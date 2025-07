Bristol Rovers x Coventry City: Palpite, Onde Assistir - Amistoso (23/07)

Bristol Rovers e Coventry City se enfrentam na quarta-feira, 23/07, às 15h, no Memorial Stadium. Em pré-temporada, o Rovers chega invicto em três dos quatro amistosos, enquanto o Coventry sofreu goleadas recentes. Não há transmissão oficial no Brasil, mas reunimos tudo o que você precisa saber abaixo.

Bristol Rovers x Coventry City Palpite – 3 Opções Para Você Apostar

Bristol Rovers e Coventry se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 15h, no Memorial Stadium, em Bristol, Inglaterra. Para este amistoso de pré-temporada, sugerimos três palpites baseados no desempenho recente dos clubes. Como você verá a seguir, o Bristol Rovers tem ligeira vantagem em resultados e estabilidade defensiva, enquanto o Coventry busca equilíbrio após derrotas contundentes.



Palpite 1 – Dupla Chance (1X) – odd pagando 2.00 na Bet365



Palpite 2 – Total de Gols Menos de 2.5 – odd pagando 2.35 na Bet365



Palpite 3 – Resultado Final Bristol Rovers – odd pagando 3.75 na Bet365



Dupla Chance (1X) – odd pagando 2.00

O Bristol Rovers soma três vitórias em quatro amistosos, mostrando solidez mesmo fora de casa. Já o Coventry perdeu por 5x0 e 5x1, levantando dúvidas sobre sua defesa.

Com base nesse momento, o Rovers evita derrota em 50% dos confrontos recentes, contra 0% do Coventry, o que favorece a dupla chance para os donos da casa neste duelo de pré-temporada.

Total de Gols Menos de 2.5 – odd pagando 2.35

Em três dos últimos quatro jogos do Bristol, houve no máximo dois gols, evidenciando ritmo controlado sem grandes espetáculos ofensivos. Por sua vez, o Coventry sofreu goleadas, mas suas próprias falhas indicam possível retração ofensiva.

O cenário aponta para equilíbrio entre resistência defensiva do Rovers e falta de confiança do Coventry, favorecendo um jogo com poucos gols.

Resultado Final Bristol Rovers – odd pagando 3.75

O Rovers venceu Chippenham Town (2x1), Bath City (1x0) e Yeovil Town (2x1), confirmando regularidade nos amistosos. O Coventry, em contraste, não venceu nas duas partidas preparatórias até aqui.

Com aproveitamento de 75% de vitórias na pré-temporada e melhor adaptação física, o Bristol Rovers leva ligeira vantagem para garantir o triunfo em casa.

Onde Assistir Bristol Rovers x Coventry City

Apesar de não haver transmissão oficial no Brasil, você pode explorar alternativas para acompanhar detalhes do jogo pelas redes sociais dos clubes ou por plataformas de streaming internacionais que ofereçam amistosos de pré-temporada. Fique de olho nos perfis do Bristol Rovers e do Coventry City para atualizações em tempo real.

Ficha de Jogo



Data: 23/07/2025



Horário: 15h (horário de Brasília)



Estádio: Memorial Stadium



Transmissão: sem transmissão oficial no Brasil



Lembre-se de apostar com cautela, sem arriscar o que você não pode perder. Pratique sempre o Jogo Responsável!