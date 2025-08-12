Bromley x Ipswich: Palpite Odds Altas +6, +17, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Bromley x Ipswich: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 16h (horário de Brasília), no estádio Hayes Lane, em Bromley, com transmissão oficial na bet365.

As equipes se enfrentam por uma vaga na próxima fase, mas não há um histórico de confrontos diretos nos últimos três anos. O Ipswich Town é o favorito para vencer a partida, mas o Bromley chega em uma boa fase, sem perder há dois jogos.

Bromley x Ipswich Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Ipswich Town FC para vencer - odd 1.40

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.52

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.76



O Ipswich é o favorito nas odds para vencer a partida. O Ipswich tem 70% de jogos com mais de 2.5 gols. O Bromley também tem uma boa média de gols em casa, com 2.2 gols marcados por jogo. Por isso, o palpite de "mais de 2.5 gols" e "ambas as equipes marcam" faz muito sentido para este jogo.

Palpites Alternativos Bromley x Ipswich



🎯 Palpite: Ipswich Town FC vence e ambas marcam (sim) - odd 2.61

🎯 Palpite: Ipswich Town FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.51

🎯 Palpite: Handicap Asiático: Ipswich Town FC (-1.5) - odd 2.04



Para palpites alternativos, a aposta combinada de vitória do Ipswich com ambas as equipes marcando (odd 2.61) é uma boa opção. Outra aposta com um bom valor é Vence Sem Sofrer Gols no Ipswich, com odd de 2.51. O handicap asiático de -1.5 para o Ipswich (odd 2.04) é uma escolha para quem acredita em uma vitória por uma boa margem.

💰 Bromley x Ipswich: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate Ou Ipswich Town FC - odd 1.11

🟢 Palpite: Ipswich Town FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.08

🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.16



⚖️ Bromley x Ipswich: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Empate / Ipswich Town FC - odd 4.31

🟢 Palpite: Ipswich Town FC (-2) - odd 2.85

🟡 Palpite: Ipswich Town FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.51



🚀 Bromley x Ipswich: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Bromley FC para vencer - odd 6.53

🟢 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 17.45

🟡 Palpite: Empate / Empate - odd 7.91



Bromley x Ipswich: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase. Como não há histórico de confrontos diretos nos últimos três anos, o desempenho recente dos times é o principal fator de análise.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Bromley x Ipswich Town - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Hayes Lane, em Bromley

📺 Transmissão: bet365



Como Bromley e Ipswich Chegam Para o Confronto

O Bromley chega para a partida em uma boa fase, com uma sequência de uma vitória. O time não perde há dois jogos. O Bromley tem uma média de 1.5 gols marcados e 1.1 gols sofridos por jogo. Em 60% dos jogos, o time não sofreu gols. Jogando em casa, o Bromley abriu o placar em 80% dos jogos e venceu em 100% dessas ocasiões.

O Ipswich Town vem de uma sequência de um empate e não perde há três jogos. O time tem uma média de 1.3 gols marcados e 2 gols sofridos por partida. Em 70% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Quando o Ipswich abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 43% das vezes), venceu 67% das partidas.