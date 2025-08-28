- D
Brondby x Estrasburgo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08
Brondby x Estrasburgo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Brondby e Estrasburgo duelam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. A bola rola às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Brondby, em Brondby, na Dinamarca, em confronto direto por vaga na fase de liga.
No jogo da ida deu empate sem gols entre estas duas equipes.
Brondby x Estrasburgo: Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Estrasburgo vence
Mais de 2.5 gols no jogo
Ambas equipes marcam (sim)
Esses palpites refletem o favoritismo francês, mas sem descartar a força do Brondby em casa.
Resultado Final: Estrasburgo vence
Mesmo jogando fora de casa, o Estrasburgo chega com elenco mais competitivo e tem boas chances de vitória.
Mais de 2.5 gols no jogo
O confronto tende a ser movimentado, com os dois times buscando atacar. O mercado de mais de 2.5 gols é promissor.
Ambas equipes marcam (sim)
Com defesas que deixam espaços, a chance de ambos balançarem as redes é grande. O mercado de ambas marcam é interessante.
Brondby x Estrasburgo: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Brondby x Estrasburgo - Liga Conferência
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Brondby, Brondby, Dinamarca
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Brondby x Estrasburgo: Escalações prováveis
Brondby: Patrick Pentz; Oliver Villadsen, Luis Binks, Mats Kohlert, Frederik Alves; Rasmus Lauritsen, Filip Bundgaard, Clement Bischoff, Stijn Spierings; Benjamin Tahirovic, Michael Gregoritsch.
Estrasburgo: Karl-Johan Johnsson; Mamadou Sarr, Andrew Omobamidele, Ismael Doukouré, Junior Mwanga; Samir El Mourabet, Félix Lemaréchal, Abdoul Ouattara, Kendry Páez; Joaquín Panichelli, Sebastian Nanasi.
Brondby x Strasbourg: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Brondby x Strasbourg: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Brondby x Strasbourg: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
