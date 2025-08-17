Assine UOL
Brusque
Serie C - Brazil
Estádio Augusto Bauer
Londrina
Odds atualizadas a 17.08.2025 às 07:01

Brusque x Londrina: Palpite Odds Altas +8, +9, Onde Assistir, Série C, 17/08

Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Brusque x Londrina: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no domingo (17/08), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Augusto Bauer, em Brusque, e terá transmissão da SportyNet.


O Brusque entra em campo já classificado e com a moral lá em cima, por ser o líder isolado da competição e estar com 100% de aproveitamento em casa. O Londrina, em uma posição delicada, precisa urgentemente de pontos para continuar com chances de entrar no G8.


Brusque x Londrina Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Brusque - odd 1.40

  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.83

  • 🎯 Palpite: Empate Anula a Aposta - Brusque - odd 1.14


O Brusque tem uma campanha impecável como mandante, com oito vitórias em oito jogos, e um ataque muito eficiente, que tem média de 2.125 gols por partida. O time também tem uma defesa sólida, que sofreu apenas 0.25 gols por jogo em casa. A diferença técnica entre as equipes é grande e o fator casa é um grande trunfo para o Brusque.


Palpites Alternativos Brusque x Londrina



  • 🎯 Palpite: Resultado Exato - 3 a 0 - odd 9.00

  • 🎯 Palpite: Resultado Exato no Intervalo - 1 a 0 - odd 3.50

  • 🎯 Palpite: Total de Cartões (Menos de 4.5) - odd 1.90


Apesar do Londrina ter uma boa defesa fora de casa, o ataque do Brusque é o mais potente da Série C. A expectativa é que o time da casa abra o placar no primeiro tempo, mas sem um festival de cartões, já que a partida não é um clássico. A tendência é de um placar com uma vantagem considerável para o Brusque.


💰 Brusque x Londrina: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Resultado Final - Brusque - odd 1.40

  • 🟢 Palpite: Dupla Chance - Brusque ou Empate (1X) - odd 1.10

  • 🟡 Palpite: Empate Anula a Aposta - Brusque - odd 1.14


⚖️ Brusque x Londrina: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.83

  • 🟢 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Brusque - odd 2.15

  • 🟡 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66


🚀 Brusque x Londrina: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Resultado Exato - 3 a 0 - odd 9.00

  • 🟢 Palpite: Resultado Exato - 2 a 1 - odd 8.00

  • 🟡 Palpite: Resultado no Intervalo / Final - 1/1 - odd 2.05


Brusque x Londrina: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Brusque e Londrina é uma batalha por objetivos opostos. Enquanto o Brusque busca manter a sua invencibilidade em casa e a liderança, o Londrina luta para se manter vivo na competição. A partida terá transmissão da SportyNet.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Brusque x Londrina - Série C

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque

  • 📺 Transmissão: SportyNet


Como Brusque e Londrina Chegam Para o Confronto


O Brusque é o grande destaque da Série C, líder isolado com 36 pontos e um retrospecto invejável em casa, com 100% de aproveitamento. O time tem o ataque mais letal da competição. Por já estar classificado, pode haver um rodízio de jogadores, mas o foco é manter o ritmo e a moral da equipe.


O Londrina chega em uma situação de pressão, na 11ª posição, e precisa da vitória para se aproximar do G8. Apesar da fase ruim na competição, o time tem um retrospecto favorável contra o Brusque, tendo vencido o último confronto. No entanto, o desempenho do time fora de casa é bem mais fraco.

Brusque x Londrina: Palpite do Dia

Londrina Vence
Superbet logo
2.95
Brusque x Londrina: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Brusque x Londrina: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2022 Serie B
Brusque
0 - 1
Londrina
2022 Serie B
Londrina
2 - 1
Brusque
2021 Serie B
Brusque
0 - 0
Londrina
2021 Serie B
Londrina
0 - 1
Brusque
2020 Serie C
Londrina
2 - 1
Brusque

UOL - Admin

Palpites