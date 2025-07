Brooklyn x Washington: Palpite, Onde Assistir - NBA Summer League - 13/07

Palpite 4 – Mais de 12,5 pontos de Nolan Traoré – odd 1.90

Traoré teve 13 pontos contra o Thunder e deve seguir com liberdade ofensiva, explorando seu arremesso de média distância antes dos ajustes defensivos do adversário.

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 5 – Nets – segundo quarto – odd 2.00

No segundo quarto, o Nets costuma acelerar o ritmo com rotações principais ainda em quadra, aproveitando desorganização inicial do rival.

Palpite 6 – Mais de 3,5 roubadas de bola no jogo – odd 2.00

Com armadores jovens e defensores ágeis em busca de se destacar, é provável que ocorram diversas interceptações e contra-ataques rápidos.