Brusque x CSA: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Escalações, Série C, 30/08

Brusque x CSA: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, com transmissão no canal SportyNet.

O jogo é o último da primeira fase da Série C e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam pela classificação. O Brusque vem numa posição favorável para a próxima fase, enquanto o CSA precisa de uma combinação de resultados para se classificar. Se o Brusque vencer, pode encostar no G4 da competição.

Brusque x CSA: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.55

- odd 1.55

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.53

- odd 1.53

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.70



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na importância do jogo para as duas equipes. O Brusque tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1 gol por jogo), e o CSA tem uma média de 0.8 gols marcados por jogo. Com a necessidade de vitória, a partida pode ser mais focada na defesa, o que pode levar a um resultado de poucos gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Brusque x CSA



🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 4.77

- odd 4.77

🎯 Palpite: Brusque - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.91

- odd 2.91

🎯 Palpite: Faixa De Gols: 0-1 - odd 2.21



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

💰 Brusque x CSA: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Brusque Ou Empate - odd 1.23

- odd 1.23

🟢 Palpite: Brusque Anula Aposta - odd 1.47

- odd 1.47

🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.55



⚖️ Brusque x CSA: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Empate - odd 2.80

- odd 2.80

🟢 Palpite: Brusque E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 2.88

- odd 2.88

🟡 Palpite: Brusque / Brusque (Intervalo / Final do Jogo) - odd 3.39



🚀 Brusque x CSA: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 5.16

- odd 5.16

🟢 Palpite: CSA E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.00

- odd 5.00

🟡 Palpite: Brusque E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 5.98



Brusque x CSA: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Brusque e CSA é o último da primeira fase da Série C. A partida é crucial para ambos os times, já que o Brusque busca a classificação e o CSA luta para se manter vivo na competição. O jogo promete ser tenso, com ambos os times precisando de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Brusque x CSA - Série C

- Série C

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque



📺 Transmissão: SportyNet



Como Brusque e CSA Chegam Para o Confronto

O Brusque chega para a partida na 7ª colocação, com 25 pontos em 18 jogos, mostrando uma boa fase no campeonato. O time vem de uma sequência de uma vitória seguida. Em casa, o Brusque tem um histórico de três vitórias, dois empates e quatro derrotas. O time tem uma média de 1 gol marcado e 1.1 gols sofridos por jogo.

O CSA está na 14ª posição da tabela, com 22 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade de pontuar para se classificar. O time vem de uma sequência de duas derrotas seguidas e não vence há cinco jogos. O desempenho do CSA fora de casa é ruim, com uma vitória, três empates e quatro derrotas.