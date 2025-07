Nets x Magic NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite - 16/07

Jovens talentos para acompanhar em Nets x Magic

Pelo lado do Brooklyn Nets, Drew Timme é o principal destaque ofensivo, com médias acima de 20 pontos. Nolan Traoré e Egor Demin são nomes promissores, mas vêm sofrendo com lesões leves. O foco será na atuação física e controle de jogo do pivô.

No Orlando Magic, Jase Richardson mostrou evolução no segundo jogo, enquanto Noah Penda tem impressionado na defesa e nos rebotes. Ambos devem ser protagonistas no ataque e em transições rápidas.

