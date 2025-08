Brusque x Itabaiana, Prognóstico, Odds Exatas e Palpite / Série C (04-08-2025)

Brusque x Itabaiana: Confira detalhes e o palpite pela Série C. Veja aqui os melhores prognósticos da partida e também onde assistir ao jogo.

Brusque e Itabaiana se enfrentam nesta segunda-feira, 04/08, em partida válida pela 15ª rodada da Série C 2025. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, e terá transmissão da DAZN e CBF TV.

O Brusque aparece em sexto lugar, com 21 pontos, enquanto o Itabaiana ocupa a 17ª posição, com 14 pontos. Os dois vêm de vitória na rodada passada e lutam para embalar na competição.

Aqui você encontra nosso prognóstico, odds, escalações prováveis e palpite para Brusque x Itabaiana.

Brusque x Itabaiana: Odds Exatas e Melhor Palpite



Palpite 1. Vitória do Brusque - odd pagando 1.70 na Betnacional

Vitória do Brusque - na Betnacional

Palpite 2. Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.80 na Superbet

Ambas equipes marcam: Não - na Superbet

Palpite 3. Total de gols no 1º tempo: Menos de 1.5 - odd pagando 1.50 na bet365



Para as apostas em Brusque x Itabaiana, sugerimos esses três palpites com base nas estatísticas da Série C 2025.

Palpite 1. Vitória do Brusque - odd pagando 1.70

O Brusque venceu 2 dos últimos 5 jogos e encara um Itabaiana que não venceu fora de casa nos últimos 10 jogos na Série C. Jogando no Augusto Bauer, o time catarinense tem desempenho mais sólido e costuma marcar primeiro em 43% dos jogos.

A tendência é de um jogo de imposição do Brusque, que busca consolidar sua posição no G-8.

Palpite 2. Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.80

O Itabaiana não marcou gols em 80% das partidas fora de casa. Além disso, o Brusque conseguiu sair de campo sem sofrer gols em metade de seus jogos recentes.

A média de gols combinados entre os dois times gira em torno de 2, reforçando a expectativa de um placar mais controlado.

Palpite 3. Total de gols no 1º tempo: Menos de 1.5 - odd pagando 1.50

A média de gols nos primeiros tempos dos jogos dessas equipes é baixa. O Brusque, por exemplo, tem 43% de empates em 0-0 ao intervalo jogando em casa.

É provável que o jogo demore para se abrir, o que valoriza esse mercado.

Leia mais: O que são odds nas apostas: Aprenda o significado, tipos e como calcular

Brusque x Itabaiana - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Brusque x Itabaiana na DAZN e CBF TV. A partida está marcada para às 16h00, desta segunda-feira, no Estádio Augusto Bauer.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Brusque x Itabaiana - Série C

Brusque x Itabaiana - Série C

📅 Data: 04/08/2025

04/08/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque

Estádio Augusto Bauer, Brusque

📺 Onde vai passar: DAZN e CBF TV



Brusque x Itabaiana: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Brusque tem cerca de 59% de probabilidade de vitória, considerando a odd de 1.70.



Brusque vence - Odd de 1.70 na Betnacional

- Odd de 1.70 na Betnacional

Empate - Odd de 3.30 na Superbet

- Odd de 3.30 na Superbet

Itabaiana vence - Odd de 4.50 na bet365



Super Palpite Brusque x Itabaiana

💎 Brusque vence + Ambas equipes marcam: Não (Odd 2.60)

Aposte na vitória do time da casa com um placar controlado.

Risco moderado, ideal para quem busca retorno sem exposição exagerada.

Brusque x Itabaiana - Escalações Prováveis

Provável escalação do Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Jhanpol Torres, Éverton Alemão, Ítalo (Alex Ruan); Alex Paulino, Bernardo; Diego Mathias, Thomaz, Guilherme Pira; Olávio.

Provável escalação do Itabaiana: Léo Souza (Jefferson); Pedro Belém, Gustavo Fagundes, Fredson e Kauan; Coppetti, Karl (Gustavo Crecci) e Vini Locatelli (Fabrício); Leilson, João Vitor e David.

As escalações são previsões com base em últimas partidas. Até o apito inicial, pode haver mudanças.