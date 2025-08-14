- V
Brondby x Vikingur Reykjavik: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08
Brondby x Vikingur Reykjavik: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Brondby e Vikingur Reykjavik se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Brondby, na Dinamarca.
Brondby x Vikingur Reykjavik Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Vitória do Brondby – odd pagando 1.50 na bet365
- Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.80 na bet365
- Palpite 3 – Brondby vence sem sofrer gols – odd pagando 2.05 na bet365
Vitória do Brondby - odd pagando 1.50
Com apoio da torcida e maior qualidade técnica, o Brondby tem boas chances de construir vantagem logo no jogo de ida.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.80
A tendência é de um jogo aberto, especialmente se o Brondby marcar cedo e explorar o ataque contra um Vikingur mais exposto.
Brondby vence sem sofrer gols - odd pagando 2.05
O sistema defensivo do Brondby deve ser suficiente para neutralizar as ações ofensivas do Vikingur, garantindo vitória sem sofrer gols.
Brondby x Vikingur Reykjavik: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Brondby x Vikingur Reykjavik pela Liga Conferência (Qualificação)
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Brøndby, Dinamarca
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Brondby x Vikingur Reykjavik: Escalações prováveis
Brondby: Patrick Pentz; Luis Binks, Mats Kohlert, Sean Klaiber, Rasmus Lauritsen; Nicolai Vallys, Daniel Wass, Filip Bundgaard, Clement Bischoff; Benjamin Tahirovic, Marko Divkovic.
Vikingur Reykjavik: Pálmi Arinbjornsson; Daníel Hafsteinsson, Robert Thorkelsson, Karl Gunnarsson, Oliver Ekroth; Gylfi Sigurdsson, Óskar Borgthórsson, Erlingur Agnarsson, Viktor Andrason; Atli Jónasson, Helgi Gudjonsson.
Brondby x Vikingur Reykjavik: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Brondby x Vikingur Reykjavik: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Brondby x Vikingur Reykjavik: Confrontos Diretos
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
