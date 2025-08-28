Assine UOL
Brondby
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
Brøndby Stadion
Strasbourg
  • V
  • E
  • V
  • E
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.9
x
3.1
2
2.35
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.01
x
3.29
2
2.48
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.95
x
3.15
2
2.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.95
x
3.15
2
2.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 11:00

Brondby x Estrasburgo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08

Alex Alves
Autor
Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Brondby x Estrasburgo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Brondby e Estrasburgo duelam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. A bola rola às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Brondby, em Brondby, na Dinamarca, em confronto direto por vaga na fase de liga.


No jogo da ida deu empate sem gols entre estas duas equipes.


Brondby x Estrasburgo: Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Estrasburgo vence




  • Mais de 2.5 gols no jogo




  • Ambas equipes marcam (sim)




Esses palpites refletem o favoritismo francês, mas sem descartar a força do Brondby em casa.


Resultado Final: Estrasburgo vence


Mesmo jogando fora de casa, o Estrasburgo chega com elenco mais competitivo e tem boas chances de vitória.


Mais de 2.5 gols no jogo


O confronto tende a ser movimentado, com os dois times buscando atacar. O mercado de mais de 2.5 gols é promissor.


Ambas equipes marcam (sim)


Com defesas que deixam espaços, a chance de ambos balançarem as redes é grande. O mercado de ambas marcam é interessante.


Brondby x Estrasburgo: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Brondby x Estrasburgo - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Brondby, Brondby, Dinamarca

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Brondby x Estrasburgo: Escalações prováveis


Brondby: Patrick Pentz; Oliver Villadsen, Luis Binks, Mats Kohlert, Frederik Alves; Rasmus Lauritsen, Filip Bundgaard, Clement Bischoff, Stijn Spierings; Benjamin Tahirovic, Michael Gregoritsch.


Estrasburgo: Karl-Johan Johnsson; Mamadou Sarr, Andrew Omobamidele, Ismael Doukouré, Junior Mwanga; Samir El Mourabet, Félix Lemaréchal, Abdoul Ouattara, Kendry Páez; Joaquín Panichelli, Sebastian Nanasi.

Ver mais Ver menos

Brondby x Strasbourg: Palpite do Dia

Strasbourg Vence
Superbet logo
2.4
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Al Taawon - Al-Nassr
2
1.36
Napoli - Cagliari
1
1.33
Servette FC - Shakhtar Donetsk
2
1.62
Múltipla
2.93
x
Aposta
20
=
Ganhos
58.61
Apostar agora

Brondby x Strasbourg: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Brondby x Strasbourg: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Strasbourg
0 - 0
Brondby

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Brondby
Empate
Strasbourg

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Leeds
  • D
  • D
  • V
  • D
  • E
-
Newcastle
  • D
  • E
  • D
  • E
  • E

Newcastle Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cercle Brugge
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
-
St. Truiden
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Banfield
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Tigre
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D

Tigre Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
PSV Eindhoven
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Telstar
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E

PSV Eindhoven Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Chelsea
  • V
  • E
  • V
  • V
  • D
-
Fulham
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Chelsea Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Universitatea Craiova
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Istanbul Basaksehir
  • E
  • D
  • E
  • E
  • E

Universitatea Craiova Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Heerenveen
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
GO Ahead Eagles
  • D
  • E
  • E
  • E
  • D

Heerenveen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte