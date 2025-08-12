Assine UOL
Bristol Rovers
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
League Cup - United Kingdom
Memorial Stadium
Cambridge United
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.4
2
3.1
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.45
2
3.08
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3.35
2
3.05
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.29
x
3.5
2
3.15
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.4
2
3.05
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 15:05

Bristol Rovers x Cambridge Utd: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Copa Liga Inglesa

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites para Bristol Rovers x Cambridge United com odds altas e palpite de placar exato. O duelo acontece nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Memorial Stadium, pela Copa da Liga Inglesa.


As equipes chegam em momentos distintos, mas com um histórico recente de confrontos equilibrados. O Bristol Rovers busca aproveitar o fator casa para avançar, enquanto o Cambridge United aposta na solidez defensiva para surpreender.


Aqui você vai encontrar melhores palpites para o confronto, com foco em mercados populares e odds altas que podem oferecer valor ao apostador.


Bristol Rovers x Cambridge United Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols odd 1.87

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam odd 1.68

  • 🎯 Palpite: Bristol Rovers para vencer odd 2.28


O palpite do dia combina a tendência ofensiva das duas equipes com o equilíbrio nos últimos jogos. O Bristol Rovers tem média alta de gols em casa, enquanto o Cambridge costuma marcar mesmo atuando fora. O mercado de “Mais de 2.5 gols” e “Ambas marcam” se destacam, assim como a vitória dos donos da casa pelo fator local.


🚀 Bristol Rovers x Cambridge United Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 2-1 Bristol Rovers odd 8.35

  • 🟢 Palpite: Empate e ambas marcam odd 4.22

  • 🟡 Palpite: Vitória do Bristol Rovers por 1 gol de diferença odd 4.05


Esses mercados apresentam odds entre 4.00 e 8.50 e fazem sentido pelas estatísticas: jogos eliminatórios na Copa da Liga Inglesa frequentemente terminam com placares curtos e ambas as equipes marcando.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Bristol Rovers x Cambridge United



  • 🔥 Placar exato 3-1 Bristol Rovers – odd 16.54


Este superpalpite considera a boa produção ofensiva dos Rovers em casa e a necessidade do Cambridge sair para o jogo. Caso o time visitante adote postura ofensiva, podem abrir espaços para um placar mais elástico, embora a defesa local costume ceder um gol.


💰 Palpites de Odds Baixas Bristol Rovers x Cambridge United



  • 🔵 Mais de 1.5 gols odd 1.26

  • 🟢 Dupla chance: Bristol Rovers ou empate odd 1.38

  • 🟡 Mais de 0.5 gol no 1º tempo odd 1.37


Essas opções têm menor risco, sendo ideais para compor múltiplas ou para apostadores que preferem segurança, mantendo o potencial de acerto alto.


Informações do Jogo: Bristol Rovers x Cambridge United: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Bristol Rovers x Cambridge United: Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Memorial Stadium, Bristol

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada


📺 Onde Assistir Bristol Rovers x Cambridge United


No momento, não há transmissão confirmada em TV aberta ou fechada. Alguns sites de apostas, como Bet365, Superbet e Novibet, podem disponibilizar streaming ao vivo. Basta ter conta verificada para assistir.


Como Bristol Rovers e Cambridge United Chegam Para o Confronto


O Bristol Rovers inicia a temporada buscando afirmação e avanço nas copas. O time aposta no bom desempenho ofensivo, especialmente em casa, para superar um adversário historicamente complicado. Alguns ajustes defensivos ainda são necessários, mas o fator local pode ser decisivo.


Cambridge United chega motivado após bons resultados recentes na pré-temporada, mas enfrenta um desafio contra um rival mais ofensivo. A equipe costuma adotar postura reativa fora de casa, explorando contra-ataques, e aposta na solidez defensiva para surpreender.


 

Bristol Rovers x Cambridge United: Palpite do Dia

Bristol Rovers Vence
2.25
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Apostar agora

Bristol Rovers x Cambridge United: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bristol Rovers x Cambridge United: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 League Two
Bristol Rovers
0 - 0
Cambridge United
2024 League One
Cambridge United
0 - 1
Bristol Rovers
2024 League One
Bristol Rovers
2 - 0
Cambridge United
2023 League One
Bristol Rovers
1 - 0
Cambridge United
2023 League One
Cambridge United
2 - 0
Bristol Rovers

Jogo Responsável


Aposte com moderação e estabeleça limites claros para o seu jogo. Lembre-se que as apostas devem ser vistas como entretenimento, nunca como fonte garantida de renda. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

