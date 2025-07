Bromley x Millwall: Palpite, Onde Assistir - Amistoso (26/07)

Neste sábado (26), Bromley e Millwall se enfrentam em mais um compromisso de preparação para a temporada que está prestes a começar na Europa. Os times se enfrentam às 11h oficiais.

Como chegam as equipes

O Bromley já fez seis amistosos de preparação para a temporada 2025/26, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A equipe se prepara para a League Two, equivalente à quarta divisão de futebol da Inglaterra. Este será o último teste antes da estreia oficial, no domingo que vem, dia 2 de agosto.

Já o Millwall fez quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. A equipe disputa a Championship, segunda divisão inglesa, e ainda terá mais um teste durante a semana que vem, já que o campeonato se inicia no dia 9 de agosto.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Bromley x Millwall



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 11h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Não divulgado



Bromley x Millwall Palpite - Friendlies Clubs



⚽ Mais de 2.5 gols - Odd 1.75 na Bet365



🎯 Resultado Final: Millwall vence - Odd 1.50 na Bet365



🔄 Intervalo/Final de Jogo: Milwall - Odd 2.30 na Bet365



Bromley x Millwall: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming. Não há transmissão oficial confirmada para o Brasil.