate (1X) - odd 1.10

🟡 Palpite: Empate Anula a Aposta - Brusque - odd 1.14



⚖️ Brusque x Londrina: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.83

🟢 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Brusque - odd 2.15

🟡 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66



🚀 Brusque x Londrina: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Resultado Exato - 3 a 0 - odd 9.00

🟢 Palpite: Resultado Exato - 2 a 1 - odd 8.00

🟡 Palpite: Resultado no Intervalo / Final - 1/1 - odd 2.05



Brusque x Londrina: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Brusque e Londrina é uma batalha por objetivos opostos. Enquanto o Brusque busca manter a sua invencibilidade em casa e a liderança, o Londrina luta para se manter vivo na competição. A partida terá transmissão da SportyNet.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Brusque x Londrina - Série C



📅 Data: 17/08/2025



⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque



📺 Transmissão: SportyNet



Como Brusque e Londrina Chegam Para o Confronto

O Brusque é o grande destaque da Série C, líder isolado com 36 pontos e um retrospecto invejável em casa, com 100% de aproveitamento. O time tem o ataque mais letal da competição. Por já estar classificado, pode haver um rodízio de jogadores, mas o foco é manter o ritmo e a moral da equipe.

O Londrina chega em uma situação de pressão, na 11ª posição, e precisa da vitória para se aproximar do G8. Apesar da fase ruim na competição, o time tem um retrospecto favorável contra o Brusque, tendo vencido o último confronto. No entanto, o desempenho do time fora de casa é bem mais fraco.