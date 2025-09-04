Assine UOL
IF Brommapojkarna
Friendlies Clubs - World Wide
Hammarby FF
Brommapojkarna x Hammarby: Palpite, Amistoso, 04/09

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Brommapojkarna x Hammarby: Confira palpite para o amistoso dessa quinta-feira. Veja nossos prognósticos e propostas para diferentes níveis de risco. 


Brommapojkarna e Hammarby se encontram nesta quinta-feira, 04/09, em um amistoso de clubes. A bola vai rolar às 08h (horário de Brasília) para um duelo que promete agitar o cenário do futebol


O confronto é uma ótima oportunidade para as equipes testarem suas estratégias e prepararem seus times. O Brommapojkarna busca se fortalecer, enquanto o Hammarby quer mostrar sua força.


Confira os nossos palpites de Brommapojkarna x Hammarby, saiba onde assistir ao vivo e veja as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Com base nas estatísticas e no momento atual das equipes, separamos três dicas para você ficar por dentro.


Brommapojkarna x Hammarby: Palpite e Odds



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.65

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.80

  • 🎯 Hammarby FF para vencer - odd 2.20


Para os palpites de Brommapojkarna x Hammarby, a análise mostra que as duas equipes têm potencial ofensivo, mas também podem apresentar fragilidades na defesa. O jogo promete ser aberto e com oportunidades de gols.


Para quem busca opções mais ousadas, selecionamos alguns mercados alternativos que podem render bons lucros. Observando o histórico de confrontos e a forma atual das equipes, separamos algumas dicas.


Brommapojkarna x Hammarby: Palpites Alternativos 



  • 🎯 Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.90

  • 🎯 Hammarby vence e ambos marcam - odd 3.80

  • 🎯 Brommapojkarna para marcar primeiro - odd 2.80


Super Palpite Brommapojkarna x Hammarby



  • 🚀 Resultado correto: 1x2 e Ambos Marcam - odd 7.00


Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.35

  • 🟢 Dupla hipótese: Hammarby ou empate - odd 1.40

  • 🟡 Hammarby para marcar o primeiro gol - odd 1.70


Para quem busca um pouco mais de emoção e valor, separamos palpites com odds que podem render bons ganhos. Avaliando o equilíbrio entre as equipes e as possíveis estratégias, separamos as seguintes dicas.


⚖️ Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Empate anula aposta: Hammarby - odd 2.70

  • 🟢 Intervalo/Final de jogo: Hammarby/Hammarby - odd 3.00

  • 🟡 Ambas equipes marcam no primeiro tempo - odd 4.00


🚀 Palpites de Odds Altas Brommapojkarna Hammarby



  • 🔵 Resultado correto: 1x3 - odd 10.00

  • 🟡 Total de escanteios: Mais de 11.5 - odd 6.50


Brommapojkarna x Hammarby: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Brommapojkarna x Hammarby - Amistoso

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • ⏰ Horário: 8h00 (horário de Brasília)

  • 📺 Sem transmissão


Como Brommapojkarna e Hammarby Chegam Para o Confronto


O amistoso entre Brommapojkarna e Hammarby é um teste importante para as equipes, que buscam ajustar suas estratégias e encontrar o melhor desempenho. O confronto promete ser disputado.


Ambas as equipes têm objetivos claros e precisam mostrar evolução, o que torna o jogo ainda mais interessante. A expectativa é de um jogo equilibrado e com chances de gol para os dois lados.


Últimos Jogos do Brommapojkarna


O Brommapojkarna tem oscilado em seus últimos jogos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe busca se consolidar e aprimorar seu desempenho para a temporada. A equipe precisa se encontrar e mostrar um bom futebol.


Nos últimos jogos, a equipe demonstrou potencial, mas precisa melhorar sua consistência. O técnico está trabalhando para ajustar o time e buscar a melhor performance.



  • ✅ Brommapojkarna 2x1 Elfsborg - Amistoso

  • ❌ Djurgardens IF 2x1 Brommapojkarna - Amistoso

  • ✅ Brommapojkarna 2x1 Stockholm Internazionale - Amistoso

  • ❌ Brommapojkarna 1x2 Sirius - Amistoso

  • ❌ Osters 2x1 Brommapojkarna - Amistoso


Últimos Jogos do Hammarby


O Hammarby busca manter o bom desempenho e aprimorar sua forma física para a sequência da temporada. A equipe está confiante em seus jogadores e busca se manter em alta nas competições.


Nos últimos jogos, o Hammarby apresentou um desempenho consistente, mostrando evolução e poder de reação. A equipe tem como objetivo alcançar resultados positivos.



  • ✅ Hammarby 3x2 Osters - Amistoso

  • ❌ Sirius 2x1 Hammarby - Amistoso

  • ✅ Korsnäs 1x2 Hammarby - Amistoso

  • ❌ Hammarby 1x2 Gais - Amistoso

  • ❌ Hammarby 0x3 Rosenborg - Amistoso


Nossa Opinião para Brommapojkarna x Hammarby


A partida entre Brommapojkarna e Hammarby promete ser equilibrada, com os dois times buscando a vitória. O Hammarby chega como favorito, mas o IF Brommapojkarna pode surpreender.


Acreditamos em um jogo com gols e oportunidades para ambos os lados. A dica é ficar de olho nas odds, pois o jogo tem tudo para ser disputado.

IF Brommapojkarna x Hammarby FF: Palpite do Dia

IF Brommapojkarna x Hammarby FF: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

IF Brommapojkarna x Hammarby FF: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Allsvenskan
Hammarby FF
3 - 2
IF Brommapojkarna
2025 Allsvenskan
IF Brommapojkarna
0 - 2
Hammarby FF
2024 Allsvenskan
Hammarby FF
3 - 3
IF Brommapojkarna
2024 Allsvenskan
IF Brommapojkarna
0 - 2
Hammarby FF
2024 Friendlies Clubs
IF Brommapojkarna
3 - 1
Hammarby FF

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
IF Brommapojkarna
Empate
Hammarby FF

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


O jogo entre Brommapojkarna e Hammarby, válido por Friendlies Clubs, acontecerá em 04 de setembro de 2025 às 11:00 (horário UTC).

