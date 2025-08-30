Assine UOL
Brusque
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V
Serie C - Brazil
Estádio Augusto Bauer
CSA
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.03
x
3.05
2
3.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.17
x
2.9
2
3.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 02:14

Brusque x CSA: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Escalações, Série C, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Brusque x CSA: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, com transmissão no canal SportyNet.


O jogo é o último da primeira fase da Série C e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam pela classificação. O Brusque vem numa posição favorável para a próxima fase, enquanto o CSA precisa de uma combinação de resultados para se classificar. Se o Brusque vencer, pode encostar no G4 da competição.


Brusque x CSA: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.55

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.53

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.70


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na importância do jogo para as duas equipes. O Brusque tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1 gol por jogo), e o CSA tem uma média de 0.8 gols marcados por jogo. Com a necessidade de vitória, a partida pode ser mais focada na defesa, o que pode levar a um resultado de poucos gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Brusque x CSA



  • 🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 4.77

  • 🎯 Palpite: Brusque - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.91

  • 🎯 Palpite: Faixa De Gols: 0-1 - odd 2.21


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


💰 Brusque x CSA: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Brusque Ou Empate - odd 1.23

  • 🟢 Palpite: Brusque Anula Aposta - odd 1.47

  • 🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.55


⚖️ Brusque x CSA: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Empate - odd 2.80

  • 🟢 Palpite: Brusque E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 2.88

  • 🟡 Palpite: Brusque / Brusque (Intervalo / Final do Jogo) - odd 3.39


🚀 Brusque x CSA: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 5.16

  • 🟢 Palpite: CSA E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.00

  • 🟡 Palpite: Brusque E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 5.98


Brusque x CSA: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Brusque e CSA é o último da primeira fase da Série C. A partida é crucial para ambos os times, já que o Brusque busca a classificação e o CSA luta para se manter vivo na competição. O jogo promete ser tenso, com ambos os times precisando de um resultado positivo.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Brusque x CSA - Série C

  • 📅 Data: 30/08/25

  • ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque

  • 📺 Transmissão: SportyNet


Como Brusque e CSA Chegam Para o Confronto


O Brusque chega para a partida na 7ª colocação, com 25 pontos em 18 jogos, mostrando uma boa fase no campeonato. O time vem de uma sequência de uma vitória seguida. Em casa, o Brusque tem um histórico de três vitórias, dois empates e quatro derrotas. O time tem uma média de 1 gol marcado e 1.1 gols sofridos por jogo.


O CSA está na 14ª posição da tabela, com 22 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade de pontuar para se classificar. O time vem de uma sequência de duas derrotas seguidas e não vence há cinco jogos. O desempenho do CSA fora de casa é ruim, com uma vitória, três empates e quatro derrotas.

Ver mais Ver menos

Brusque x CSA: Palpite do Dia

Brusque Vence
Superbet logo
2.17
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Sparta Rotterdam - Feyenoord
2
1.88
Guimaraes - Arouca
1
1.8
Valladolid - Cordoba
1
1.83
Múltipla
6.19
x
Aposta
20
=
Ganhos
123.85
Apostar agora

Brusque x CSA: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Brusque x CSA: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2023 Serie C
CSA
0 - 0
Brusque
2023 Copa Do Brasil
CSA
1 - 0
Brusque
2022 Serie B
CSA
1 - 0
Brusque
2022 Serie B
Brusque
2 - 0
CSA
2021 Serie B
CSA
4 - 1
Brusque

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Brusque
Empate
CSA

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é fundamental entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

