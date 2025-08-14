Assine UOL
Brondby
UEFA Europa Conference League - World Wide
Brøndby Stadion
Vikingur Reykjavik
Melhores Odds 1X2
1
1.21
x
6.03
2
10.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 12:30

Brondby x Vikingur Reykjavik: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Brondby x Vikingur Reykjavik: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Brondby e Vikingur Reykjavik se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Brondby, na Dinamarca.


Brondby x Vikingur Reykjavik Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Vitória do Brondby – odd pagando 1.50 na bet365

  • Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.80 na bet365

  • Palpite 3 – Brondby vence sem sofrer gols – odd pagando 2.05 na bet365


Vitória do Brondby - odd pagando 1.50


Com apoio da torcida e maior qualidade técnica, o Brondby tem boas chances de construir vantagem logo no jogo de ida.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.80


A tendência é de um jogo aberto, especialmente se o Brondby marcar cedo e explorar o ataque contra um Vikingur mais exposto.


Brondby vence sem sofrer gols - odd pagando 2.05


O sistema defensivo do Brondby deve ser suficiente para neutralizar as ações ofensivas do Vikingur, garantindo vitória sem sofrer gols.


Brondby x Vikingur Reykjavik: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Brondby x Vikingur Reykjavik pela Liga Conferência (Qualificação)

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Brøndby, Dinamarca 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Brondby x Vikingur Reykjavik: Escalações prováveis


Brondby: Patrick Pentz; Luis Binks, Mats Kohlert, Sean Klaiber, Rasmus Lauritsen; Nicolai Vallys, Daniel Wass, Filip Bundgaard, Clement Bischoff; Benjamin Tahirovic, Marko Divkovic.


Vikingur Reykjavik: Pálmi Arinbjornsson; Daníel Hafsteinsson, Robert Thorkelsson, Karl Gunnarsson, Oliver Ekroth; Gylfi Sigurdsson, Óskar Borgthórsson, Erlingur Agnarsson, Viktor Andrason; Atli Jónasson, Helgi Gudjonsson.

Brondby x Vikingur Reykjavik: Palpite do Dia

Brondby Vence
1.23
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

Aposte com responsabilidade.

Brondby x Vikingur Reykjavik: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Brondby x Vikingur Reykjavik: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Vikingur Reykjavik
3 - 0
Brondby

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Brondby
Empate
Vikingur Reykjavik

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

